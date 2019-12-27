Отказ оборудования и борьба с Карлсеном: как Москва приняла ЧМ

Второй год подряд чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу проходят на исходе декабря в нашей стране. Вновь под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана с весьма солидным призовым фондом $1млн. В 2018 году лучшие игроки планеты соревновались в петербургском «Манеже», в 2019-м – в московских «Лужниках». А точнее, в просторной вип-зоне Большой спортивной арены с шикарным видом на главное футбольное поле страны, где совсем недавно проходили матчи чемпионата мира-2018.
На старт вышли 207 мужчин и 122 женщины во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Норвежский гроссмейстер за последние годы стал настоящей спортивной звездой, каждое слово и жест которой ловит неотступно следующая по пятам телевизионная бригада. Конечно, Карлсен еще не так узнаваем широкой публикой, как Криштиану Роналду или Лионель Месси, но у себя на родине, говорят, вполне успешно соперничает по популярности с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
Ну, а шахматные болельщики в нем души не чают и ходят «на Карлсена» так же, как в былые времена ходили «на Таля» или «на Фишера». И Магнус, молодец, старается оправдывать ожидания зрителей. Так, во время открытия чемпионатов в Центральном доме шахматиста он устроил реалити-шоу из такой, казалось бы, банальной процедуры, как жеребьевка.
Девушка-ассистентка вынесла на сцену два новогодних шарика, в одном из которых спряталась белая пешка, а в другом – черная. Магнус картинно зажмурился, несколько раз провел рукой над шарами, потом выбрал один из них наощупь и, открывая шар, изобразил целую гамму эмоций: от напряженности и тревоги до радостной, чуть снисходительной улыбки. Фотографы и телеоператоры были просто счастливы! Да, а пешка внутри оказалась белой, и чемпион мира начал первую партию а-ля Остап Бендер (хотя вряд ли он знает этого героя) – классическим е2-е4.
Но все же шахматы не театр, и счет на табло гораздо важнее всей этой драматургии действа.
В Петербурге старт у Магнуса оказался провальным – два поражения кряду (хотя потом он разыгрался и почти догнал лидеров). На сей раз чемпион не позволил себе подобных «вольностей» и в первом раунде разгромил своего соперника в 26 ходов.
Но против Карлсена, понятное дело, все играют особенно старательно, аккуратно и надежно: неудивительно поэтому, что две его «черные» партии закончились вничью, зато все три «белые» он выиграл. За ним закреплен столик № 1, он лишь пересаживается то на один стул, то на другой, меняя цвет фигур. После 5 туров Карлсен набрал 4 очка, и на пол-очка его опережают пять лидеров: Ван Хао (Китай), Илья Смирин (Израиль), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Леньер Домингес (США). Лучшие из россиян – действующий чемпион мира по рапиду Даниил Дубов и Александр Мотылев – идут вровень с Карлсеном. В большой группе участников, набравших по 3,5 очка, – Ян Непомнящий, Александр Грищук, Левон Аронян, Петр Свидлер, Никита Витюгов. Впереди еще два игровых дня и 10 туров, поэтому какие-то глобальные выводы делать явно рано.
У женщин дистанция короче – 12 туров вместо 15-ти, но, как оказалось, сложнее. Шахматисты и шахматистки играют в общем помещении, которое в длину раза в 3-4 больше, чем в ширину (оно вытянуто вдоль футбольного поля). И как на грех в том крыле, где играют представительницы прекрасного пола, сломалась система обогрева воздуха.
Удивительная картина: на «мужской половине» гроссмейстеры в массовом порядке вешали пиджаки на спинки стульев, оставаясь в одних рубашках, а метрах в 25-30 от них женщины кутались в шарфы, некоторые даже играли в верхней одежде. Поломка оказалась серьезной, сходу устранить ее не удалось.
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович немедленно отреагировал в Twitter.
«Я приношу извинения участникам чемпионата мира по рапиду в Москве за неудобства, вызванные отказом оборудования, в результате чего в игровом зале упала температура. Мы принимаем меры, чтобы лучших игроков мира больше не беспокоила эта проблема», — написал он.
После четырех туров без потерь идут три шахматистки: чемпионка России Ольга Гиря, а также Мери Арабидзе (Грузия) и Ирина Бульмага (Румыния).
Для зрителей вход на чемпионат свободный, и в первый же день в вип-зону пришло свыше тысячи человек (даже плечики в гардеробе закончились). На чемпионате предусмотрена обширная дополнительная программа: конкурсы, сеансы одновременной игры, любительские турниры для детей и взрослых. Можно посидеть и послушать популярного комментатора гроссмейстера Сергея Шипова, а можно пройти в игровой зал и наблюдать партии «живьем», находясь в нескольких метрах от игроков.