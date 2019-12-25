Россия едет за золотом: стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Что? Где? Когда?

Молодежный чемпионат мира по хоккею — традиционно одно из главных спортивных новогодних событий, если не самое главное. Таковым его делает совокупность факторов. Конечно, антуража турниру добавляет тот факт, что он проходит на стыке уходящего года и года нового, наступающего.

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Но дело не только в этом. Молодежный чемпионат мира — это одновременно смотр главных талантов мирового хоккея, большинство из которых либо выйдут летом на драфт НХЛ, либо уже задрафтованы клубами сильнейшей лиги мира.

Для российских болельщиков это еще и обычно ночные трансляции, в том числе в новогоднюю ночь, когда наша молодежка традиционно проводит одну из встреч групповой стадии.

В этом году, правда, по этой части все будет иначе. Восемь из одиннадцати с 2009 года и три последних МЧМ подряд проходили в Северной Америке, где матчи играются ночью по московскому времени.

В этот раз турнир пройдет в чешских Остраве и Тршинце, а потому для российских болельщиков игры будут проходить в нормальное время. В этом есть свои плюсы — в конце концов, не нужно сбивать себе режим, чтобы посмотреть хоккей.

Молодежный хоккей — это, кстати, отдельная история. Эта искренняя, честная игра с совершенно невероятными сюжетными поворотами, потому что юные таланты играют безбашенно, стараются себя проявить по максимуму и еще не имеют такого опыта, как взрослые хоккеисты, а потому действуют менее осторожно и без столь сильного упора на тактику.

Тактика, правда, и тут присутствует. Все-таки речь о сильнейших хоккеистах своего возраста, но все равно МЧМ — история про скиллы и характер, а не про схемы.

Календарь

Итак, молодежный ЧМ-2020 пройдет на двух аренах — 10-тысячной в Остраве и стадионе в Тршинце, вмещающем 5200 болельщиков. Арена в Остраве будет главной, и именно там будет выступать группа В, куда попали хозяева и сборная России.

А еще в этом квинтете выступят Канада, США и Германия, в то время как в группе А сыграют Швеция, Финляндия, Швейцария, Словакия и Казахстан.

В плей-офф из каждой подгруппы выйдут по четыре коллектива, и тут, честно говоря, жалко Германию. Немецкий хоккей прогрессирует стремительными темпами, в стране работает отличная молодежная программа по развитию талантов, но этого все же, скорее всего, будет недостаточно, чтобы справиться с такими зубрами.

Россия свой путь начнет 26 декабря матчем с хозяевами соревнований, через день будет поединок с Канадой, на следующий день матч с США, а 31 декабря в преддверии «Иронии судьбы» команду Брагина ждет встреча с Германией.

1 января можно отсыпаться и спокойно приходить в себя — четвертьфиналы пройдут на второй день нового года. 4 января пройдут полуфинальные противостояния, а 5-го числа состоятся матч за третье место и финал.

Кого не будет

Молодежные чемпионаты мира всегда — это неизбежно — не досчитываются ряда важных игроков. Этот не станет исключением. Кто-то не сыграет на главном смотре молодежи из-за повреждений, а кто-то уже выступает в сильнейшей лиге мира и не отпущен своим клубом.

В ростере сборной России главной потерей является Дмитрий Завгородний, получивший тяжелую травму. Форвард, шикарно проявивший себя в Суперсерии, в этом сезоне в 23 матчах за «Римуски Ошеаник» в юниорской лиге Квебека набрал 43 (16+27) баллов. Его, конечно, будет очень не хватать.

Есть серьезная потеря из-за повреждения и у сборной Финляндии, не досчитавшейся Антона Лунделла, который год назад сделал на турнире в Ванкувере голевой пас на «золотой» гол.

Внушителен список и тех, кто здоров, но не сыграет в Чехии. Возглавляют его, безусловно, форвард «Нью-Джерс Девилз» Джек Хьюз и вот уже два года как основной голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт.

Но на участие в турнире этих двоих никто изначально не рассчитывал, а вот канадцев Ноа Добсона и Кирби Дака не отпустили «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхокс».

В этом плане куда больше повезло шведам, которые имеют серьезный кадровый дефицит на позиции центрфорвардов. «Виннипег Джетс» после долгих раздумий все же дал возможность поехать на турнир Давиду Густафссону, который в своих первых 22 матчах в НХЛ в этом сезоне отметился одной заброшенной шайбой.

Фавориты

Правда, Канада по отсутствующим игрокам слезы лить все равно не будет — у «кленовых листьев» так много ярчайших талантов, что потеря даже пяти важных игроков не ударила бы по шансам сборной. Именно канадцы считаются главными фаворитами стартующего МЧМ.

Алексис Лафренье, Джо Велено и Баррет Хэйтон — потенциально главные звезды турнира. Разве что к последнему рубежу могут быть вопросы.

Второй в списке контендеров значится, между прочим, команда Валерия Брагина. У нашей команды как раз все традиционно здорово с последним рубежом, где Ярослав Аскаров считается лучшим вратарем предстоящего драфта, но не факт, что будет первым номером из-за наличия Амира Мифтахова.

Александр Романов был признан лучшим защитником на предыдущем, «серебряном», турнире в Ванкувере, набрав там 8 (1+7) очков, а уже после того выиграв в составе ЦСКА Кубок Гагарина.

Лучшим бомбардиром того турнира с 9 (4+5) баллами стал форвард Григорий Денисенко, который сейчас имеет твердое место в основе ярославского «Локомотива». Оба в составе сборной и сейчас, как и еще четыре человека из прошлогодней сборной.

Молодежка созыва этого года смотрится очень интересно и перспективно, а сложная группа в данном случае должна только пойти на пользу и стать для нее хорошей вкаткой в борьбу.

Третьим большим фаворитом МЧМ-2020 является третья команда той же группы В — сборная США, выигравшая три из последних семи молодежных форумов. Национальная программа USNTDP по-прежнему работает бесперебойно, а в распоряжении работавшего на прошлогоднем турнире ассистентом Скотта Санделина восемь человек, задрафтованных в первом раунде драфтов двух последних лет.

Особенно тут выделяются Коул Кофилд, Алекс Теркотт, Оливер Вальстрем, Тревор Зеграсс и Артур Калиев — с такой атакой не страшна любая оборона.

Главные вопросы

В концовке материала мы подходим к, пожалуй, самому интересному: вопросам, которые задает грядущий чемпионат различным командам. Тут действительно есть, за чем последить.

Прервется ли серия побед Швеции в группе?

Еще два матча, и победная серия сборной Швеции на групповых стадиях МЧМ достигнет 50 встреч! Она длится с 2006 года! Кто бы ни был в группе с «Тре крунур», она неизменно их обыгрывает — фантастика.

Другое дело, что медали вручают по итогам плей-офф, а тут у скандинавов не все так гладко. За триумфальный групповой период чемпионами мира они стали только в 2011 году, а за последние пять лет в финале были только однажды, уступив в прошлом году в четвертьфинале Швейцарии!

В этом году у шведов есть проблемы в атаке, но, как всегда, просто фантастически шикарный подбор защитников: Расмус Сундин, Тобиас Бьрнфут, Филип Броберг и Виктор Седерстрем — такой топ-4 нет ни у кого.

Отдадут ли Канада и Чехия дань традициям

Сборная Канады не слишком удачно выступает на молодежных мировых форумах, проходящих в Европе, выиграв за последние 20 лет в Старом Свете только дважды. Правда, за всю историю МЧМ «кленовые листья» взяли два золота на трех турнирах в Чехии.

Что касается самих хозяев турнира, то у чехов дома все плохо — на своих домашних чемпионатах они ни разу не попадали в число призеров. Если серия продлится, то и вообще на МЧМ они «отпразднуют» безмедальный 15-летний юбилей. Учитывая, что в прошлом году ни одного хоккеиста из этой страны не взяли в первом раунде, такой вариант видится вполне вероятным.

Более того, Германия наверняка нацеливается на то, чтобы оставить без плей-офф именно чешскую сборную — вот до чего докатился молодежный хоккей в стране.

Провалятся ли финны

Сборная Финляндии, как и США, выиграла три молодежных форума за последние семь лет и приехала на этот турнир в качестве действующего чемпиона.

Правда, обратной стороной золотых наград для Суоми является факт провала на каждом следующем, постчемпионском турнире.

Все предпосылки есть и на этот раз. У финнов самая негабаритная и молодая команда этого МЧМ, в которой нет звезд такого калибра, каким могут похвастать соперники, в том числе соперники по группе.