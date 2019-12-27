Триумф Хэмилтона и камбэк Квята: итоги года в «Формуле-1»

Уход Сироткина

В 2018 году в «Формуле-1» Россию представлял Сергей Сироткин, выступавший за «Уильямс». Ожидания не оправдались, причем не в плане выступлений пилота — все отмечали шикарный уровень технической подкованности Сергея, дававшего отменную обратную связь инженеру и механикам.

Он разделывал в квалификациях партнера по команде канадца Ланса Стролла, но болид знаменитой конюшни был настолько плох, что выжать россиянин смог лишь одно-единственное очко, так как по скорости «Уильямсы» проигрывали всем соперникам.

Если Строллу после сезона его канадский отец-миллиардер купил собственную команду («Форс Индию», которая была переименована в «Рейсинг Пойнт»), то «СМП Груп», поддерживающая Сироткина, такими возможностями все-таки не обладает или же не имеет подобных планов.

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Разочаровавшись в уровне «Уильямса», российская компания свернула поддержку этой команды, и Сироткин вынужден был оставить свое место призового пилота, уступив его некогда супербыстрому (до раллийной аварии, необратимо повредившей руку) поляку Роберту Кубице, которого спонсирует национальная нефтяная компания Orlen.

Сам россиянин без работы не остался, вернувшись к должности пилота по развитию в «Рено» и став запасным гонщиком не только во французской конюшне, но и в «Макларене».

У Сироткина действительно был шанс принять участие в одном Гран-при и в сезоне-2019, причем за все тот же «Уильямс», когда в Абу-Даби травму в практике получил Джордж Расселл, но в итоге британец восстановился к субботе, вышел на квалификацию, и вопрос отпал сам собой.

Хотя Сергей не попадал в число пилотов команд «Ф-1» на 2020 год, не стоит ставить крест на его перспективах в «королевских автогонках». Все еще действительно реально и возможно.

Возвращение Квята

В конце 2017 года казалось, что путь для Даниила Квята в «Формулу-1» в дальнейшем заказан. Российский пилот, бодро стартовавший в «Торо Россо», затем проведший сильный год в «Ред Булл», на свой второй сезон в главной команде системы испытал все трудности и злоключения, какие только можно, был переведен обратно в «ТР», а затем изгнан боссами австрийской команды и оттуда.

Тогда талантливый россиянин казался убитым морально, а его психологическая неустойчивость к стрессовым ситуациям фактически ставила страшный вердикт: профнепригоден (конечно, в масштабе «Ф-1»).

Но дальше россиянин сделал абсолютно правильные и зрелые шаги. Ему повезло заключить агентский контракт с Николя Тодтом, сыном главы Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта, который также ведет дела, к примеру, Шарля Леклера.

Впрочем, без таланта самого Квята француз им не заинтересовался бы. А так, он помог устроится Даниилу пилотом по развитию в «Феррари», где россиянин, во-первых, серьезно помог итальянской команде, а во-вторых прибавил во всех аспектах сам. Даниил стал спокойнее, рассудительнее, он оставил в прошлом свои неудачи, и когда перед сезоном консультант «Ред Булл» Гельмут Марко, который и ставил на россиянине крест, позвал его обратно в «Торо Россо», тот двумя руками вцепился в шанс.

Воспользовался им Квят просто прекрасно, проведя сильный сезон. В нем не обошлось без спада в начале осени, но все остальное время Даниил был просто прекрасен, а наградой ему стал второй за всю историю «Торо Россо» (начиная с создания «Минарди») подиум в самом сумасшедшем Гран-при сезона, дождевом Хоккенхайме.

Он набрал 37 очков, занял 13-е место в чемпионате, но мог быть значительно выше, если бы не проблемы по вине то команды, то мотористов «Хонды».

Впрочем, главное событие для россиянина состоялось все же в 2019 году не на трассе — его подруга, дочь чемпиона мира Нельсона Пике Келли по ходу чемпионата родила пилоту дочь Пенелопу.

Квят считался одним из претендентов на место второго пилота в «Ред Булл» на сезон-2020, но в итоге было объявлено о пролонгации его контракта с «Торо Россо». Пожалуй, в данный момент этот вариант выглядит предпочтительным, а уже перед следующим сезоном, когда в силу вступит новый технический регламент, выбора у россиянина должно стать куда больше, главное, не сдать позиций.

Доминация Хэмилтона и «Мерседеса»

Чего 2019 не принес, так это реальной борьбы за чемпионский титул и какой-либо интриги в Кубке конструкторов. В битвах за второе места и ниже было предостаточно, но доминирование «Мерседеса» над остальными сохранилось и где-то даже увеличилось.

Перед началом сезона казалось, что лучшую машину в этом году создали в «Феррари», но практика показала, что аэродинамика немцев по-прежнему важнее мощности мотора итальянцев.

А еще стратеги «Мерседеса» на голову сильнее деятелей, которые работают в «Феррари» и с периодичностью в пару этапов губят дурацкими решениями гонки своим пилотам.

Третья сила пелотона «Ред Булл» тоже не был готов конкурировать с «Мерседесом». В отдельных гонках одержавший в итоге три победы в сезоне Макс Ферстаппен еще мог бороться, но, в конце концов, он тянул на себе команду в одиночку, потому что ни Пьер Гасли, ни потом Алекс Албон этот уровень не выдерживали, только в квалификациях уступая голландцу по 0,6 секунды.

В общем, единственным, кто реально мог навязать Льюису Хэмилтону борьбу за его шестой чемпионский титул, был партнер по «Мерседесу» финн Валттери Боттас. И, надо сказать, поначалу он действительно оказывал давление, не опускаясь в первых пяти гонках ниже второго места и выиграв две из них.

Но в дальнейшем Хэмилтон, выдав отрезок из четырех побед подряд, вернул все на круги своя и оформил титул, благодаря которому обошел легендарного аргентинца Хуана-Мануэля Фанхио.

Теперь до семи чемпионств, которые за свою карьеру выиграл Михаэль Шумахер, британцу остается всего один титул, и он, безусловно, постарается взять его уже в новом году.

Ну, а «Мерседес» стал первой командой, которой удалось выиграть шесть подряд Кубков конструкторов, и это выглядит вполне закономерным. Пока конкуренты пыжатся достать их, «серебряные стрелы» летят вперед.

События года

В 2019 году случилось много интересных событий. Тут и яркие дебюты в «Формуле-1» от Алекса Албона, Ландо Норриса и Джорджа Расселла, и рокировка провалившего старт сезона Пьера Гасли на того же Албона в «Ред Булл».

Пусть с Ферстаппеном таец бороться и не в состоянии, очки он набирал исправно и едва не стал в общем зачете шестым. Это место в итоге досталось Карлосу Сайнсу из «Макларен», и он стал первым пилотом за много-много лет, кто попал в общем зачете в топ-6, не будучи представителем одной из трех лучших команд пелотона.

«Феррари» веселила всех не только ошибками со стратегией во время гонок, но и сражением новичка команды Шарля Леклера с Себастьяном Феттелем, в котором дошло даже до столкновения, выбившего с дистанции обоих.

В итоге Леклер закончил год выше, и теперь именно монегаска многие считают номером один в команде. Чем ответит в новом году четырехкратный чемпион мира?

А вот Нико Хюлькенберг уже ничем не ответит, по крайней мере в следующем году. Немец, который за много лет так ни разу и не добрался до подиума, закончил свои выступления за «Рено» и в «Ф-1».

Французская команда предпочла вернуть в «большие призы» Эстебана Окона, который по-настоящему заслуживал этого места. В следующем году будет интересно понаблюдать за внутренним соперничеством француза с австралийским партнером по команде Дэном Риккардо.

Опасность санкций

Вынесенные 9 декабря исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкции в отношении российского спорта неожиданно могут коснуться и «Формулы-1», хотя в ней никогда не было допинговых дел.

Тем не менее FIA подписывала декларацию WADA, а значит обязана подчиняться ее решениям. Учитывая, что одним из таковых был запрет на проведение в России на протяжении ближайших четырех лет чемпионатов мира, а соревнования «Ф-1» носят именно такой статус, под вопросом оказался Гран-при в Сочи.

Впрочем, волноваться особенно не стоит: контракт на ближайшие два года подписан и не должен иметь обратной силы, а формулировка WADA касалась все же мировых форумов, которые проходят одним событием, а не в 21 этап.

Правда, есть еще вероятность, что Квята лишат российского флага и заставят выступать под нейтральным или выбрать другой — например, Монако, где он живет, или Италии, паспорт которой он имеет. Впрочем, и тут пока никакой конкретики не было, так что и волноваться скорее не о чем.