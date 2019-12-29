Страх соперника и скандал с гимном: как Россия уничтожила Канаду

Рекордная победа

Сборная России 28 декабря одержала свою первую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею — 2020, причем сразу над принципиальным соперником — Канадой — и с разгромным счетом — 6:0.

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Подопечные Валерия Брагина нуждались в трех очках после слабого старта на турнире — поражения от чехов (3:4), однако мало кто мог подумать, что они отреагируют на ситуацию настолько мощно.

Это самая крупная победа над канадцами в истории сборной России/СССР, а также первая «сухая» победа над ними.

Свое имя в историю вписали сразу шесть разных игроков молодежной «Красной машины», отличившихся голом, — Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко, а также вратарь Амир Мифтахов, который сумел отразить 28 бросков.

Для «кленовых» же это поражение стало самым крупным за все время участия в чемпионатах мира вне зависимости от соперника.

Скандал на исполнении гимна

Однако не все канадцы сумели отреагировать на проигрыш достойно.

Больше других отличился капитан команды Баррет Хэйтон, который демонстративно не стал снимать шлем во время исполнения гимна России после встречи.

Это возмутило российских игроков, а капитан сборной Денисенко даже направился в сторону Хэйтона, но в центре площадки был остановлен судьями и принялся жестами указывать им на соперника, демонстрирующего оскорбительное поведение. Никаких мер предпринято не было.

В ответ отечественные хоккеисты отказались пожимать руку Хэйтону после исполнения гимна. Тот все прекрасно понял — один из россиян показал ему на шлем.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it pic.twitter.com/thv5tCj82F — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019

Любопытно, что поступок Хэйтона осудили не только в России, но и у него на родине. Под последним постом хоккеиста в Instagram накопилось уже около 500 негативных комментариев от собственных соотечественников, которые сравнивают его с клоуном за устроенное «шоу».

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Высказались и представители канадского хоккея. Так, поигравший в восьми клубах НХЛ Девин Сегучи, который сам в юности участвовал в молодежном чемпионате мира в составе «кленовых листьев» и брал там серебряные медали, потребовал от игрока извинений.

«Хэйтон совершил один из самых стыдных поступков, которые я когда-либо видел в хоккее. Ему нужно сейчас попросить прощения, или просто снимите его с турнира», — написал Сегучи в Twitter.

Today Barrett Hayton, captain of Team Canada's world junior hockey team displayed one of the most embarrassing acts of character I have ever seen in hockey. Needs to issue a statement of apology now... or cut him mid tournament — Devin Setoguchi (@devin_setoguchi) December 28, 2019

Вскоре после этого Федерация хоккея Канады выпустила официальное обращение, в котором осудила поступок своего капитана.

«Мы испытываем огромное уважение к Федерации хоккея России (ФХР), ее игрокам, тренерам и функционерам. Мы ожидаем, что наши спортсмены и персонал будут проявлять такое же уважение.

Баррет Хэйтон не снял свой шлем во время исполнения гимна России после матча на молодежном чемпионате мира. Федерация хоккея Канады приносит извинения за это происшествие Международной федерации хоккея (ИИХФ), ФХР и всем канадцам»,

— говорится в заявлении.

В той же записи были приведены слова раскаяния от Хаттона.

«Сожалею о том, что не стал снимать свой шлем после матча во время исполнения гимна России. Приношу свои извинения сборной России и всем их фанатам. Как лидер своей команды, я пытался проанализировать игру и оценить, как мы можем перестроиться. В этот момент я был потерян.

Русские показали отличный хоккей, и я не намеревался проявлять неуважение. Моя ошибка никак не должна умалить значение их победы. Я обещаю своей команде и своим соотечественникам, что стану лучше».

Statement from Barrett Hayton and Hockey Canada. pic.twitter.com/ikgoAGbalW — Hockey Canada (@HockeyCanada) December 29, 2019

«Просто съели канадцев»

Пока Канада разбиралась со своими внутренними неурядицами, сборная России давала комментарии по встрече один ярче другого.

«Поражение от чехов? Никакой катастрофы не произошло, мы сделали выводы и хорошо сыграли с канадцами.

Удивили соперников началом встречи — просто смяли их, они растерялись и пропустили быстрые голы»,

— рассказывал отличившийся заброшенной шайбой Никита Ртищев.

«Мы просто съели канадцев с первых минут. Их голкипер дрогнул, а мы взвинчивали темп, пытались играть агрессивнее и жестче. В конце концов канадцы нас просто испугались, стали бояться вступать в единоборства. Бывало такое, что я хотел провести силовой прием, а соперник просто сбегал.

Ему говорили со скамейки «Не бойся, давай играй!», а он просто уезжал. Это были не канадцы», — заявил защитник Егор Замула.

Сегодня вечером, 20 декабря, сборной России предстоит встреча со вторым неуступчивым соперником — командой США, которая явно будет по-особенному настраиваться на молодежную «Красную машину» после этих 6:0. Главное, чтобы сами подопечные Брагина не ощутили головокружение от успеха.

А пока что россияне поднялись на первую строчку в группе B с тремя очками. Любопытно, что столько же у всех остальных команд в группе — Канады, США, Чехии и Германии, но отечественная сборная лидирует по разнице забитых и пропущенных голов.