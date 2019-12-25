«Агрессивно ответил»: бойца избили толпой в Москве

В одном из дворов московского района Бибирево 13 декабря трое неизвестных напали на российского бойца смешанного стиля (MMA) Дмитрия Кузнецова. Об инциденте стало известно только после того, как в сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлены кадры избиения мужчины толпой.

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Сам пострадавший в беседе с РЕН ТВ объяснил, что приехал помочь подруге с художественным проектом. Когда он доставал холст из багажника автомобиля, один из нападавших задел его. Как признался боец, он ответил агрессивно, из-за чего впоследствии завязалась перепалка, переросшая в драку. Кузнецову удалось ударить одного хулигана, но двое других повалили спортсмена и его спутницу на землю, после чего нанесли ему несколько ударов и убежали с места происшествия.

«Мы остались на парковке, я выгружал холст, шла компания из трех человек. Когда проходили мимо, один из них меня толкнул, я сразу понял, что это было специально, потому что можно было обойти при всем желании. Я молчать не стал, агрессивно ответил: неужели мало места, можно же обойти. Холст все-таки достаточно хрупкий, можно было и повредить, ну и началась вся перепалка, он подошел, толкнул, я ответил, куча-мала непонятная, началась драка», — сказал спортсмен.

В конечном итоге бойцу удалось отбиться и не получить серьезные травмы. Кузнецов добавил, что обращаться в правоохранительные органы по факту избиения не стал. Объяснил атлет это тем, что в своей жизни получал более тяжелые повреждения.

Девушка также получила синяк, поскольку пыталась разнять драку. «У меня две сечки осталось, я привык к более серьезным травмам. Я думаю, даже шрама не будет», — отметил боец в интервью Пятому каналу.

«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, информации нет вообще по данному случаю», — ответили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как сообщает «Подмосковье сегодня», Кузнецов не так давно бросил выступления в смешанных единоборствах и занялся творчеством, чем объясняется наличие холста в машине. В юности он бросил архитектурный институт, а после завершения спортивной карьеры решил возобновить занятия искусством.

«Сейчас я с друзьями готовлю проект. Это дом, разрисованный художниками и мной. Про второй говорить пока не могу, не хочу сглазить», — рассказал он.

Кузнецов — уроженец Пушкинского района Подмосковья. Он известен по участию в турнирах по MMA, где одержал девять побед и потерпел шесть поражений. Свой последний поединок спортсмен провел под эгидой промоушена Fight Nights Global. Президент компании Камил Гаджиев пояснил, что в конце года пострадавший планировал снова выйти в октагон, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, глава организации не видит Кузнецова в своем промоушене.

«Он планировал 28 декабря выступать у нас на турнире. А про это мы ничего не слышали — ни от него, ни от команды его. Ну, если на него толпой напали и избили, что ему делать вообще у нас на турнире? Пусть другую профессию себе выбирает тогда», — заявил Гаджиев «РБК-Спорт».

Бойцы в России часто становятся участниками громких инцидентов. Так, несколько недель назад был вынесен обвинительный приговор 21-летнему Марку Белых по прозвищу Отрыватель. Спортсмен, становившийся чемпионом Новосибирской области по MMA и выступавший под эгидой STRELKA, в компании 17-летней спутницы зверски избил прохожего в ночь с 3 на 4 января в Новосибирске. Жертвой нападения стал местный слесарь. Незадолго до нападения он выпил пива и отправился купить сигарет в киоск, когда его повалил на землю Белых.

В избиении принимала участие и несовершеннолетняя подруга бойца. В то время, как спортсмен избивал лежачего мужчину, она добивала его лопатой. Пострадавший получил тяжкий вид здоровью: переломы пальцев, раны и ссадины головы.

Боец свою вину в ходе слушаний полностью отрицал. Он утверждал, что действовал исключительно в рамках самообороны, а также получил монтировкой по голове от слесаря, который, по его словам, сам спровоцировал конфликт. Девушка Белых частично признала вину, заявив, что по большей части разнимала дерущихся. В Калининском районном суде в эту версию не поверили: бойца приговорили к четырем годам строгого режима, а его подругу — к двум годам общего режима по статье за «разбой».