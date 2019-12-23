«Стыдно за «Юве»: Роналду проиграл первый финал за шесть лет

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает испытывать трудности в итальянском клубе. После удачного прошлого сезона, когда «бьянконери» удалось в очередной стать чемпионом страны, болельщики и эксперты упрекают португальца в том, что он серьезно сдал и зачастую вредит команде. Кроме того, как сообщают СМИ, пятикратный обладатель «Золотого мяча» никак не может наладить отношения с новым главным тренером «Юве» Маурицио Сарри. Футболист несколько раз был заменен специалистом в предыдущих играх и после одного из таких эпизодов покинул стадион еще до окончания матча, создав серьезный скандал.

Теперь же у туринцев возникла новая проблема и повод для осуждений. 22 декабря «Юве» уступил римскому «Лацио» во встрече за Суперкубок Италии.

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34-летний Роналду появился в основном составе и провел на поле всю игру, однако результативными действиями отметиться не смог. Единственный мяч «Юве» забил аргентинец Пауло Дибала, римляне ответили голами Луиса Альберто, Сенада Лулича и Данило Катальди. Это поражение стало для действующего чемпиона Италии лишь вторым в сезоне. И, что примечательно, до этого «Ювентус» уступил все тому же «Лацио» с аналогичным счетом — 1:3.

На церемонии награждения игроки и персонал «Юве» получили серебряные медали. Роналду сразу же после церемонии снял с шеи награду. В финалах португалец уступать не привык: в последний раз он проигрывал в матче за трофей в далеком 2013-м, когда его «Реал» был обыгран «Атлетико» в решающем матче Кубка Испании.

Ronaldo couldn't take off the silver medal fast enough



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/OW0mDgVrbC — Bleacher Report (@BleacherReport) December 22, 2019

Так или иначе, наставник «бьянконери» не считает, что его команда уступила из-за неудачной игры в атаке, где лидером был Роналду. По словам Сарри, «Ювентус» перед рождественскими праздниками утратил свою лучшую форму.

«Мы подошли к этой игре без энергии, физической и умственной, а «Лацио» находится в невероятных кондициях. Сожалеем, что не смогли взять титул, но у нас еще впереди много соревнований. Мы не проиграли из-за атакующей тройки, так как пропустили дважды после того, как я добавил полузащитника.

Есть злость, но слезы из-за поражения не решают проблему», — цитирует специалиста Вesoccer.

Единственный позитив «Юве» выпал на долю Дибалы. Для аргентинца гол в ворота «орлов» стал уже четвертым в турнире, что автоматически сделало его лучшим бомбардиром в истории Суперкубка Италии. Он опередил Алессандро Дель Пьеро, Самуэля Это'О, Андрея Шевченко и Карлоса Тевеса, каждый из которых забил по три мяча. В любом случае, поражение для туринцев стало довольно болезненным, учитывая положение в чемпионате, где «Юве» впервые за долгое время столкнулся с серьезной конкуренцией в лице «Интера». Лапо Элькан, бизнесмен и член семьи Аньелли, которой принадлежит клуб, и вовсе сказал, что ему стыдно за игру команды.

«Стыдно за «Юве». Поздравления «Лацио», – написал Элькан в Twitter.

Между тем «Лацио» выиграл Суперкубок в пятый раз в своей истории. Ранее римлянам удавалось это сделать в 1998, 2000, 2009 и 2017 годах.

«Полностью заслуженная победа команды, которая играла сердцем, неистово и качественно. Мы вновь доказали, что превосходим «Ювентус», так что это не случайность. Если наша команда не будет витать в облаках, то сможет осуществить свои мечты», — цитирует президента «Лацио» Клаудио Лотито Football Italia.

«Мы сделали нечто волшебное, поскольку всего за две недели дважды обыграли «Ювентус», — добавил наставник римлян Симоне Индзаги.

Победители праздновали завоевание трофея весьма эмоционально. Футболисты «Лацио» в раздевалке взяли в руки табло для замен и танцевали вместе с ним. На табло был выставлен финальный счет встречи.

Любопытно, что встреча за Суперкубок Италии во второй раз в истории проходила на территории Саудовской Аравии — в Эр-Рияде. В прошлом году «Юве» в Джидде переиграл «Милан». Это связано с тем, что итальянская сторона заключила соглашение, согласно которому за выезд выплачивается как минимум €7 млн прибыли. При этом по 45 процентов заработка уходит командам, а остальное зарабатывает Серия А. Как правило, из-за этого фамилии на футболках футболистов выполнены на арабском языке, а номера украшены арабской вязью.

Кроме того, дополнительные возможности получает Саудовская Аравия. Матч «Ювентус» — «Лацио» впервые получили право посетить женщины наравне с мужчинами, а женщины из других стран были освобождены от обязательства надевать традиционную арабскую верхнюю одежду.