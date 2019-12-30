«Что, если он упадет?» Отец Хабиба о бое Кадырова с Емельяненко

В мире бокса и смешанных единоборств хватает мероприятий, которые принято считать развлекательными и «фриковыми», нежели поистине спортивными. Этому доказательство, например, недавняя встреча бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, родного брата легендарного Федора Емельяненко, с пауэрлифтером, стронгменом Михаилом Кокляевым.

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Последнего Александр легко нокаутировал в поединке по правилам бокса, а сам бой привлек огромное внимание со стороны общественности. Теперь же на первый план потихоньку встает возможный бой все того же Емельяненко-младшего, но уже не со спортсменом, а политиком — бойцу ММА бросил вызов глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Еще в ноябре 2016 года Александр лично познакомился с Кадыровым, когда подписал контракт с бойцовским клубом «Ахмат», и в рамках промоушена провел три поединка, после чего партнерские отношения двух сторон оборвались. Недавно глава Чечни в своем Telegram-канале выразил уверенность в своей победе: по его словам, ему удастся отправить Емельяненко-младшего в нокаут.

«Меня спрашивают про поединок с Александром Емельяненко. Говорю предельно ясно и конкретно: если этот бой состоится, то уверяю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Угадайте, в корпус или в голову?»

— написал Кадыров.

Его потенциальный оппонент в стороне не остался. По словам Емельяненко, у него уже расписан план подготовки к поединку. Причем сам боец добавил, что если и проводить встречу, то именно по правилам бокса, иначе в смешанных единоборствах глава Чечни окажется в заведомо проигрышной позиции.

«В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физическая подготовка, и на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково.

Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса, потому что ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие… Бокс — это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам бокса»,

— приводятся слова Емельяненко на сайте «Пятого канала».

В своей карьере 38-летний боец провел 36 поединков по правилам ММА, одержав 28 побед. из них 20 — нокаутом. Кроме того, в активе Емельяненко также имеется два боя по правилам бокса. Один из них уже был упомянут — победа над Кокляевым, — другой же случился еще в октябре 2009 года, когда Александр успешно дебютировал, одолев решением судей Хизира Плиева. Впрочем, у самого Емельяненко сейчас на уме не встреча с Кадыровым в боксерском ринге, а бой с Магомедом Исмаиловым, поединок с которым состоится 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве в рамках турнира ACA 107. Исмаилов, к слову, в бой Кадырова со своим грядущим соперником не верит, хотя выразил уверенность в том, что глава Чечни одержит в нем победу.

«Вынесет ли Рамзан Ахматович Александра Емельяненко? Запросто. Реально в этот бой не верю. Но Рамзан его вынесет, я думаю», — приводит слова Исмаилова «Спорт-Экспресс».

По поводу потенциального поединка, кстати, высказалось уже немало именитых персон из мира смешанных единоборств. Мнения среди них разошлись: кто-то, как и Исмаилов уверен в победе Кадырова, кто-то считает, что президент Чеченской Республики падет перед опытным Емельяненко. Среди вторых оказался отец и тренер российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. По его мнению, Кадырову лучше продолжить свою политическую деятельность, не рискуя своим здоровьем в профессиональном спорте.

«В этом бою может быть все, что угодно. Как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике? Не стоит проводить этот бой. Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически, думаю, будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны, он там лучший. В физическом плане он — один из самых крепких среди чиновников»,

— цитирует Абдулманапа Нурмагомедова «СЭ».

Неоднозначное мнение высказал Александр Шлеменко. Сначала российский боец усомнился в целесообразности проведения такого мероприятия, назвав поведение Кадырова и Емельяненко «легкой шуткой». Однако затем Шлеменко свою позицию несколько изменил, посчитав, что такой бой может положительно сказаться на развитии интереса россиян к смешанным единоборствам и боксу. То же, кстати, говорили о поединке Емельяненко-младшего с Кокляевым, который был многими оценен критично.

«Было бы гораздо интереснее, если бы этот бой прошел по правилам MMA, а не по правилам бокса. Смешанные единоборства так интересны, потому что понятны большинству людей. Людей, которые разбираются в боксе, меньше. Мы увидим настоящий бой – это 100%, по-другому не получится, понарошку драться никто не будет.

Мы не видели боев с участием Рамзана Ахматовича, я видел только его тренировки, как он спаррингует, борцовские приемы отрабатывает. Я знаю, что он умеет довольно неплохо бить руками и бороться. Кадыров часто тренируется с профессиональными бойцами. Он будет готов, это точно. Но мы не видели его на соревнованиях, поэтому победителя предсказать сложно»,

— цитирует Шлеменко РИА «Новости».

Такого же мнения придерживается и известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

«Если Рамзан Кадыров действительно проведет бой с Александром Емельяненко, то это мотивация заняться спортом, боксом как видом спорта. Если это произойдет, думаю, что это будет очень, очень интересно», — приводятся слова Хрюнова на сайте «Пятого канала».