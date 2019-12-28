Спасся от россиянина и трижды победил: Карлсен покоряет Москву

Второй день чемпионата мира норвежский шахматный король начал не слишком бодро. Играя белыми с Ван Хао, Магнус Карлсен в какой-то момент переоценил свои шансы, уклонился от ведущих к ничьей упрощений, а в результате вынужден был спасаться в ладейном окончании без пешки. Китайский гроссмейстер — игрок изобретательный и пробивной, однако эндшпиль никогда не был его любимой стадией партии. Так что Ван Хао поставил перед чемпионом гораздо меньше проблем, чем позволяла позиция на доске, и Магнус достаточно легко спас пол-очка.

В следующем туре чемпион играл черными с российским гроссмейстером Александром Рахмановым, и сюжет предыдущего поединка практически полностью повторился. Небрежно разыгранный дебют стал причиной серьезных затруднений, и Магнусу вновь пришлось спасаться в эндшпиле без пешки.

И опять он справился со своей задачей на удивление легко — заколдованный он, что ли? Наверняка любого другого соперника цепкий и практичный Рахманов мучил бы гораздо дольше!

Реклама

Переломной для норвежца стала следующая партия — с чехом Виктором Лазничкой.

Помимо Лазнички, «пострадали» еще Александр Зубов (Украина) и Ле Куанг Льем (Вьетнам). Последний из этих поединков оказался особенно эффектным: Карлсен словно катком проехался по обороне соперника, продавив ее в центре.

Магнус Карлсен набрал 8 очков из 10 возможных (6 побед и 4 ничьих) и стал единоличным лидером. На пол-очка отстают от него Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ван Хао (Китай) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Лучшие из россиян Петр Свидлер, Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин набрали по 7 очков. Впереди у мужчин еще 5 туров.

А на женской половине наступило «глобальное потепление». Как и обещал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, за ночь систему обогрева удалось починить

(к тому же по периметру, на всякий случай, выстроились десятка полтора обогревателей), и женщины смогли предстать во всей красоте своего дресс-кода. А гласит дресс-код вот что: «Классическая обувь. Брючный или юбочный костюм или платье, желательно одноцветное, но не обязательно». Желательно, но не обязательно — то есть полная свобода для самовыражения!

Несколько лет назад, помнится, на полном серьезе велась дискуссия о том, сколько пуговиц шахматисткам позволительно расстегивать на блузке, а сейчас никаких ограничений нет и в этом вопросе.

Дистанция у женщин короче, чем у мужчин: 12 туров вместо 15, т.е. по 4 партии в день.

Лидеров пока что четверо: по 6,5 очка из 8 набрали Ирина Бульмага (Румыния), Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе (обе — Китай) и Мария Музычук (Украина). На пол-очка отстают шесть участниц, среди которых россиянки Ольга Гиря и Екатерина Лагно.

Состав очень мощный, не играют только, к огромному сожалению, чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и претендентка на этот титул Александра Горячкина (Россия). Уже в начале января начнется их матч за мировую корону, поэтому шахматистки решили поберечь силы и домашние дебютные заготовки.

В этот же день состоялась презентация роскошных кубков чемпионата. Они изготовлены в Лондоне из серебра, покрытого позолотой, и выглядят очень эффектно. Трофеи представили президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский и президент Федерации шахмат Саудовской Аравии Рами Алтассан. Демонстрируя журналистам кубки, последний надевал белые перчатки, чтобы те, не дай бог, не потускнели. Пока что почетные награды заняли место в витринах под стеклом, и многочисленные зрители чемпионата с интересом их разглядывают.

Дополнительная программа также продолжается: во второй день прошло несколько турниров под общим названием «Юные звезды Москвы». В выходные будут турниры и для взрослых.

Огромный интерес вызывает шахматный робот, который сконструировал Константин Костенюк (отец 12-й чемпионки мира). Этот самый робот, который шутки ради украшает красная шапка Санта-Клауса, вечера напролет, не ведая усталости, играет по три партии одновременно, и редко кому удается избежать поражения. Также в фойе развернута небольшая, но любопытная выставка шахматных фигур из собрания Музея шахмат Федерации шахмат России. Словом, любителям шахмат есть чем заняться в Лужниках.