«Вы всех обманули»: Ласицкене и компания бунтуют против ВФЛА

Скандал в отношениях между российскими легкоатлетами и руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) обретает новые и все более темные краски. С момента отстранения организации прошло уже более четырех лет, когда Международная ассоциация легкоатлетических федерации (World Athletics, ранее — ИААФ) по рекомендации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишила российское ведомство статуса соответствия. С тех пор легкоатлеты из России в полном составе (за исключением прыгуньи Дарьи Клишиной) были не допущены до участия в летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, а сейчас выступают на международных соревнованиях лишь в исключительном порядке и под нейтральным флагом. В ноябре этого года история взаимоотношений ВФЛА с World Athletics обрела новый ход.

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Так, тогдашний глава российской организации Дмитрий Шляхтин был отстранен от своей должности независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) в связи с подозрением на участие чиновника в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмен был отлучен от соревнований еще в августе 2018-го из-за пропуска трех допинг-тестов, а в мае 2019-го против него было заведено дело по факту подделки документов. Вскоре Шляхтин и часть членов президиума ВФЛА свои посты покинули, хотя теперь уже экс-глава федерации своей вины не признал и принял решение обратиться в суд. Сейчас его место временно занимает Юлия Тарасенко.

Дела у ВФЛА после отстранения Шляхтина пошли еще хуже. И не из-за отсутствия чиновника на своем посту, а из-за решения World Athletics на неопределенный срок остановить рассмотрение вопроса о восстановлении статуса российского ведомства. Кроме того, Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации и вовсе порекомендовал на время прекратить допуск отечественных легкоатлетов к соревнованиям и выдачу им нейтрального статуса.

Если говорить коротко, то суть проблемы заключается в том, что теперь «чистые» российские спортсмены, весь период дисквалификации ВФЛА выступавшие под нейтральным флагом, не смогут сделать даже этого. Как минимум весь зимний сезон атлеты пропустят, ведь руководство отечественного ведомства проведет отчетно-выборную конференцию лишь 28 февраля, не раньше. Действия (и бездействие) руководства ВФЛА уже давно возмущает ведущих российских легкоатлетов. Чаще всех в последнее время по данной проблеме публично высказывается Мария Ласицкене, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Теперь же 26-летнюю титулованную россиянку поддержали и другие лидеры отечественной легкой атлетики: прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков.

В Instagram Ласицкене было опубликовано открытое письмо от лица трех спортсменов в адрес руководства ВФЛА. В своем обращении атлеты возмутились, во-первых, тем, что федерация полностью игнорирует членов комиссии спортсменов организации и всячески способствует тому, чтобы скрыть мнения и позицию комиссии от общественности. Впрочем, для этого большое письмо и было размещено в Instagram, дабы предать огласке проблему. Во-вторых, Ласицкене, Шубенков и Сидорова выразили недоумение в связи с тем, что руководство ВФЛА откровенно бездействует в вопросе восстановления организации, ведь если новый президиум не будет выбран в ближайшее время, то о возобновлении процесса возвращения статуса соответствия кодексу World Athletics можно даже не думать. В-третьих, спортсмены возмутились и отсутствием реакции членов ВФЛА на решение Совета международного ведомства на время отказать «чистым» российским спортсменам в выдаче нейтрального статуса. Так, в письме по данному пункту фигурирует ряд вопросов, адресованных президиуму ведомства. Будут ли на них получены конкретные ответы — неизвестно, хотя пресс-атташе организации Наталья Юхарева пообещала, что ВФЛА отреагирует на письмо спортсменов 30 декабря.

Кроме того, Ласицкене и компания подчеркнули важную деталь: ВФЛА по требованию министерства спорта России было обязано совместно с Российским антидопинговым агентством к 3 декабря разработать и утвердить «дорожную карту» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Однако этого сделано не было, а 9 декабря исполком WADA и вовсе лишил РУСАДА статуса соответствия. Хотя формально российское агентство еще остается полноценным членом ведомства на время рассмотрения апелляции на вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«До 11 декабря вы должны были подготовить ответ AIU, связанный с обвинениями ВФЛА касательно «дела Лысенко». Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Но чуть позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок?

Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить? С нетерпением ждем ответов»,

— написано в сообщении.

Интересно, что по вопросу комитета спортсменов ВФЛА Ласицкене высказалась и отдельно. В своем Instagram Stories легкоатлетка вновь обвинила руководство организации в намерении «заткнуть спортсменам рот».

«Комиссия спортсменов ВФЛА действительно существует лишь на бумаге и ни разу не собиралась с последних выборов ВФЛА в 2016-м…

Знаю, что нынешний руководитель федерации потребовала подготовить годовой отчет о деятельности нашей комиссии, но с просьбой, чтобы ни в коем случае не звонили ее членам. Видимо, так готовили отчеты и в прежние годы. Иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА»,

– написала Ласицкене.

Полную революцию в руководстве ВФЛА призывают провести не только спортсмены. Их возмущение понятно, особенно, когда они не могут получить даже нейтральный статус. Однако их интересы также защищают и в Олимпийском комитете России (ОКР). Проблема заключается в том, что в свете приостановлении процесса восстановления ВФЛА руководство World Athletics вполне может прийти в итоге к тому, чтобы полностью исключить российскую организацию из своего состава.

Это же чревато полным отстранением отечественных легкоатлетов от участия в Олимпийских играх. До тех пор, пока ВФЛА не будет принята обратно.

«Пока мы не будем полностью уверены в системе и не сможем полностью ей доверять, я не собираюсь рисковать и подвергать опасности карьеру чистых спортсменов, которые посвятили по крайней мере половину своих молодых жизней тому, чтобы здесь находиться. Поэтому мы ввели статус нейтрального спортсмена. Мы не хотим запрещать атлетам соревноваться — нам удалось создать хорошо функционирующую систему. Но очевидно, что обвинения в адрес ВФЛА достаточно серьезные, чтобы приостановить данный процесс», — говорил глава World Athletics Себатьян Коэ.

В ОКР же данной ситуацией крайне недовольны, а точнее — действиями руководства ВФЛА. По словам президента национального олимпийского комитета Станислава Позднякова, заведующие российской легкой атлетикой «свели на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты со стороны ОКР для обеспечения участия легкоатлетов России в Олимпийских играх в Токио в составе олимпийской команды, дискредитировали весь российский спорт, нанесли колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подорвали основы целостности олимпийского движения».

В ОКР на своих коллег из ВФЛА обижены настолько, что готовы даже исключить их членов и из своего состава.

Отстранение российской легкой атлетики от олимпийского комитета чревато лишением какого-либо финансирования и материальной поддержки. И совершенно ясно, что прекращение партнерских отношений обречет ВФЛА на полный крах.