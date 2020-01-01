Отыграть шесть шайб: Панарин чуть не сотворил новогоднее чудо

Настоящий спортивный триллер развернулся на глазах зрителей арены «Роджерс Плэйс», пришедших посмотреть на противостояние «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча хоть и завершилась победой хозяев с крупным счетом 7:5, но нервов болельщики местной команды потратили на весь 2020 год вперед.
Хет-трик Джеймса Нила и точные попадания в исполнении Райана Ньюджент-Хопкинса, Леона Драйзайтля и Джоша Арчибальда должны были положить начало разгрому. Благо, что фанаты ожидали продолжения голевого пиршества.
И они его дождались. Вот только на сей раз блистать начали гости. Недовольные 0:6 на табло, «рейнджеры» пришли в себя и забросили аж пять ответных шайб! Крис Крайдер, Райан Строум, Марк Стаал, Артемий Панарин, Мика Зибанеджад вселили надежду в поклонников нью-йоркской команды на сотворение хоккейного чуда.
Однако для великого камбэка этого в итоге оказалось недостаточно: Кайлер Ямамото установил итоговый счет, сняв вопросы о победителе в самой драматичной встрече игрового дня.
Как итог, «Эдмонтон» одержал первую победу после двух проигрышей кряду, тогда как гости впервые уступили после двух успешных поединков.
Стоит отметить, что одним из героев в составе «Рейнджерс» стал отечественный нападающий Артемий Панарин: в Эдмонтоне «Хлебушек» не только забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, но еще и стал третьей звездой встречи. К слову, первой звездой признали форварда «Эдмонтона» Нила (3+1), второй – другого нападающего хозяев, Ньюджент-Хопкинса (1+3).
А перед встречей россиянин еще и успел обратиться к соотечественникам в Twitter.
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья — вот самое главное. И, конечно, хорошо вам всем отдохнуть — как говорится, за себя и за того парня. У нас сегодня матч в Эдмонтоне — на Новый год прямо веселуха», — с иронией пожаловался Панарин болельщикам на родине.
В другом матче дня «Вашингтон Кэпиталз» не смог в родных стенах совладать с «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3.
В составе столичной команды ожидаемо блистали россияне. Форвард Евгений Кузнецов оформил дубль, тогда как капитан Александр Овечкин и другой нападающий Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной голевой передаче.
К слову, несмотря на поражение, «Вашингтон» остается первым в турнирной таблице Восточной конференции.
Также нельзя не отметить игру отечественного хоккеиста в ярком противостоянии «Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз».
Встреча закончилась победой хозяев — 4:1, однако, если бы не российский вратарь Сергей Бобровский проигравшей команды, счет мог бы быть куда крупнее. Страж ворот совершил 24 сейва.
Наконец, не менее интересное зрелище подарили любителям хоккея «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Гости не без труда одержали победу со счетом 6:4, проигрывая по ходу матча 1:4.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров и его соотечественник, защитник Михаил Сергачев занесли себе в актив по голевому пасу. Нельзя обойти стороной и вратаря Андрея Василевского, который отразил 24 удара по своим воротам.
Таким образом, «Баффало» проиграл в четвертом поединке подряд, тогда как для «Тампы» этот триумф стал четвертым кряду.
Результаты всех матчей прошедшего игрового дня НХЛ:
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Бостон Брюинз» — 3:2 Б
«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 5:2
«Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4
«Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз» — 4:1
«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:1
«Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:6
«Детройт Ред Уингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:0
«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» — 4:7
«Лос-Анджелес Кингз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:3
«Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:5
«Калгари Флэймз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:5
«Аризона Койотс» — «Сент-Луис Блюз» — 3:1