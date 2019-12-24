Плыл в Эстонию: Дацика поймали на границе

Скандально известный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик влип в очередную громкую историю. 38-летний тяжеловес и кикбоксер был задержан пограничниками в Ленинградской области за попытку незаконно покинуть территорию России и проникнуть в Эстонию. Дацик был замечен спецслужбами в районе реки Нарвы, сейчас он находится под стражей в областном МВД по Сланцевскому району.

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«Он задержан за попытку переплыть на лодке Нарву, сейчас в изоляторе находится», — приводит ТАСС сообщение источника в оперативных службах.

По данным 47news, происшествие произошло еще 23 октября. При задержании пограничной службой Дацик изначально находился под присмотром пограничников в Ивангороде, но к шести часам утра следующего дня по московскому времени был доставлен в областной следственный изолятор. На данный момент следствие выясняет причины и обстоятельства произошедшего, однако уже известно, что в отношении скандального бойца возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Третья часть этой статьи подразумевает собой «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения», мера наказания доходит вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

В ближайшее время Дацику предстоит предстать перед судом.

Супруга бойца уже дала комментарий, в котором объяснила поступок своего мужа, подчеркнув, что инициатором данного эпизода стал не он, а его товарищ, которого, по предварительным данным, зовут Дмитрий. С самим же Дациком супруга уже встретилась перед отправлением задержанного в изолятор, который, к слову, расположен в родных краях бойца — 38-летний спортсмен является уроженцем Сланцев. По словам девушки, накануне к Дацику домой пришел его товарищ с просьбой переправить его через границу в срочном порядке.

«Он нам дом ремонтировал, зовут, вроде, Дима. Говорит, ему надо срочно перебраться через границу. Причин не знаю. Ну, и на жалость надавил, трое детей у него, говорит. Вот Слава и согласился. Он думал, на реке лед, и он просто направление покажет. Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали»,

— сказала жена Дацика.

Потенциально новый срок для бойца ММА станет уже не первым. В 2007 году Дацик был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, но в ходе расследования следователи и судмедэксперты признали его невменяемым, в результате чего спортсмен был приговорен к лечению в специализированной психиатрической клинике закрытого типа и до 2010 года находился под контролем врачей Дружносельской психиатрической больницы в Ленинградской области. В августе того года Дацик из больницы сбежал.

Совершив еще одно ограбление, скандальный боец по прозвищу «Рыжий Тарзан» незаконно пересек границу Норвегии. В сентябре он был замечен в Осло — Дацик сам явился в полицейский участок с требованием дать ему политическое убежище. Вместе с этим спортсмен сдал свой пистолет, который хранил незаконно.

Причем Дацик утверждал, что попал в Норвегию именно через Эстонию. То есть для него подобная попытка побега стала также уже не первой.

Тогда же районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заочном аресте Дацика, объявив его в международный розыск. В Норвегии же против бойца было возбуждено уголовное дело по факту незаконного ношения огнестрельного оружия, а на время расследования обвиняемый был заключен под стражу в тюрьму «Ила». В политическом убежище ему отказали, а после того как спортсмен был признан норвежскими экспертами вменяемым, назначили тюремный срок восемь месяцев.

В марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию. Боец был обвинен в незаконном пересечении границы и нападению на торговые ряды. В декабре 2012 года за ограбление салона сотовой связи Невский районный суд Петербурга приговорил Дацика к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

За время отбывания наказания он несколько раз сменил исправительные колонии, а в марте 2016 года был выпущен на свободу. Правда, всего через два месяца спортсмена вновь задержали правоохранительные органы.

18 мая Дацик со своими единомышленниками устроил погром в одном из бутик-отелей в Санкт-Петербурге, применил физическую силу против женщин. Сам боец утверждал, что решил устроить так называемый «антибордельный» рейд. По его словам, целью акции было уничтожение «притона» с проститутками, которым он угрожал монтировкой.

За данный инцидент против Дацика было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК РФ «Разбой» и частью второй статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища». После продолжительных судебных тяжб в марте 2018 года бойца приговорили к трем годам и шести месяцам лишении свободы.

Свое наказание он отбывал в колонии строгого режима. Но в феврале 2019 года апелляционный суд прекратил уголовное преследование спортсмена и выпустил его на свободу.

После выхода из-под стражи Дацик решил продолжить спортивную карьеру. Его последний бой состоялся 15 декабря. В поединке по правилам кикбоксинга он уступил французу Жерому Ле Баннеру, который нокаутировал россиянина во втором раунде. Всего в своей карьере ММА Дацик провел 13 поединков, потерпев восемь поражений.