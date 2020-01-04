«Личная цель Лэмпарда и Абрамовича»: Чалова ждут в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов в зимнее трансферное окно может сменить клубную обстановку. Причем российского футболиста вновь активно сватают именно в Англию. Еще в конце ноября британское издание Sky Sports сообщало, что армейцы готовы расстаться со своим воспитанником и уже рассматривают предложения со стороны клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). По данным источника, красно-синие хотят выручить за 21-летнего форварда до €30 млн, а уже сейчас активно ищут замену Чалову на его позицию. Как сообщает Goal.com,

новым клубом Федора может стать лондонский «Челси». Причем, как утверждается, интерес к российскому футболисту проявляет лично владелец «синих» Роман Абрамович. Именно отечественный бизнесмен желает видеть своего молодого соотечественника на «Стэмфорд Бридж».

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Поиск центрального нападающего в «Челси» обусловлен вероятным скорым уходом Оливье Жиру. Французский форвард уже давно потерял место в основном составе команды Фрэнка Лэмпарда и игрового времени практически не имеет. Учитывая тот факт, что уже летом этого года пройдет чемпионат Европы, Жиру для попадания в заявку сборной Франции в поисках практики намерен сменить клубную прописку, и Чалов является одним из тех, кто может сменить его.

К слову, российский форвард изначально рассматривался в качестве альтернативной цели. Изначально же «синие» планировали приобрести форварда «Лиона» Муссу Дембеле или игрока «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Однако, как сообщает Evening Standard, сделка с французами сорвалась, а «Лейпциг» расставаться со своей звездой по ходу сезона не собирается, и уже сейчас Лэмпард готов включить в команду именно Чалова, ведь помимо Жиру команду с большой долей вероятности окончательно покинет и Миши Батшуайи, который за последние два года был арендован тремя клубами.

Что касается стоимости трансфера, то «Челси» готов выложить за российского нападающего немалую сумму. Так, по данным Daily Express,

лондонский клуб планирует заплатить за Федора Чалова €23,5 млн.

В ЦСКА, как и сам нападающий, интерес со стороны англичан никак не комментируют. Зато бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне наставник юношеской российской команды Александр Кержаков не верит, что у Чалова удастся проявить себя в полной мере в составе «Челси». По его словам, Федору лучше рассмотреть вариант с арендой в Лондон, нежели задуматься о подписании полноценного контракта.

«Чалов не потянул бы «Челси». Он может туда поехать, но вряд ли играть. Вот если подписать контракт с «Челси» и уехать в аренду, то да. Не думаю, что Федор готов играть в «Челси», — цитировал прославленного футболиста «Чемпионат».

Примечательно, что к воспитаннику ЦСКА активный интерес из Англии проявляли еще летом. Тогда уже к самому закрытию трансферного окна попытку приобрести Чалова предпринял еще один лондонский клуб — «Кристал Пэлас». «Орлы» были готовы выложить за молодого форварда €25 млн, однако предложение англичан в ЦСКА отклонили. Свое решение руководство армейцев аргументировали, во-первых, тем, что были готовы отпустить своего главного нападающего не менее чем за €30 млн, и во-вторых, не желали расставаться с ним на самом старте сезона.

«Еще не пришло время куда-то отдавать Федора, мы не намерены это делать. Хочется сохранить команду в том виде, в каком она находится сейчас», — говорил генеральный директор красно-синих Роман Бабаев в интервью Sport24.

Теперь же ЦСКА готов продать Чалова, пока за него можно выручить большую денежную компенсацию, ведь текущий сезон 21-летний форвард проводит не так ярко, как прошлый. Во всех турнирах Федор сыграл в 27 матчах, в которых забил лишь шесть мячей и отдал пять голевых передач. Неудачно проходит сезон, к слову, не только для нападающего, но и для всей команды.

Так, ЦСКА не сумел пробиться в еврокубковую весну: по итогам группового этапа Лиги Европы московские армейцы заняли последнее место в своей группе, одержав лишь одну победу при трех поражениях. В Российской премьер-лиге (РПЛ) у красно-синих же дела обстоят несколько лучше. Коллектив Виктора Гончаренко располагается на четвертом месте с 34-мя очками. Столько же баллов и у «Ростова» со столичным «Локомотивом». Отставание от лидера первенства — «Зенита» — составляет 11 очков. Кроме того, ЦСКА продолжает борьбу в ОЛИМП — Кубке России. В 1/8 финала красно-синие встретятся со своим главным принципиальным соперником — московским «Спартаком». Матч состоится 4 марта на «Открытие Арене».