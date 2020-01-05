Шаг до золота: Россия сразится с Канадой за золото МЧМ-2020

4 января на МЧМ-2020 прошли матчи ½ финала, которые выявили двух самых мощных команд турнира – Россию и Канаду... Да-да, в финале сойдутся поистине лучшие хоккеисты мирового первенства, так что решающий поединок вряд ли кого-то оставит равнодушным!

Россияне накануне в тяжелейшем поединке одолели шведов. Дважды проигрывая по ходу матча, подопечные Валерия Брагина сумели перевести встречу в овертайм, где Иван Морозов установил окончательный счет – 5:4.

«У россиян потрясающие игроки, особенно очень хороши форварды. Было честью играть против них! Считаю, что главная сила России — глубина состава. Да, пускай вратарь сыграл неровно, они его заменили, но если посмотреть на их состав, то они фавориты МЧМ», — так описал победителей наставник шведской дружины Томас Монтен.

Реклама

Как итог, национальная команда впервые с 2016 года сыграют в финале молодежного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах наша команда довольствовалась бронзой, в 2018-м и вовсе стала пятой.

В последний же раз Россия побеждала на МЧМ в далеком 2011 году, когда в ярком финале были обыграны как раз канадцы (5:3).

Спустя четыре года в родном Торонто североамериканцы взяли у наших реванш, одолев россиян со счетом 5:4.

Российско-канадское противостояние богато на суперматчи, и 5-го числа в Чехии вряд ли что-то изменится. Достаточно посмотреть на настрой отечественных хоккеистов перед очередной встречей с заклятыми соперниками.

«Легко нам точно не будет. Готовимся сыграть в наш хоккей и попытаться убрать удаления, которые мы в последних играх допускаем. Наверное, это будет самый важный матч в жизни», — отмечает нападающий «молодежки» Егор Соколов.

И если с заряженностью у наших парней никаких проблем не наблюдается, то в преддверии финала основной головной болью для тренерского штаба стал выбор основного вратаря. Ведь блиставший по ходу турнира Ярослав Аскаров (16 отраженных ударов из 20) провел не лучший полуфинал и был заменен на Амира Мифтахова.

Что же касается сборной Канады, то у второго финалиста проблем вчера возникло куда меньше. Североамериканская команда будто не заметила Финляндию, буквально сметя оппонентов со своего пути — 5:0.

Камнем преткновения для «кленовых листьев» может стать тот факт, что на групповом этапе нынешнего мирового первенства они были уничтожены отечественными спортсменами со счетом 6:0. Плохие воспоминания и жажда реванша, убивающая расчет и порождающая эмоции, — не самые лучшие помощники в важнейшем противостоянии.

«Осталось две команды — это нечто особенное. Мы упорно работали и мечтали о битве за золото. Будет интересная игра, много болельщиков… Не обойдется и без задираний, учитывая то, как все прошло в матче группы. Разгром в первом матче? Тогда мы не играли, как должны, а Россия была очень хороша. У них отличная команда, надо отдать им должное, однако мы можем играть намного лучше, чем тогда», — уверен канадский форвард Джо Велено.

Итак, завтра в финале МЧМ сыграем со сборной Канады. Швеция и Финляндия сразятся за бронзовые медали турнира: https://t.co/vVBGSxdsdr



Отличное начало года! Держим кулаки за наших!#снамироссия pic.twitter.com/fqfghxyOXI — Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2020 г.

Напоследок обратим внимание на статистику, против которой нашим парням также придется сразиться в воскресный вечер. Ведь сборные России и Канады ни разу (!) в истории МЧМ не выигрывали друг у друга два матча на турнире.

Как информирует «Чемпионат», всего команды встречались на молодежных чемпионатах мира 26 раз: в активе отечественных хоккеистов 12 побед, также один матч закончился вничью.

Но, что самое интересное, в 2002-м россияне уступили Канаде в группе (2:5) и победили в финале (5:4). Спустя девять лет канадцы снова одолели нашу сборную в группе (6:3) и проиграли в финале (3:5). А уже в 2013 году россияне не совладали с семероамериканцами во встрече предварительного раунда (1:4), позже реабилитировавшись в матче за третье место (6:5 ОТ).

Вот такая интрига!

Мы ждали этого дня — уверены, что и вы тоже! Наша молодёжная сборная добралась до финала чемпионата мира. Сегодня скрестим с канадцами клюшки за золото!

#снамироссия pic.twitter.com/g6LMqDSXTP — Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2020 г.

Стоит отметить, что решающий поединок турнира пройдет в 21:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию матча.

Незадолго до этого бронзу разыграют команды Швеции и Финляндии. Онлайн поединка также будет доступен на нашем сайте в 17:00 по мск.