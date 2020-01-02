Остались без медалей: россиянки провалились на «Тур де Ски»

Что ж, на этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Но не прощаемся: в 17.15 мск стартует мужской масс-старт на 15 км.
Жамбалова - 15-я, Кирпиченко - 19-я, Дуркина - 24-я, Головань - 30-я, Нечаевская 35-я.
Лучшая из россиянок Наталья Непряева. Шестое место занимает она, уступив Якобсен 15.5 секунды.
Катарина Хенниг из Германии завоевывает бронзу.
И вырывается вперед на финишной прямой Астрид Якобсен, оставляя шведку Андерсон позади на 0,4 секунды!
Якобсен, Хенинг и Андерсон уходят в отрыв и создают тройку лидеров. Между ними и разыграются медали.
Эстберг упала и сломала палку! Очередная неудача норвежцев.
Горным ходом Йохауг, конечно, прекрасна. Собралась и снова забрала лидерство у Андерсон.
Отставание Алисы Жамбаловой и вовсе составляет почти 45 секунд.
17 секунд между лидерами и ближайшими преследователями.
К сожалению, в десяти метрах Непряева уже от лидирующего эшелона. Старается она сойтись с хвостом группы.
Андерсон тащит за собой группу лидеров, Йохауг снова едва не села на повороте.
Спринтем Непряева не боится соперничать с Андерсон и Йохауг. Но у нее кризис — почти 10 секунд отставания на контрольной отметке.
Непряева, несмотря на отставание, выглядит уверенно и следует своей тактике.
Отрыв образовался более существенный, «хвосты» уже не так активны, как на первом круге. Лидеры — Йохауг и Андерсон. Они стараются обезопаситься.
Йохауг все же продышалась и вернула себе и лидерство, и уверенность. Непряева проигрывает две секунды на контрольной отметке.
Взяли небольшую передышку спортсменки, но просветов практически нет. Хороший ритм и у Непряевой, которая пока шестая.
На отметке 2,3 км Непряева взяла 15 очков. В общий зачет они, к сожалению, не пойдут.
А немка Катарина Хенниг, между прочим, проехалась по пяткам Йохауг. Неумышленно.
Вот так номер! Тереза набрала безумную скорость и упала на повороте, в один момент потеряв сразу пять позиций! Первая жертва.
Непряева идет с пятым результатом и отстает чуть более, чем на две секунды.
Йохауг рванула с первых метров бешено, но соперницы ее не так уж сильно и боятся. Последнее поражение дает о себе знать. В целом же серьезных просветов нет, пока все в спокойном режиме.
Напомним, что сегодня стартует пятый из семи этапов «Тур де Ски». Конец уже близко.
Гонка началась! Поехали!
Лидером общего зачета по-прежнему остается норвежка Тереза Йохауг. Старт-лист выглядит следующим образом:
Напомним, что 1 января прошла женская гонка преследования в рамках престижной многодневки. Лидер сборной России Наталья Непряева пришла к финишу четвертой, тогда как весь пьедестал заняли представительницы Норвегии
Сама гонка запланирована на 15.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на 10 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».