WADA под влиянием НАТО: Лавров о наказании России

«Решения WADA принимаются полутора десятками людей: 13 — это 11 членов НАТО, Австралия и Япония. И одна африканская страна, одна латиноамериканская. Когда весь пафос борьбы с допингом уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию всеми методами и на всех направлениях, наверное, имеют основания оценки явной политизированности такого рода действий»,

— сказал Лавров во время своего выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации, передает ТАСС.

Реклама

При этом министр не стал отрицать, что Россия действительно нарушила антидопинговые правила. Правда, Лавров подчеркнул, что такие нарушения следуют не только со стороны россиян, но и других стран, которых, по его словам, так сильно WADA не преследует.

«Я не хочу сказать, что кто-то должен быть свободен от ответственности. Нарушения допинговых правил случаются в России, это признавалось. Поэтому и реформировали соответствующие структуры, РУСАДА, лаборатория была создана. Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран, в том числе и в очень европейских, уважаемых державах. Мы все об этом знаем», — подчеркнул Лавров.

Не обошел стороной министр и персону Григория Родченкова. Российский химик заведовал московской антидопинговой лабораторией с 2005 года, но в ноябре 2015-го, когда глобальная допинговая история в отношении отечественного спорта только началась, был отстранен независимой комиссией WADA.

Сам Родченков в спешном порядке территорию России покинул и теперь проживает в США, хотя его точное местоположение засекречено. Кроме того, химик также является информатором Всемирного антидопингового агентства, а по его показаниям и докладам были вынесены многочисленные обвинительные вердикты в отношении россиян. В последнее время имя Родченкова пропало из виду, но сейчас эта персона вновь стала активно обсуждаться.

Так, российские спортивные чиновники, комментируя возникший скандал о манипуляциях данными московской лаборатории, заявили, что вина за эти махинации лежит не на россиянах, а именно на Родченкове, который, по их данным, имел удаленный доступ к системе и вносил изменения в базе, проживая в США. С такими обвинениями официально выступили и представители Следственного комитета. В отчете СК утверждается, что Родченков в период с 2015 по 2016 год во время нахождения в Штатах удалил ряд файлов, а информация, предоставленная экспертной группе WADA в январе этого года, была полностью подлинной. Кроме того, следователи обратились во Всемирное антидопинговое агентство с просьбой выдать копию файлов из системы лаборатории, которую международной организации предоставил Родченков, но в ответ получили отказ. Выступил после обвинений и сам химик. Через своего адвоката Джима Уолдена он сообщил, что заявления СК являются ложными и форсированными. WADA в свою очередь разбираться с Родченковым никак не намерено. По словам Лаврова, Россия надеется на продвижение данного вопроса в дальнейших разбирательствах.

«Мы внимательно следим за тем, какая будет реакция на информацию, которая поступила из следственного комитета о том, что был второй документ, который представил Родченков и который был фальсифицирован с точки зрения базы данных, который искажал базу данных. Посмотрим, насколько WADA сможет открыто, транспарентно и честно обсуждать этот вопрос»,

— заявил глава российского МИД.

Допинговая история, в которую втянулся весь российский спорт, началась еще в ноябре 2015-го, когда по рекомендации независимой комиссии WADA статуса членства Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) была лишена Всероссийская федерация легкой атлетики. Из-за этого вердикта все отечественные легкоатлеты не были допущены до участия в летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, а по сей день выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. По прошествии времени дело коснулось и других спортсменов из России.

Так, Международный олимпийский комитет (МОК) наказал многих атлетов по обвинению в допинговых махинациях на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, лишив спортсменов наград и результатов с последующей пожизненной дисквалификацией. Большинство атлетов подали в CAS апелляции, и 28 из них были удовлетворены. Далее МОК в декабре 2017-го запретил отечественным спортсменам участвовать в Играх-2018 в Пхенчхане. В Южную Корею смогли отобраться лишь десятки атлетов, где они выступили под нейтральным флагом. В сентябре 2018-го РУСАДА было полностью восстановлено с обязательным предоставлением доступа в базе данных московской лаборатории и передачей допинг-проб российских спортсменов экспертной группе WADA. Данное обязательство было выполнено, но в сентябре уже этого года со стороны России были выявлены многочисленные махинации.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял окончательное решение в отношении российских спортсменов, лишив Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и запретив отечественным атлетам выступать на крупных международных соревнованиях с национальной символикой — всем им в течение четырех лет теперь придется в исключительном порядке получать нейтральный статус. Позже наблюдательный совет РУСАДА официально выразил свое несогласие с вердиктом международной организации, в связи с чем российская сторона теперь готовит документы для подачи апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS). По решению исполкома WADA высказались уже многие отечественные спортсмены и спортивные чиновники. Обсудили вопрос также и политики, в число которых вошли премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент страны Владимир Путин. По их мнению, отстранение российских спортсменов — решение сугубо политизированное и не имеет ничего общего со спортом.