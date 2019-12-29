Император в Японии: Федор Емельяненко бьется с американцем. LIVE

Если быть еще конкретнее, то встреча состоится в городе Сайтама, где Федор выступал 13 раз, причем семь из них — в канун Нового года, как и сейчас.
Здесь он не потерпел ни одного поражения и огорчал такого соперника, как Мирко Крокоп. Здесь на бои Емельяненко приходили когда-то 49 800 зрителей (это был максимум), а 18 300 — стал самым минимумом посещаемости (примерно столько же собрали Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор в Лас-Вегасе).
Бой пройдет в Японии в рамках турнира Bellator и станет для Емельяненко одним из последних в карьере. После тяжелого поражения нокаутом от Райана Бейдера в январе 2019 года Последний император подписал с промоушеном контракт на три поединка, которые должны стать его прощальным турне. Первый из этих боев как раз состоится сейчас в Японии, а заключительный должен пройти в России.
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции поединка легендарного российского бойца ММА Федора Емельяненко и бывшего чемпиона UFC — американца Куинтона Джексона.