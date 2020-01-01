Отыграть шесть шайб: Панарин чуть не сотворил новогоднее чудо

Настоящий спортивный триллер развернулся на глазах зрителей арены «Роджерс Плэйс», пришедших посмотреть на противостояние «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча хоть и завершилась победой хозяев с крупным счетом 7:5, но нервов болельщики местной команды потратили на весь 2020 год вперед.

Хет-трик Джеймса Нила и точные попадания в исполнении Райана Ньюджент-Хопкинса, Леона Драйзайтля и Джоша Арчибальда должны были положить начало разгрому. Благо, что фанаты ожидали продолжения голевого пиршества.

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И они его дождались. Вот только на сей раз блистать начали гости. Недовольные 0:6 на табло, «рейнджеры» пришли в себя и забросили аж пять ответных шайб! Крис Крайдер, Райан Строум, Марк Стаал, Артемий Панарин, Мика Зибанеджад вселили надежду в поклонников нью-йоркской команды на сотворение хоккейного чуда.

Однако для великого камбэка этого в итоге оказалось недостаточно: Кайлер Ямамото установил итоговый счет, сняв вопросы о победителе в самой драматичной встрече игрового дня.

The comeback falls short, but what an effort. pic.twitter.com/SGF2OVN4gx — New York Rangers (@NYRangers) 1 января 2020 г.

Как итог, «Эдмонтон» одержал первую победу после двух проигрышей кряду, тогда как гости впервые уступили после двух успешных поединков.

Стоит отметить, что одним из героев в составе «Рейнджерс» стал отечественный нападающий Артемий Панарин: в Эдмонтоне «Хлебушек» не только забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, но еще и стал третьей звездой встречи. К слову, первой звездой признали форварда «Эдмонтона» Нила (3+1), второй – другого нападающего хозяев, Ньюджент-Хопкинса (1+3).

А перед встречей россиянин еще и успел обратиться к соотечественникам в Twitter.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья — вот самое главное. И, конечно, хорошо вам всем отдохнуть — как говорится, за себя и за того парня. У нас сегодня матч в Эдмонтоне — на Новый год прямо веселуха», — с иронией пожаловался Панарин болельщикам на родине.

В другом матче дня «Вашингтон Кэпиталз» не смог в родных стенах совладать с «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3.

В составе столичной команды ожидаемо блистали россияне. Форвард Евгений Кузнецов оформил дубль, тогда как капитан Александр Овечкин и другой нападающий Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной голевой передаче.

К слову, несмотря на поражение, «Вашингтон» остается первым в турнирной таблице Восточной конференции.

Ending 2019 with a VICTORY! pic.twitter.com/r2QZvLSHgN — New York Islanders (@NYIslanders) 31 декабря 2019 г.

Также нельзя не отметить игру отечественного хоккеиста в ярком противостоянии «Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз».

Встреча закончилась победой хозяев — 4:1, однако, если бы не российский вратарь Сергей Бобровский проигравшей команды, счет мог бы быть куда крупнее. Страж ворот совершил 24 сейва.

COME FOR THE HOCKEY, STAY FOR THE FIREWORKS!!! pic.twitter.com/GE4CihCJwQ — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 1 января 2020 г.

Наконец, не менее интересное зрелище подарили любителям хоккея «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Гости не без труда одержали победу со счетом 6:4, проигрывая по ходу матча 1:4.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров и его соотечественник, защитник Михаил Сергачев занесли себе в актив по голевому пасу. Нельзя обойти стороной и вратаря Андрея Василевского, который отразил 24 удара по своим воротам.

Таким образом, «Баффало» проиграл в четвертом поединке подряд, тогда как для «Тампы» этот триумф стал четвертым кряду.

Результаты всех матчей прошедшего игрового дня НХЛ: