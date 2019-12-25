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Россия едет за золотом: стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

26 декабря в Чехии стартует 44-й молодежный чемпионат мира по хоккею

С 26 декабря по 5 января в Чехии пройдет главное спортивное событие стыка уходящего и наступающего годов — молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России, как всегда под руководством Валерия Брагина, едет как минимум за медалями, но имеет отличные шансы на победу. «Газета.Ru» анализирует расклады захватывающего турнира.

Что? Где? Когда?

Молодежный чемпионат мира по хоккею — традиционно одно из главных спортивных новогодних событий, если не самое главное. Таковым его делает совокупность факторов. Конечно, антуража турниру добавляет тот факт, что он проходит на стыке уходящего года и года нового, наступающего.

Но дело не только в этом. Молодежный чемпионат мира — это одновременно смотр главных талантов мирового хоккея, большинство из которых либо выйдут летом на драфт НХЛ, либо уже задрафтованы клубами сильнейшей лиги мира.

Для российских болельщиков это еще и обычно ночные трансляции, в том числе в новогоднюю ночь, когда наша молодежка традиционно проводит одну из встреч групповой стадии.

В этом году, правда, по этой части все будет иначе. Восемь из одиннадцати с 2009 года и три последних МЧМ подряд проходили в Северной Америке, где матчи играются ночью по московскому времени.

В этот раз турнир пройдет в чешских Остраве и Тршинце, а потому для российских болельщиков игры будут проходить в нормальное время. В этом есть свои плюсы — в конце концов, не нужно сбивать себе режим, чтобы посмотреть хоккей.

Молодежный хоккей — это, кстати, отдельная история. Эта искренняя, честная игра с совершенно невероятными сюжетными поворотами, потому что юные таланты играют безбашенно, стараются себя проявить по максимуму и еще не имеют такого опыта, как взрослые хоккеисты, а потому действуют менее осторожно и без столь сильного упора на тактику.

Тактика, правда, и тут присутствует. Все-таки речь о сильнейших хоккеистах своего возраста, но все равно МЧМ — история про скиллы и характер, а не про схемы.

Календарь

Итак, молодежный ЧМ-2020 пройдет на двух аренах — 10-тысячной в Остраве и стадионе в Тршинце, вмещающем 5200 болельщиков. Арена в Остраве будет главной, и именно там будет выступать группа В, куда попали хозяева и сборная России.

А еще в этом квинтете выступят Канада, США и Германия, в то время как в группе А сыграют Швеция, Финляндия, Швейцария, Словакия и Казахстан.

В плей-офф из каждой подгруппы выйдут по четыре коллектива, и тут, честно говоря, жалко Германию. Немецкий хоккей прогрессирует стремительными темпами, в стране работает отличная молодежная программа по развитию талантов, но этого все же, скорее всего, будет недостаточно, чтобы справиться с такими зубрами.

Россия свой путь начнет 26 декабря матчем с хозяевами соревнований, через день будет поединок с Канадой, на следующий день матч с США, а 31 декабря в преддверии «Иронии судьбы» команду Брагина ждет встреча с Германией.

1 января можно отсыпаться и спокойно приходить в себя — четвертьфиналы пройдут на второй день нового года. 4 января пройдут полуфинальные противостояния, а 5-го числа состоятся матч за третье место и финал.

Кого не будет

Молодежные чемпионаты мира всегда — это неизбежно — не досчитываются ряда важных игроков. Этот не станет исключением. Кто-то не сыграет на главном смотре молодежи из-за повреждений, а кто-то уже выступает в сильнейшей лиге мира и не отпущен своим клубом.

В ростере сборной России главной потерей является Дмитрий Завгородний, получивший тяжелую травму. Форвард, шикарно проявивший себя в Суперсерии, в этом сезоне в 23 матчах за «Римуски Ошеаник» в юниорской лиге Квебека набрал 43 (16+27) баллов. Его, конечно, будет очень не хватать.

Есть серьезная потеря из-за повреждения и у сборной Финляндии, не досчитавшейся Антона Лунделла, который год назад сделал на турнире в Ванкувере голевой пас на «золотой» гол.

Внушителен список и тех, кто здоров, но не сыграет в Чехии. Возглавляют его, безусловно, форвард «Нью-Джерс Девилз» Джек Хьюз и вот уже два года как основной голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт.

Но на участие в турнире этих двоих никто изначально не рассчитывал, а вот канадцев Ноа Добсона и Кирби Дака не отпустили «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхокс».

В этом плане куда больше повезло шведам, которые имеют серьезный кадровый дефицит на позиции центрфорвардов. «Виннипег Джетс» после долгих раздумий все же дал возможность поехать на турнир Давиду Густафссону, который в своих первых 22 матчах в НХЛ в этом сезоне отметился одной заброшенной шайбой.

Фавориты

Правда, Канада по отсутствующим игрокам слезы лить все равно не будет — у «кленовых листьев» так много ярчайших талантов, что потеря даже пяти важных игроков не ударила бы по шансам сборной. Именно канадцы считаются главными фаворитами стартующего МЧМ.

Алексис Лафренье, Джо Велено и Баррет Хэйтон — потенциально главные звезды турнира. Разве что к последнему рубежу могут быть вопросы.

Второй в списке контендеров значится, между прочим, команда Валерия Брагина. У нашей команды как раз все традиционно здорово с последним рубежом, где Ярослав Аскаров считается лучшим вратарем предстоящего драфта, но не факт, что будет первым номером из-за наличия Амира Мифтахова.

Александр Романов был признан лучшим защитником на предыдущем, «серебряном», турнире в Ванкувере, набрав там 8 (1+7) очков, а уже после того выиграв в составе ЦСКА Кубок Гагарина.

Лучшим бомбардиром того турнира с 9 (4+5) баллами стал форвард Григорий Денисенко, который сейчас имеет твердое место в основе ярославского «Локомотива». Оба в составе сборной и сейчас, как и еще четыре человека из прошлогодней сборной.

Молодежка созыва этого года смотрится очень интересно и перспективно, а сложная группа в данном случае должна только пойти на пользу и стать для нее хорошей вкаткой в борьбу.

Третьим большим фаворитом МЧМ-2020 является третья команда той же группы В — сборная США, выигравшая три из последних семи молодежных форумов. Национальная программа USNTDP по-прежнему работает бесперебойно, а в распоряжении работавшего на прошлогоднем турнире ассистентом Скотта Санделина восемь человек, задрафтованных в первом раунде драфтов двух последних лет.

Особенно тут выделяются Коул Кофилд, Алекс Теркотт, Оливер Вальстрем, Тревор Зеграсс и Артур Калиев — с такой атакой не страшна любая оборона.

Главные вопросы

В концовке материала мы подходим к, пожалуй, самому интересному: вопросам, которые задает грядущий чемпионат различным командам. Тут действительно есть, за чем последить.

Прервется ли серия побед Швеции в группе?

Еще два матча, и победная серия сборной Швеции на групповых стадиях МЧМ достигнет 50 встреч! Она длится с 2006 года! Кто бы ни был в группе с «Тре крунур», она неизменно их обыгрывает — фантастика.

Другое дело, что медали вручают по итогам плей-офф, а тут у скандинавов не все так гладко. За триумфальный групповой период чемпионами мира они стали только в 2011 году, а за последние пять лет в финале были только однажды, уступив в прошлом году в четвертьфинале Швейцарии!

В этом году у шведов есть проблемы в атаке, но, как всегда, просто фантастически шикарный подбор защитников: Расмус Сундин, Тобиас Бьрнфут, Филип Броберг и Виктор Седерстрем — такой топ-4 нет ни у кого.

Отдадут ли Канада и Чехия дань традициям

Сборная Канады не слишком удачно выступает на молодежных мировых форумах, проходящих в Европе, выиграв за последние 20 лет в Старом Свете только дважды. Правда, за всю историю МЧМ «кленовые листья» взяли два золота на трех турнирах в Чехии.

Что касается самих хозяев турнира, то у чехов дома все плохо — на своих домашних чемпионатах они ни разу не попадали в число призеров. Если серия продлится, то и вообще на МЧМ они «отпразднуют» безмедальный 15-летний юбилей. Учитывая, что в прошлом году ни одного хоккеиста из этой страны не взяли в первом раунде, такой вариант видится вполне вероятным.

Более того, Германия наверняка нацеливается на то, чтобы оставить без плей-офф именно чешскую сборную — вот до чего докатился молодежный хоккей в стране.

Провалятся ли финны

Сборная Финляндии, как и США, выиграла три молодежных форума за последние семь лет и приехала на этот турнир в качестве действующего чемпиона.

Правда, обратной стороной золотых наград для Суоми является факт провала на каждом следующем, постчемпионском турнире.

Все предпосылки есть и на этот раз. У финнов самая негабаритная и молодая команда этого МЧМ, в которой нет звезд такого калибра, каким могут похвастать соперники, в том числе соперники по группе.