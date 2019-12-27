Два падения: россияне проваливают Рождественскую гонку. LIVE

Матвей Елисеев делится первыми впечатлениями от масс-старта и объясняет казус с падением в эфире «Матч ТВ»:

«Что случилось на спуске? Там уже трасса разбитая, есть лед, скользко, поэтому я влетел в борт так, что лыжа застряла в ограждении. В итоге я ее снял, один мужчина вытащил ее с той стороны и передал мне. Очень неприятная ситуация, все еще не отошел от нее. В принципе в остальном неожиданностей больше не было. Теперь нужно немного отдохнуть и в бой!»