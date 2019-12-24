«Таким у нас не место»: фанат «Челси» арестован за расизм

Принципиальное лондонское противостояние бывшей и нынешней команд Жозе Моуринью «Тоттенхэм»» — «Челси» (0:2) отгремело на выходных, а разборки вокруг красной карточки Сон Хын Мина и расистских оскорблений до сих пор не утихают. Более того — события начинают развиваться и закручиваются все сильнее.

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Издевки над Рюдигером и защита Сон Хын Мина

Доброжелательный и привычно сдержанный нападающий «Тоттенхэма» из Южной Кореи Сон Хын Мин внезапно стал самым грубым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) более чем за 20 лет.

В 2019-м он уже получил три прямых красных карточки — такого не было аж с 1997-го.

Первое прямое удаление Сона в этом году случилось в конце сезона-2018/19, когда кореец оттолкнул соперника за то, что тот попытался забрать у него мяч после остановки игры.

Второе — известный случай с жуткой травмой Андре Гомеша, который неудачно приземлился на газон после борьбы с корейцем и сломал кости правой лодыжки. Правда, эту красную карточку Футбольная ассоциация Англии отменила после расследования, выяснив, что вовсе не толчок Сона стал причиной такого повреждения.

Третье удаление корейца произошло как раз в матче «Тоттенхэм»» — «Челси»:

Рюдигер завалил Сона на газон так, что тот оказался ногами кверху и на эмоциях слегка поддел соперника бутсой.

Почувствовав прикосновение, игрок «Челси» мгновенно отлетел в сторону, схватившись за живот, а Мин увидел перед собой красную карточку.

За свое нарушение нападающий получил трехматчевую дисквалификацию и теперь вынужден будет пропустить игры против «Брайтона» (26 декабря), «Норвича» (28 декабря) и «Саутгемптона» (1 января). «Тоттенхэм» уже подал апелляцию на это решение, а главный тренер команды Моуринью жестко раскритиковал Рюдигера за симуляцию.

«В произошедшем инциденте нужно обратить больше внимания на Рюдигера, чем на Сона. Я сейчас про непонятную красную карточку.

Надеюсь, что Премьер-лига всегда будет сохранять свой дух. В этом чемпионате нет места тому, что сделал Рюдигер. Вставай и играй, ты же мужик. Это Англия!

Такое можно провернуть в Латинской Америке, Португалии, Испании или Италии. Для них характерно это, но не для чемпионата Англии», — заявил специалист, при этом предположив, что игрок «Челси» без проблем выйдет на поле в следующем матче.

Ранее Моуринью также иронизировал над якобы тяжелой травмой Рюдигера, которую тот изображал, лежа на газоне.

«Надеюсь, он быстро поправится после перелома ребер», — язвил португалец.

Арест за расизм

Также продолжается расследование эпизодов с проявлением расизма на матче. Уже арестован один фанат «Челси» по обвинению в оскорбительных выкриках в адрес Сона после его удаления.

В официальном заявлении «синих» говорится, что, если вина болельщика будет доказана, то ему грозит бан на посещение матчей.

«Мы проинформированы о том, что во время встречи с «Тоттенхэмом» произошел инцидент, в котором фанат «Челси» предположительно позволил себе расистские оскорбления.

«Челси» выступает против расизма в любой форме, в наших рядах нет места тем, кто позволяет себе такое поведение. Мы предпримем самые строгие меры, включая запрет на посещение игр, если будет доказано, что наш болельщик был вовлечен в данный инцидент.

Также мы поддержим любые расследования, которые будут проведены соответствующими органами», — гласит заявление клуба.

В этом случае Моуринью поддержал политику «Челси» и отметил, что футбольное сообщество нуждается в серьезной помощи для борьбы с расизмом.

«Мне всегда очень жаль, когда подобное случается. Обществу нужна помощь. А футбол — это и есть небольшое отдельное общество. Нужна ли нам помощь? Да. Нам нужно искоренить любую форму дискриминации, в этом случае мы говорим о расизме. Футбол и общество нуждаются в помощи», — цитирует Моуринью ВВС.

Также оскорбления на расовой почве полетели в сторону Рюдигера от болельщиков «Тоттенхэма». Темнокожего немца пытались задеть после удаления Сона, о чем тот сообщил судье, и матч был прерван на короткое время.

Арбитр даже поручил диктору стадиона трижды попросить публику, чтобы она прекратила унижать соперника.

В стане «шпор» заявили, что проводят тщательное расследование, смотрят записи с видеокамер и пригласили специалистов по чтению по губам, однако пока что ни одного из нарушителей выявить не удалось.

Тем временем руководство АПЛ всецело поддержало расследования расистских инцидентов и назвало людей, позволяющих себе подобные оскорбления, «преступниками».

«Премьер-лига и наши клубы не потерпят дискриминации в любой форме. Если люди унижали Рюдигера или Сон Хын Мина, то они должны понести наказание. Мы будем поддерживать «Тоттенхэм» и «Челси» в преследовании преступников и призываем власти и клубы принять соответствующие меры», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Этот скандал уже настолько захватил Туманный Альбион, что на ситуацию отреагировали даже в правительстве Великобритании.

«Расизму нет места в футболе или где-либо еще. Мы должны бороться с этим ужасным явлением. Футбольным функционерам еще предстоит преодолеть многое, чтобы справиться с этой проблемой, и мы будем оказывать им содействие. Мы хотим искоренить расизм.

Мы будем следить за тем, как футбольные власти реализуют свои планы в течение сезона. Не исключаем, что при необходимости предпримем более серьезные меры», — предупредил представитель британского правительства.