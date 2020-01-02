«Швейцарец начал корячиться»: как Россия пробилась в полуфинал

Один бешеный период изменил все

Сборная России пробилась в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею — 2020, потратив немало сил на то, чтобы сломить сопротивление аутсайдера противостояния — Швейцарию.

Об упорном характере борьбы говорит хотя бы тот факт, что в двух периодах из трех подопечные Валерия Брагина не смогли поразить ворота соперника.

Все шайбы залетели в створ только во второй 20-минутке, причем «сыровары» не принимали голы безропотно, а активно огрызались собственными атаками и даже сумели реализовать одну из них, что чуть не переломило ход встречи.

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Так, на гол Дмитрия Воронкова, открывшего счет в большинстве, альпийцы ответили спустя шесть минут точным броском Гаэтана Жобена, восстановившего статус-кво.

Такое развитие событий внесло сумятицу в действия россиян, которые тут же допустили глупое удаление, однако швейцарцам, к счастью, не хватило класса, чтобы воспользоваться преимуществом и заставить юную «Красную машину» паниковать по-настоящему.

В итоге спустя шесть минут Александр Хованов вновь вывел Россию вперед, а почти сразу после этого Воронков оформил дубль, снова реализовав большинство (наконец-то оно заработало!)

На старте третьего периода сборная России чуть не подарила «сыроварам» шанс вернуться в игру, допустив два удаления подряд, но сумела выстоять, а затем нервы сдали уже у самих швейцарцев — три игрока схлопотали по малому штрафу с интервалом в пару минут.

В таких комфортных условиях подопечные Брагина и довели эту игру до победы — 3:1.

«Я лишь придержал, а швейцарец начал корячиться...»

Одним из главных героев встречи стал российский вратарь Ярослав Аскаров, совершивший несколько умопомрачительных сейвов, — причем иногда ему приходилось выдавать их сериями, спасая после добиваний соперника. Именно Аскаров был признан лучшим игроком юной «Красной машины» в матче, однако сам хоккеист не стал придавать большого значения своей игре.

«Самым опасным оружием швейцарцев были контратаки — они классно начинали их сразу после отбора шайбы. Но нам удалось победить — значит, все хорошо.

Я совершил чудесное спасение в начале матча? Надо пересмотреть тот момент. Если случился суперсейв, значит, я где-то неправильно сыграл до этого момента, — ошибся, а потом нужно было любым путем не дать шайбе закатиться в ворота.

Когда узнал, что буду в стартовом составе? Вчера перед тренировкой. Лучше знать загодя — это позволяет как следует подготовиться к матчу. Буду ли смотреть другие встречи четвертьфинала? Думаю, нет, — после своей игры мне надо отдохнуть», — рассказал голкипер.

Еще один герой матча Дмитрий Воронков, оформивший дубль в ворота Швейцарии, заявил, что соперник действовал довольно пассивно, так что никаких трудностей сборная России не испытала.

«Мы изучили, как действуют швейцарцы, и заранее знали, что они будут играть пассивно — в откат, поэтому никаких проблем сегодня не было.

Мой дубль? Там за меня все сделали партнеры: первую шайбу я забросил в пустые ворота, а во втором случае надо было просто замкнуть.

Я не думал о возможном хет-трике — только об итоговой победе. У меня лучший показатель полезности в команде? Возможно, и моя в этом заслуга есть. А может, соперники просто не хотят забивать, когда я на льду», — отшутился нападающий.

Другой форвард сборной России Василий Подколзин, схлопотавший двухминутное удаление в начале третьего периода, был вынужден комментировать свое грубое нарушение после провокации соперника. Некоторым показалось, будто он ударил швейцарца в пах, а за такое можно было отправиться в штрафбокс и до конца встречи.

«В принципе мы ожидали тяжелую игру. Еще по прошлому году знали, что швейцарцы действуют очень цепко в обороне, да и в контратаки убегают хорошо. Слава богу, что Аскаров у нас потащил, и в большинстве мы сумели забить.

Что касается моего удара по швейцарцу клюшкой в третьем периоде, то я не бил в пах, ничего такого. Просто придержать его хотел — естественно, это удаление.

Но с моей стороны не было никакой грязи. Я лишь придержал, а он начал так корячиться… Я даже испугался, что мне дадут удаление на 5+20 минут», — признался игрок.

Капитан команды Григорий Денисенко после матча высказал некоторое недовольство по поводу пяти удалений в матче (сам он тоже отхватил две минуты штрафа).

«В целом игра была сложной, опять много удалялись — это пора прекращать. Свои действия оценивать не буду, а ребята в общем все молодцы. Аскаров молодчик тоже.

С кем хотел бы встретиться в полуфинале? Мне все равно, там все соперники будут сильные. Полуфинал надо выигрывать и идти в финал, а остальное без разницы», — отметил капитан.

Главный тренер сборной Валерий Брагин сообщил, что придерживается такой же точки зрения.

«На этой стадии вообще без разницы, с кем встречаться в 1/2, останутся четыре сильнейшие сборные. Игроки продолжают много удаляться? Да, необязательные штрафы случаются — думаю, дело в зашкаливающих эмоциях. Ребята сами часто общаются на эту тему между собой.

Из позитивного выделю то, что против Швейцарии мы показали хорошую игру в неравных составах — могли забросить и больше шайб. В меньшинстве тоже хорошо держались.

Давила лишь важность встречи — или мы продолжим поход за медалями, или уедем ни с чем. Это немного сковывало ребят.

Не боялся ли, что Подколзина удалят надолго? Я момент с его ударом не видел, так что мне трудно ответить на этот вопрос. Но, видимо, все дело в эмоциях и напряжении — парни ведь молодые играют. Надо уметь держать себя в руках.

Стал ли Аскаров теперь железным первым номером в воротах? Думаю, да», — подытожил специалист.

С кем встретимся в полуфинале?

В этом году правила МЧМ изменились: больше нет четкой турнирной сетки, по которой сборные движутся навстречу друг другу в плей-офф.

Теперь пары полуфиналистов определяются, исходя из уровня их выступлений на групповом этапе. Лучшая команда получает в соперники худшую, вторая по уровню — предпоследнюю и т.д.

Напомним, сборная России заняла третье место в группе B из шести, одержав две победы и дважды проиграв. Это отправило отечественную команду на шестое место в рейтинге группового этапа, а значит, юная «Красная машина» должна получить в полуфинале получить весьма сильного соперника с верхней строчки.

Встреча с Канадой (второе место в рейтинге) исключена правилами, так как с этой сборной подопечные Брагина уже бились на групповом этапе.

По этой причине самым вероятным соперником россиян является грозная Швеция — номер один в рейтинге, — которая, скорее всего, одолеет Чехию в 1/4 финала.

Также у России есть теоретическая возможность встретиться с США (четвертое место в рейтинге), Финляндией (пятое) или Чехией (седьмое), но здесь шансов гораздо меньше.

Окончательно все расклады станут известны после того, как будут сыграны оставшиеся матчи четвертьфинала: США — Финляндия (19.30 мск) и Швеция — Чехия (22.00 мск). Канада уже обыграла Словакию со счетом 6:1, став вторым полуфиналистом МЧМ после России.