За новой победой: россияне бьются за медали «Тур де Ски». LIVE

Устюгов вихрем пронесся до отметки 3 км — и здесь он лучший по времени сейчас. Ретивых начинает уже серьезно отставать от товарища по команде — разрыв на десятки секунд.
Мальцев уже почти на финише — он преодолел 12,1 км с лучшим временем на данный момент.
Легенда в здании! Устюгов врывается в гонку, быстрее всех на данный момент проходя стартовый отрезок 1,7 км. Совсем чуть-чуть отстает от него другой россиянин Глеб Ретивых.
Мальцев тем временем приближается к середине дистанции, то опускаясь на четвертую позицию по результату, то вновь возвращая себе лидерство. В целом среди первой десятки стартующих, куда попадают не самые сильные лыжники, он выглядит, пожалуй, увереннее всех.
На трассу ушел один из лидеров российской сборной Сергей Устюгов!
Многолетний лидер сборной Франции Морис Манифика, кстати, тоже уже в гонке. Стартовал он не очень быстро, но к отметке 2,1 км разогнался и оставил позади результаты Мельниченко и Мальцева. Морис — мастер этого вида гонок, так что не будет ничего удивительного, если войдет сегодня в призы.
Якимушкин продолжает выносить результаты всех, кто вышел на трассу до него. На отметке 3 км он является сейчас самым быстрым. Однако Мельниченко уже превзошел его достижение на 1,7 км — правда, всего не секунду, но тем не менее. Россияне пока задают тон.
Стартовал третий россиянин Андрей Мельниченко! На предыдущей гонке — спринте в рамках «Тур де Ски» — лыжник стал лишь 33-м. Надо исправляться!
На отметке 1,7 км Якимушкин показывает лучший результат на данный момент! А вот время Мальцева, к сожалению, предсказуемо скатывается вниз — он уступает по скорости стартовавшим позже соперникам.
На отметке 3 км Мальцев по-прежнему задает тон по скорости с отрывом в семь секунд от ближайшего преследователя — шведа Бьёрна Сандстрёма.
В гонку вступил второй россиянин Иван Якимушкин! В этом сезоне 23-летний лыжник завоевывал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехамере, так что сюрприз преподнести он может.
На отметке 2,1 км Мальцев показывает лучшее время из тех, кто уже преодолел эту дистанцию! Обошел он швейцарца по скорости.
Мальцев преодолел первую отметку в 1,7 км со вторым временем. Проигрывает пока только секунду швейцарцу Джейсону Рюэшу.
В гонку ушел первый россиянин Артем Мальцев! Пока парень звезд с неба не хватает, хотя в прошлом сезоне в составе одной из эстафетных команд России он даже обгонял коллектив Сергея Устюгова. Посмотрим, что покажет сейчас.
Стартовал первый лыжник — немец Себастьян Айзенлауэр! Начало положено.
Вначале стартуют не самые сильные лыжники, находящиеся в низу генеральной классификации. Гранды вступают в гонку, начиная с 42-го номера.
Первая десятка стартующих выглядит так (между спортсменами по 30 секунд):
Вот такие условия сегодня на трассе:
Кстати, фаворит всего «Тур де Ски» норвежец Клебо стартует сегодня 70-м.
Известный француз Морис Манифика делится ожиданиями от гонки:
«Я объективно проигрываю много лидеру генеральной классификации Йоханнесу Клебо, но сегодняшняя фраза мне подходит. Мало мест для восстановления по ходу гонки, но мне это нравится. Надеюсь сегодня попасть на подиум, хотя и понимаю, насколько серьезен уровень соперничества».
Из россиян в гонке участвуют Артем Мальцев (стартует девятым), Иван Якимушкин (24), Андрей Мельниченко (33), Денис Спицов (36), Сергей Устюгов (44), Глеб Ретивых (50), Андрей Ларьков (58), Александр Большунов (68).
Соревнования проходят в итальянском Тоблахе, а их старт запланирован на 14.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской гонки на 15 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски».