Неожиданный выбор: Ковальчук нашел себе новый клуб

17 декабря Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. После этого о российском нападающем не было слышно ровным счетом ничего. Хоккеист отметил Новый год со своей семьей, а спустя несколько дней после праздника вновь появился на первых полосах североамериканских газет.

3 января самый успешный клуб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обладатель наибольшего количество Кубков Стэнли «Монреаль Канадиенс» подписал контракт с Ковальчуком.

Реклама

По информации пресс-службы канадской команды, соглашение имеет двусторонний характер. В двух словах — в любой момент Ковальчук может быть отправлен из основного состава «Монреаля» в его фарм-клуб — «Лаваль Рокет», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). То есть гарантированного места в команде опытный российский форвард не имеет совсем. При этом он будет получать небольшую по меркам НХЛ зарплату — $700 тысяч до конца текущего сезона. В случае перевода в АХЛ зарплата Ковальчука составит лишь $70 тысяч.

The Canadiens have agreed to terms on a one-year, two-way contract with free agent forward Ilya Kovalchuk. The deal will pay Kovalchuk ,000 at the NHL level and ,000 in the AHL.#GoHabsGo https://t.co/VdpyijRjNh — Canadiens Montrйal (@CanadiensMTL) January 3, 2020

Выбор 36-летнего форварда в этом плане выглядит весьма неожиданным. В «Монреале» в последние годы совсем не жалуют российских хоккеистов, что обусловлено — в первую очередь — политикой Марка Бержевена, генерального менеджера «Канадиенс», который не особо любит игроков из России. Однако в пользу Ковальчука играют два очень важных фактора. Во-первых, турнирное положение «Монреаля».

Канадцы после 41-го матча занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе лишь 42 очка при 13 победах в основное время. Перед успешнейшим клубом НХЛ стоит острый вопрос о попадании в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, однако вероятность, что «Монреалю» удастся добиться этой цели, мала. Причем не первый год — в последний раз «Канадиенс» выходили в плей-офф лиги в сезоне-2016/17, когда выбыли в первом же раунде, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» 2-4.

Во-вторых, у канадского клуба серьезные проблемы с составом. Из-за травм на долгий период выбыли Брендан Галлахер, Йоэль Армиа, Джонатан Друен и Пол Байрон. Очевидно, что Ковальчук, находящийся без контракта, призван в команду, чтобы «залатать» дыры в команде хотя бы на время.

О борьбе за Кубок Стэнли в данном случае вряд ли идет речь.

Напомним, что последним клубом Ковальчука был «Лос-Анджелес Кингз». В стан «королей» Кови перешел в июле 2018 года, а за весь период выступления за команду из Лос-Анджелеса провел только 81 матч, в которых набрал 43 очка (19 голов + 24 результативные передачи). Закрепиться в основе «Кингз» у российского форварда не удалось по разным причинам: то не было взаимопонимания с одноклубниками, то с главным тренером.

В итоге Илья совсем перестал попадать в состав «Лос-Анджелеса», а в ноябре 2019-го и вовсе был переведен в запас. В середине декабря «Кингз» пришли с Ковальчуком к разрыву соглашения: сначала российский хоккеист получил свой подписной бонус в размере $2,65 млн, а после расторжения договора стало известно, что его теперь уже бывший клуб обязан доплатить оставшийся гонорар — в следующем сезоне Ковальчук, несмотря на то, будет ли иметь какие-либо договоренности с клубами из НХЛ, все равно будет включен в платежную схему «Лос-Анджелеса», ведь у россиянина был заключен трехлетний контракт с «королями», в течение которых он должен был получить в общей сумме $18,75 млн.

Когда «Кингз» выставили Ковальчука на драфт отказов, руководство клуба было согласно выплачивать 50% зарплаты россиянина. В этом сезоне он должен был получить те самые $700 тысяч, в следующем — $4,25 млн. Однако ни одна команда из НХЛ на такие условия не согласилась.

Отмечалось, что в Ковальчуке заинтересованы клубы из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Среди них не оказалось петербургского СКА, последней российской команды в карьере Ильи. Зато приобрести россиянина хотел омский «Авангард», однако сам хоккеист через своего агента сообщил, что не заинтересован покидать Северную Америку и желает продолжить свою карьеру в НХЛ. Как сообщал журналист Дэвид Пагнотта,

в услугах Ковальчука были заинтересованы «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз», в котором выступает российский форвард Евгений Малкин.

Однако никто из них так и не вышел на Ковальчука с конкретным предложением.