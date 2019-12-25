«Упущение чиновников»: Хабиб нашел виновных в санкциях WADA

Ехать надо

9 декабря в российским спорте наступил очередной глубокий кризис: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло обвинительный приговор и лишило нашу страну участия в крупных международных турнирах — Олимпиаде и чемпионатах мира — на четыре года. Причиной послужило расследование независимыми экспертами в Московской лаборатории в рамках масштабного дела о допинге. Проверка выяснила, что с базой данных допинг-тестов проводились массовые манипуляции. Впоследствии WADA объявило, что объективную проверку провести не удалось из-за невозможности оценить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов (более половины), которых ранее заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.

Это значит, что некоторые отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях, но только под нейтральным флагом и с особым допуском. То же самое произошло на зимних Играх в Пхенчхане, когда значительная часть россиян пропустила турнир.

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В частности, из-за этого общественность вновь разделилась на две стороны: кто-то считает, что ехать на Олимпиаду нужно в любом статусе, другие — без флага выступать нельзя. Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что правильным решением будет участие в Играх.

«Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских игр. Я считаю, что это абсурд. С пяти лет они занимаются спортом, чтобы в 25–30 лет дойти до уровня Олимпийских игр, стать олимпийским чемпионом. И здесь какое-то вмешательство WADA на политическом уровне. То, что произошло, влияет на всю жизнь спортсменов. Поэтому спортсмены должны ехать на Олимпиаду и завоевывать медали», — приводит слова бойца Sport.kz.

Чемпион UFC в легком весе подчеркнул, что санкции стали последствием работы чиновников. «Здесь сыграло свою роль упущение российских чиновников. Они не должны были допускать, чтобы отстранение это так далеко зашло», — заявил Хабиб.

24 декабря исполком Олимпийского комитета России (ОКР) принял решение не признавать санкции WADA и судиться с организацией.

Ворвался в историю

В мире смешанных единоборств потихоньку подводят итоги как уходящего года, так и всего десятилетия. Популярный интернет-портал MMAFighting составил собственный рейтинг лучших бойцов мира с 2010 по 2019-й. И Хабибу в нем место нашлось: россиянин занял вторую строчку, уступив только лишь доминирующему чемпиону полутяжелого веса UFC Джону Джонсу.

Замкнул тройку лучших экс-чемпион главной бойцовской организации мира в двух весовых категориях Даниэль Кормье. С четвертого места имена распределились следующим образом: Деметриус Джонсон, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер, Стипе Миочич, Генри Сехудо, Крис Сайборг и Тони Фергюсон.

Помимо прочего, россиянин попал в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN. Как и в другом топ-листе, туда попали Джонс и Деметриус Джонсон. При этом не уточняется, в каком порядке бойцы расположились в рейтинге. Сам Хабиб заявил, что лучшим на данный момент считает короля полутяжей.

«Кто лучший вне зависимости от веса? Я думаю, это Джон Джонс», — сказал он на пресс-конференции в Казахстане.

31-летний Нурмагомедов выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время он успел провести 28 поединков и одержал 28 побед. Свой титул в UFC Хабиб завоевал весной прошлого года благодаря победе над Элом Яквинтой. С тех пор он дважды успешно защитил пояс.

Планы на будущее

Дата и место следующего боя Нурмагомедова уже известны: 18 апреля в Бруклине пройдет турнир UFC 249, основной кард которого возглавит поединок Хабиба с первым номером рейтинга легковесов Тони Фергюсоном. Их встреча срывалась уже четыре реза, а американца называют потенциально самым опасным соперником россиянина из тех, с кем он может подраться. Поэтому многие уже называют их бой за титул главным событием следующего года.

До этого, напомним, Нурмагомедов удушающим приемом победил Дастина Порье на ивенте в Саудовской Аравии в сентябре. Однако, как признается Хабиб, больше всего он гордится своей викторией над Конором Макгрегором. Поединок получился скандальным из-за ожесточенного трэштока и последующей дракой после боя, в результате которой бойцы получили дисквалификации. Несмотря на это, давать реванш ирландцу Нурмагомедов не хочет.

«Я бы не говорил, что у меня война с Конором. Он стремился к тому же, к чему стремился и я. Он ждет реванша? Передайте ему, пусть выиграет десять боёв подряд. Поединок, которым я горжусь больше всего? Бой, в котором я не имел права проигрывать. Предпоследний мой бой», — цитирует его Vesti.kz.

Что касается дальнейших планов, то топовых оппонентов в легком весе для Хабиба осталось не так уж и много. Одним из них является Джастин Гэтжи, идущий на серии из трех побед подряд. Также американец интересен тем, что шесть его последних боев получили бонусы, а встреча Гэтжи с Майклом Джонсоном и вовсе называлась лучшей в 2017 году. Нурмагомедов допустил, что в будущем может с ним встретиться.

«Рассматриваю ли я Гэтжи в качестве следующего соперника? Да, безусловно. У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно рассматриваю. Думаю, он хороший боец», — сказал он.