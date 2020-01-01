Клебо публично сдался: россияне господствуют на «Тур де Ски»

«Тур де Ски» является, пожалуй, самой престижной частью Кубка мира по лыжным гонкам. Сюда входят гонки с раздельным стартом, масс-старты и гонки преследования, за которые мужчины преодолевают в целом 102 км, а женщины — 62.

Каждый из семи этапов многодневки длится лишь один день — в сезоне-2019/20 позади остались уже четыре, и пока что все складывается как нельзя лучше для россиян.

На первом этапе в швейцарском Ленцерхайде Сергей Устюгов выиграл масс-старт на 15 км, а Александр Большунов стал третьим.

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На втором этапе в том же месте проводился спринт, и здесь у отечественной сборной случился провал: никто не попал в призы, а золото завоевал наш главный конкурент — норвежец Йоханнес Клебо, который захватил после этого лидерство в общем зачете «Тур де Ски».

Напомним, итоги генеральной классификации подводятся после всех этапов многодневки путем подсчета времени, затраченного лыжником на прохождение всех гонок (то есть для участия в этой борьбе спортсмену нельзя пропускать ни одного старта «Тур де Ски»).

Однако уже на третьем этапе, когда многодневка переехала в итальянский Тоблах, а в расписание вернулись гонки с более длинной дистанцией, россияне снова начали зажигать.

В гонке свободным стилем на 15 км Устюгов не оставил шансов никому, показав лучшее время на всех контрольных отметках и заодно забрав бонусные очки за самое быстрое преодоление стартового отрезка — 1,7 км.

Второе место занял другой россиянин — 23-летний Иван Якимушкин, от которого не ждали особых успехов. Конечно, он отстал от Устюгова на 22 секунды, но ведь остальные уступили гораздо больше.

Бронзу в этой гонке завоевал Большунов (+29 секунд), а вот Клебо ничего не смог показать на длинной дистанции и терял скорость с каждым километром, очутившись в итоге на 17-й позиции. Он уступил Устюгову больше минуты.

После этого Йоханнес дал проникновенное интервью, в котором заявил, что уже распрощался с шансами на победу в общем зачете «Тур де Ски».

«Борьба за победу в «Тур де Ски» окончена — это все, что я могу сказать. Конечно, это невероятно плохо, я потерял последний шанс и очень расстроен сейчас. Наверное, это конец»,

— цитировал норвежца NRK.

Большунов, которому в день этой гонки, 31 декабря, исполнилось 23 года, даже пожалел соперника и пригласил его на свой день рождения и празднование Нового года.

«Пусть Йоханнес заглянет к нам в гостиницу этим вечером. Попробует торт, который испекли к моему дню рождения, и водку, приготовленную моим папой.

На его месте я бы не сдался. Такого со мной точно не будет. Впереди ведь четыре этапа «Тур де Ски», — говорил Александр.

Устюгов и вовсе не поверил в искренность переживаний Клебо.

«Это просто разговоры, ведь Йоханнес не отправился домой, а продолжает борьбу. Клебо не сдастся, сейчас он просто пытается переложить давление на плечи других.

Норвежец — очень сильный соперник, не зря он выиграл «Тур де Ски» в прошлом году», — подчеркнул опытный россиянин.

Однако и на следующем этапе многодневки, который состоялся 1 января в том же Тоблахе, Клебо не показал запредельного уровня. Возможно, дело в том, что это снова была длинная дистанция — гонка преследования на 15 км, а норвежец все-таки признанный король спринтов.

К тому же по правилам пасьюта Йоханнес стартовал сильно позади лидеров, так как занял лишь 17-е место в предыдущей гонке. В итоге норвежцу удалось отыграть семь позиций, и он финишировал десятым, но это все равно явно не тот результат, который мог бы его порадовать.

Тем временем россияне опять устроили борьбу за медали между собой.

Первым на трассу ушел Устюгов, как победитель гонки свободным стилем, спустя 30 секунд после него — Якимушкин, Большунов и швед Калле Халфварссон.

К сожалению, на старте дистанции начал сильно отставать Якимушкин, который приятно удивил своим серебром в предыдущей гонке. Видимо, все силы он отдал 31 декабря.

Также начал немного сдавать Устюгов, которого тут же настигли Халфварссон с Большуновым, причем последний начал стремительно вырываться вперед.

На середине дистанции вчерашний именинник уже добился явного отрыва от Устюгова и шведа, и вскоре его победа уже стала очевидной.

Правда, на финише Сергей, заметив, что Александр немного сдал, совершил героический рывок и сумел сократить отставание до 13 секунд, но на большее его не хватило, и пришлось довольствоваться серебром.

Халфварссон и вовсе встал на последних километрах и позволил финну Ииво Нисканену обогнать себя, отдав ему третье место.

Таким образом, сборная России чуть не повторила триумф 31 декабря, заняв первое и второе место в гонке преследования, — для полного пьедестала не хватило лишь российской бронзы.

В общем зачете «Тур де Ски» теперь уверенно лидирует Большунов, на втором месте с отставанием в 16 секунд — Устюгов, на третьем — Клебо (+26).

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Впереди еще три этапа, в которых мы увидим масс-старт на 15 км, спринт (шанс для Йоханнеса) и традиционный финальный забег в гору в итальянском Валь-ди-Фьемме на 10 км. Январские каникулы обещают быть очень горячими.