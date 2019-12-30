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За новой победой: россияне бьются за медали «Тур де Ски». LIVE

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах. Мужчины. 15 км свободным стилем. ОНЛАЙН

В итальянском Тоблахе в рамках «Тур де Ски» проходит мужская гонка на 15 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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15:01

Устюгов вихрем пронесся до отметки 3 км — и здесь он лучший по времени сейчас. Ретивых начинает уже серьезно отставать от товарища по команде — разрыв на десятки секунд.

15:00

Мальцев уже почти на финише — он преодолел 12,1 км с лучшим временем на данный момент.

14:59

Легенда в здании! Устюгов врывается в гонку, быстрее всех на данный момент проходя стартовый отрезок 1,7 км. Совсем чуть-чуть отстает от него другой россиянин Глеб Ретивых.

14:56

Мальцев тем временем приближается к середине дистанции, то опускаясь на четвертую позицию по результату, то вновь возвращая себе лидерство. В целом среди первой десятки стартующих, куда попадают не самые сильные лыжники, он выглядит, пожалуй, увереннее всех.

14:54

На трассу ушел один из лидеров российской сборной Сергей Устюгов!

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14:52

Многолетний лидер сборной Франции Морис Манифика, кстати, тоже уже в гонке. Стартовал он не очень быстро, но к отметке 2,1 км разогнался и оставил позади результаты Мельниченко и Мальцева. Морис — мастер этого вида гонок, так что не будет ничего удивительного, если войдет сегодня в призы.

14:50

Якимушкин продолжает выносить результаты всех, кто вышел на трассу до него. На отметке 3 км он является сейчас самым быстрым. Однако Мельниченко уже превзошел его достижение на 1,7 км — правда, всего не секунду, но тем не менее. Россияне пока задают тон.

14:48

Стартовал третий россиянин Андрей Мельниченко! На предыдущей гонке — спринте в рамках «Тур де Ски» — лыжник стал лишь 33-м. Надо исправляться!

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14:47

На отметке 1,7 км Якимушкин показывает лучший результат на данный момент! А вот время Мальцева, к сожалению, предсказуемо скатывается вниз — он уступает по скорости стартовавшим позже соперникам.

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14:44

На отметке 3 км Мальцев по-прежнему задает тон по скорости с отрывом в семь секунд от ближайшего преследователя — шведа Бьёрна Сандстрёма.

14:43

В гонку вступил второй россиянин Иван Якимушкин! В этом сезоне 23-летний лыжник завоевывал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехамере, так что сюрприз преподнести он может.

14:40

На отметке 2,1 км Мальцев показывает лучшее время из тех, кто уже преодолел эту дистанцию! Обошел он швейцарца по скорости.

14:38

Мальцев преодолел первую отметку в 1,7 км со вторым временем. Проигрывает пока только секунду швейцарцу Джейсону Рюэшу.

14:35

В гонку ушел первый россиянин Артем Мальцев! Пока парень звезд с неба не хватает, хотя в прошлом сезоне в составе одной из эстафетных команд России он даже обгонял коллектив Сергея Устюгова. Посмотрим, что покажет сейчас.

14:32

Стартовал первый лыжник — немец Себастьян Айзенлауэр! Начало положено.

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14:31

Вначале стартуют не самые сильные лыжники, находящиеся в низу генеральной классификации. Гранды вступают в гонку, начиная с 42-го номера.

14:30

Первая десятка стартующих выглядит так (между спортсменами по 30 секунд):

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14:29

Вот такие условия сегодня на трассе:

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14:27

Кстати, фаворит всего «Тур де Ски» норвежец Клебо стартует сегодня 70-м.

14:25

Известный француз Морис Манифика делится ожиданиями от гонки:

«Я объективно проигрываю много лидеру генеральной классификации Йоханнесу Клебо, но сегодняшняя фраза мне подходит. Мало мест для восстановления по ходу гонки, но мне это нравится. Надеюсь сегодня попасть на подиум, хотя и понимаю, насколько серьезен уровень соперничества».

14:20

Из россиян в гонке участвуют Артем Мальцев (стартует девятым), Иван Якимушкин (24), Андрей Мельниченко (33), Денис Спицов (36), Сергей Устюгов (44), Глеб Ретивых (50), Андрей Ларьков (58), Александр Большунов (68).

14:16

Соревнования проходят в итальянском Тоблахе, а их старт запланирован на 14.30 мск.

14:15

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской гонки на 15 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски».