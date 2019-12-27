Отказ оборудования и борьба с Карлсеном: как Москва приняла ЧМ

Второй год подряд чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу проходят на исходе декабря в нашей стране. Вновь под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана с весьма солидным призовым фондом $1млн. В 2018 году лучшие игроки планеты соревновались в петербургском «Манеже», в 2019-м – в московских «Лужниках». А точнее, в просторной вип-зоне Большой спортивной арены с шикарным видом на главное футбольное поле страны, где совсем недавно проходили матчи чемпионата мира-2018.

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На старт вышли 207 мужчин и 122 женщины во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Норвежский гроссмейстер за последние годы стал настоящей спортивной звездой, каждое слово и жест которой ловит неотступно следующая по пятам телевизионная бригада. Конечно, Карлсен еще не так узнаваем широкой публикой, как Криштиану Роналду или Лионель Месси, но у себя на родине, говорят, вполне успешно соперничает по популярности с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Ну, а шахматные болельщики в нем души не чают и ходят «на Карлсена» так же, как в былые времена ходили «на Таля» или «на Фишера». И Магнус, молодец, старается оправдывать ожидания зрителей. Так, во время открытия чемпионатов в Центральном доме шахматиста он устроил реалити-шоу из такой, казалось бы, банальной процедуры, как жеребьевка.

Девушка-ассистентка вынесла на сцену два новогодних шарика, в одном из которых спряталась белая пешка, а в другом – черная. Магнус картинно зажмурился, несколько раз провел рукой над шарами, потом выбрал один из них наощупь и, открывая шар, изобразил целую гамму эмоций: от напряженности и тревоги до радостной, чуть снисходительной улыбки. Фотографы и телеоператоры были просто счастливы! Да, а пешка внутри оказалась белой, и чемпион мира начал первую партию а-ля Остап Бендер (хотя вряд ли он знает этого героя) – классическим е2-е4.

Но все же шахматы не театр, и счет на табло гораздо важнее всей этой драматургии действа.

В Петербурге старт у Магнуса оказался провальным – два поражения кряду (хотя потом он разыгрался и почти догнал лидеров). На сей раз чемпион не позволил себе подобных «вольностей» и в первом раунде разгромил своего соперника в 26 ходов.

Но против Карлсена, понятное дело, все играют особенно старательно, аккуратно и надежно: неудивительно поэтому, что две его «черные» партии закончились вничью, зато все три «белые» он выиграл. За ним закреплен столик № 1, он лишь пересаживается то на один стул, то на другой, меняя цвет фигур. После 5 туров Карлсен набрал 4 очка, и на пол-очка его опережают пять лидеров: Ван Хао (Китай), Илья Смирин (Израиль), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Леньер Домингес (США). Лучшие из россиян – действующий чемпион мира по рапиду Даниил Дубов и Александр Мотылев – идут вровень с Карлсеном. В большой группе участников, набравших по 3,5 очка, – Ян Непомнящий, Александр Грищук, Левон Аронян, Петр Свидлер, Никита Витюгов. Впереди еще два игровых дня и 10 туров, поэтому какие-то глобальные выводы делать явно рано.

У женщин дистанция короче – 12 туров вместо 15-ти, но, как оказалось, сложнее. Шахматисты и шахматистки играют в общем помещении, которое в длину раза в 3-4 больше, чем в ширину (оно вытянуто вдоль футбольного поля). И как на грех в том крыле, где играют представительницы прекрасного пола, сломалась система обогрева воздуха.

Удивительная картина: на «мужской половине» гроссмейстеры в массовом порядке вешали пиджаки на спинки стульев, оставаясь в одних рубашках, а метрах в 25-30 от них женщины кутались в шарфы, некоторые даже играли в верхней одежде. Поломка оказалась серьезной, сходу устранить ее не удалось.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович немедленно отреагировал в Twitter.

«Я приношу извинения участникам чемпионата мира по рапиду в Москве за неудобства, вызванные отказом оборудования, в результате чего в игровом зале упала температура. Мы принимаем меры, чтобы лучших игроков мира больше не беспокоила эта проблема», — написал он.

I apologize to the participants of the World Rapid Championships in Moscow for an inconvenience caused by equipment failure leading to low temperatures in the playing hall. We are taking measures to resolve a problem swiftly for the best of players. — Arkady Dvorkovich (@advorkovich) December 26, 2019

После четырех туров без потерь идут три шахматистки: чемпионка России Ольга Гиря, а также Мери Арабидзе (Грузия) и Ирина Бульмага (Румыния).

Для зрителей вход на чемпионат свободный, и в первый же день в вип-зону пришло свыше тысячи человек (даже плечики в гардеробе закончились). На чемпионате предусмотрена обширная дополнительная программа: конкурсы, сеансы одновременной игры, любительские турниры для детей и взрослых. Можно посидеть и послушать популярного комментатора гроссмейстера Сергея Шипова, а можно пройти в игровой зал и наблюдать партии «живьем», находясь в нескольких метрах от игроков.