Два падения: россияне проваливают Рождественскую гонку. LIVE

Снова мужчины на трассе! Кристиансен лидирует, его пытается догнать Наврат, но все безнадежно.
За бронзу бьются француженка Бескон и украинка Меркушина. От лидеров обе отстают сильно: Бескон — на 34,7 секунды, Меркушина — на 35,3.
На последнем для женщин огневом рубеже Рёйселанд отстрелялась без промахов, но также не ошиблась и ее ближайшая преследовательница Дальмайер. Расстояние между норвежкой и немкой — 12 секунд. К слову, это была последняя стрельба Лауры, которая завершает карьеру. Зрители аплодируют ей стоя.
Тем временем Кристиансен уже передает эстафету Рёйселанд с преимуществом более чем в 20 секунд.
Елисеев промахивается дважды! Ну только этого не хватало. Наверное, уже можно окончательно смириться с последним местом.
В борьбе снова мужчины. На огневом рубеже норвежец Кристиансен по-прежнему великолепен. Немец Наврат один раз промахнулся — кажется, его дуэту с Дальмайер победа уже вряд ли светит. Его уже практически догоняет Гигонна.
Юрлова прибыла на стрельбу и справилась с ней идеально. Впрочем, лежка у нее обычно не вызывает сложностей.
Рёйселанд и Дальмайер добрались до стрельбы лежа одновременно, обе закрыли все мишени без проблем и идут по трассе ноздря в ноздрю. Кажется, нас ждет очень упорное противостояние.
Елисеев закрывает все мишени без промахов! Надо теперь срочно бежать передавать эстафету.
Итак, мужчины передают эстафету женщинам. Норвежка Марте Рёйселанд уходит на трассу первой, с небольшим отставанием от нее — Дальмайер, третья — француженка Бескон. Елисеев тем временем только начинает стрелять.
Соперники уже добрались до стрельбы стоя. Наврат ошибся один раз, и позволил опередить себя реактивному норвежцу Ветле Шоста Кристиансену, который вырвался теперь на первую позицию! Также промахнулся Гигонна, так что французы немного отстают от лидеров.
Юрлова передает эстафету Елисееву с отставанием в 45 секунд от предпоследнего, девятого места, а лидерам россияне проигрывают уже больше минуты.
Да что ты будешь делать! Юрлова промахивается сразу три раза... Отставание и так было огромным, а теперь оно станет космическим.
Юрлова также доезжает до огневого рубежа. Это стрельба стоя, которая вызывает у Екатерины большие проблемы, так что надо запастись валидолом.
На огневом рубеже обе соперницы не идеальны: Дальмайер промахивается один раз, но Давидова упускает возможность ее обогнать и мажет дважды!
Чехи тем временем вовсю догоняют немцев! Уже была произведена передача эстафеты, и теперь борьбу между собой ведут Лаура Дальмайер и Маркета Давидова.
Елисеев наконец добирается до огневого рубежа и, к счастью, показывает безупречную стрельбу. Отставание от лидирующих немцев — 43,5 секунды.
А вот Хоферу сохранить вторую позицию не удается — не настолько велико было его преимущество над остальными. В итоге место итальянца занял чех Михал Крчмар, который отстрелялся просто идеально. На третьей позиции — французы в лице Антонена Гигонна и Анаис Бескон.
Но Наврата подводит стрельба — он допустил промах. Однако еще больше ошибся идущий вторым итальянец Хофер — у него сразу две осечки! Так что команда Наврат / Дальмайер сохраняет пока свою первую строчку.
А вот Дальмайер передала эстафету Наврату с таким преимуществом над преследователями, что даже не очень скоростной Филип подходит к огневому рубежу с отрывом от остальных.
Екатерина передает эстафету Матвею Елисееву, проигрывая лидерам 52 секунды.
Юрлова вышла на трассу самой последней и, соответственно, прибыла на стрельбище позднее всех, но хотя бы закрыла все мишени без осечек. Тем не менее отставание от лидеров все еще гигантское.
На первом огневом рубеже лучше всех из тройки лидеров проявляет себя Дальмайер, закрывая все мишени с первого раза, а вот Вирер уходит на штрафной круг!
Началась гонка преследования! Первой на трассу выходит итальянка Доротея Вирер, поскольку их дуэт с Лукасом Хофером был первым в масс-старте. Сразу же за ней стартует немка Лаура Дальмайер, а затем — украинка Анастасия Меркушина.
Матвей Елисеев делится первыми впечатлениями от масс-старта и объясняет казус с падением в эфире «Матч ТВ»:
«Что случилось на спуске? Там уже трасса разбитая, есть лед, скользко, поэтому я влетел в борт так, что лыжа застряла в ограждении. В итоге я ее снял, один мужчина вытащил ее с той стороны и передал мне. Очень неприятная ситуация, все еще не отошел от нее. В принципе в остальном неожиданностей больше не было. Теперь нужно немного отдохнуть и в бой!»
Биатлонист Матвей ЕлисеевРИА Новости
Впереди — второй этап соревнований, гонка преследования, где все команды стартуют в том порядке, в котором они расположились в масс-старте, и с таким же отставанием по времени. То есть Юрлова и Елисеев уйдут на трассу спустя 1 минуту и 43 секунды после Хофера и Вирер.
Четвертое место заняла команда Норвегии, затем — Франция, Швейцария, Австрия, Чехия, Германия-2, а на самой последней строчке — Россия с отставанием в 1 минуту 43 секунды от лидеров.
Хофер перегнал Наврата! Да, все-таки разница в классе между этими двумя существенна. И итальянцы в составе Хофер и Доротеи Вирер финишируют первыми в масс-старте! Вторые — немцы Наврат / Дальмайер, третьи — украинцы Пидручный / Меркушина.
Тем временем идет жесткая борьба за первое место в масс-старте! Итальянец Хофер догоняет Наврата, который завершает последний круг (показавшая прекрасную скорость Дальмайер болеет за партнера на финише).
Елисеев снова стреляет безупречно, но подняться с последнего места это уже не поможет.
В борьбе снова мужчины! Наврат закрыл все мишени, и он уходит лидером! Пока что на двоих с Дальмайер они допустили всего два промаха.
Юрлова не допустила ошибок на своей стрельбе, но отставание от всех остальных все еще слишком велико.
Тем временем Дальмайер вступает в борьбу лидером и оперативно добирается до стрельбы с просветом от соперниц. Таблица пока выглядит таким образом. Россия на десятом месте, но нас даже не показывают.
Елисеев подъехал к рубежу и отстрелялся идеально! Жаль, что вся эта точность нивелируется на фоне нелепых падений.
Наврат не допустил осечек, и его пара с Дальмайер все еще лидирует в масс-старте!
Лидеры уже на стрельбе лежа, а Елисеев только отлепился от забора.
Ох, какая неудача! Елисеев упал на спуске и влетел в борт — причем так, что его лыжи въехали в забор. Он никак не мог выбраться из этой ловушки, так что отдирать лыжи от забора ему помогли болельщики.
Юрлова передала эстафету Елисееву с отставанием в 42,8 секунды от лидеров. Пока что команда России идет на последнем, десятом месте.
Естественно, Дальмайер вывела свою пару с Навратом на первое место в масс-старте и передала ему эстафету раньше всех.
Юрлова только сейчас подъехала к огневому рубежу и, к счастью, закрыла лежку без единой осечки!
Лидеры уже на стрельбе лежа. Немка Херрман пошла на штрафной круг, а вот представительница второй команды Германии Лаура Дальмайер идеально отстрелялась и ушла на трассу лидером! Зрители на стадионе приветствуют это оглушительным ревом.
Итак, в борьбу снова вступили девушки. Юрлова принимает эстафету у Елисеева с отставанием от лидеров в 40 секунд.
Почти все одновременно приходят к огневому рубежу биатлонисты, но Елисеев мажет трижды. Да, штрафной круг здесь меньше, но ведь их три...
На шестом месте уходит на дистанцию Елисеев.
А вот дважды мажет Вирер... Напомним, что здесь нет запасных патронов, только штрафные круги. Один раз мажет и Юрлова.
По времени еще сильнее отстает Матвей, но шанс побороться за подиум еще есть. Юрлова, кстати, чисто проходит тот подъем, после которого упала в первый раз.
В лидерах у нас Италия — Лукас Хофер уверенно идет первым. И на дистанцию он приходит единственный. И стреляет чисто! Елисеев тоже чисто проводит огневой рубеж, но вот медленно, увы. Пятый он идет.
Итак, первая стрельба у нас. Чисто стреляет итальянка Вирер, да и Юрлова-Перхт тоже точна! Но вот время играет не на нее. А тем временем уже на дистанцию выходит Матвей Елисеев с отставанием больше, чем в 17 секунд.
И тут сразу же начинаются проблемы у нас... После сложнейшего спуска падает Юрлова-Перхт.
Стоит сказать, что сегодня последний старт в своей карьере проводит титулованная немка — Лаура Дальмайер.
И началась Рождественская гонка! Болеем за российских биатлонистов! А стартуют первыми спортсменки.
Гонка начнется в 20.15 по московскому времени.
Соревнования состоят из масс-старта и гонки преследования, в которой спортсмены стартуют, исходя из того места, которое заняли в масс-старте. Вторая гонка проходит по правилам супермикста – мужчина и женщина передают друг другу эстафету на протяжении восьми огневых рубежей.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции традиционной Рождественской гонки, в которой Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев.