Император в Японии: Федор Емельяненко бьется с американцем. LIVE

Если быть еще конкретнее, то встреча состоится в городе Сайтама, где Федор выступал 13 раз, причем семь из них — в канун Нового года, как и сейчас.

Здесь он не потерпел ни одного поражения и огорчал такого соперника, как Мирко Крокоп. Здесь на бои Емельяненко приходили когда-то 49 800 зрителей (это был максимум), а 18 300 — стал самым минимумом посещаемости (примерно столько же собрали Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор в Лас-Вегасе).