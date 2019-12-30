За новой победой: россияне бьются за медали «Тур де Ски». LIVE

Многолетний лидер сборной Франции Морис Манифика, кстати, тоже уже в гонке. Стартовал он не очень быстро, но к отметке 2,1 км разогнался и оставил позади результаты Мельниченко и Мальцева. Морис — мастер этого вида гонок, так что не будет ничего удивительного, если войдет сегодня в призы.