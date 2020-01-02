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Остались без медалей: россиянки провалились на «Тур де Ски»

Норвежка Якобсен выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

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На престижной лыжной многодневке «Тур де Ски», входящей в зачет Кубка мира, норвежка Астрид Якобсен выиграла женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая шестое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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15:55

Что ж, на этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Но не прощаемся: в 17.15 мск стартует мужской масс-старт на 15 км.

15:50

Жамбалова - 15-я, Кирпиченко - 19-я, Дуркина - 24-я, Головань - 30-я, Нечаевская 35-я.

15:49

Лучшая из россиянок Наталья Непряева. Шестое место занимает она, уступив Якобсен 15.5 секунды.

15:48

Катарина Хенниг из Германии завоевывает бронзу.

15:47

И вырывается вперед на финишной прямой Астрид Якобсен, оставляя шведку Андерсон позади на 0,4 секунды!

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15:45

Якобсен, Хенинг и Андерсон уходят в отрыв и создают тройку лидеров. Между ними и разыграются медали.

15:44

Эстберг упала и сломала палку! Очередная неудача норвежцев.

15:44

Горным ходом Йохауг, конечно, прекрасна. Собралась и снова забрала лидерство у Андерсон.

15:42

Отставание Алисы Жамбаловой и вовсе составляет почти 45 секунд.

15:40

17 секунд между лидерами и ближайшими преследователями.

15:38

К сожалению, в десяти метрах Непряева уже от лидирующего эшелона. Старается она сойтись с хвостом группы.

15:36

Андерсон тащит за собой группу лидеров, Йохауг снова едва не села на повороте.

15:34

Спринтем Непряева не боится соперничать с Андерсон и Йохауг. Но у нее кризис — почти 10 секунд отставания на контрольной отметке.

15:32

Непряева, несмотря на отставание, выглядит уверенно и следует своей тактике.

15:30

Отрыв образовался более существенный, «хвосты» уже не так активны, как на первом круге. Лидеры — Йохауг и Андерсон. Они стараются обезопаситься.

15:28

Йохауг все же продышалась и вернула себе и лидерство, и уверенность. Непряева проигрывает две секунды на контрольной отметке.

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15:26

Взяли небольшую передышку спортсменки, но просветов практически нет. Хороший ритм и у Непряевой, которая пока шестая.

15:24

На отметке 2,3 км Непряева взяла 15 очков. В общий зачет они, к сожалению, не пойдут.

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15:23

А немка Катарина Хенниг, между прочим, проехалась по пяткам Йохауг. Неумышленно.

15:22

Вот так номер! Тереза набрала безумную скорость и упала на повороте, в один момент потеряв сразу пять позиций! Первая жертва.

15:21

Непряева идет с пятым результатом и отстает чуть более, чем на две секунды.

15:19

Йохауг рванула с первых метров бешено, но соперницы ее не так уж сильно и боятся. Последнее поражение дает о себе знать. В целом же серьезных просветов нет, пока все в спокойном режиме.

15:17

Напомним, что сегодня стартует пятый из семи этапов «Тур де Ски». Конец уже близко.

15:16

Гонка началась! Поехали!

15:13

Лидером общего зачета по-прежнему остается норвежка Тереза Йохауг. Старт-лист выглядит следующим образом:

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15:10

Напомним, что 1 января прошла женская гонка преследования в рамках престижной многодневки. Лидер сборной России Наталья Непряева пришла к финишу четвертой, тогда как весь пьедестал заняли представительницы Норвегии

15:05

Сама гонка запланирована на 15.15 мск.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на 10 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».