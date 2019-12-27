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Осадить молодежь: Тарасова и Морозов борются за золото. LIVE

Чемпионат России. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Опытный российский спортивный дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов борется за золотую медаль на чемпионате России по фигурному катанию. Основную конкуренцию им составляют недавние юниоры Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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12:25

Положение после короткой программы

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 83,91 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 80,39 3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 76,13 4. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 72,83 5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 71,51 6. Алина Пепелева – Роман Плешков – 70,67 7. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 68,64 8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 67,73 9. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 67,37 10. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,69 11. Таисия Собинина – Никита Володин – 64,35 12. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 57,47

12:20

Сегодня дуэты будут выступать в следующем порядке (изображение увеличится при клике):

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12:15

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы спортивных пар на чемпионате России.