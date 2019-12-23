Слезы и расизм: как Лэмпард обыграл Моуринью

Центральный матч 18-го тура Английский премьер-лиги (АПЛ) между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Челси» обернулся сразу несколькими громкими скандалами. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей — дублем отметился бразильский полузащитник Виллиан. Игра была особенной как минимум из-за того, что нынешний главный тренер «шпор» Жозе Моуринью на протяжении длительного времени руководил «Челси», трижды завоевавший с лондонцами чемпионство и обещавший никогда не работать в «Тоттенхэме».

Ранее португальский специалист уже встречался в АПЛ с одной из своих бывших команд — «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что тогда игра тоже закончилась проигрышем Моуринью. Таким образом, единственные два поражения, которые тренер потерпел в национальном первенстве с «Тоттенхэмом», были от команд, которыми он руководил.

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«Они были лучше нас в первом тайме. «Челси» играл по удобной наработанной системе. Это система, по которой они играли в течение двух лет с Антонио Конте. Так или иначе, мне легко признать, что они превзошли нас», – сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Для наставника «синих» Фрэнка Лэмпарда была тоже своеобразным испытанием. Еще в бытность игроком он долгое время учился у Моуринью, поэтому болельщики и журналисты заранее окрестили матч «встречей учителя и ученика».

«Система Конте? Нет, она тут ни при чем. То, как мы играем, и установки, которые я даю, отличаются. Не так просто, если вы играете по схеме 4-3-3, копировать чью-то систему. В противном случае вы все копируете друг друга», — цитирует тренера Goal.

Несмотря на давние отношения Моуринью и Лэмпарда, игра получилась не слишком дружелюбной. Во втором тайме полузащитник «шпор» Сон Хын Мин грубо сфолил против защитника «синих» Антонио Рюдигера. Кореец в борьбе потерял мяч и отмахнулся от немца, ударив того шипами в живот. Судья Энтони Тэйлор показал игроку хозяев прямую красную карточку, для которого она стала уже второй в сезоне. Не так давно Сон оказался в центре событий, сломав ногу хавбеку «Эвертона» Андре Гомешу.

'Son was actually using his studs to help prevent Rudiger from falling over. That's the type of guy he is.' pic.twitter.com/ZGt2j9sZCz — Paddy Power (@paddypower) 22 декабря 2019 г.

Моуринью встал на защиту своего подопечного и высмеял удаление, попутно намекнув, что Рюдигер повел себя некорректно, напомнив Сону об инциденте с Гомешом.

«Надеюсь, Рюдигер быстро восстановится после перелома ребер. Очевидно, что он сломал несколько ребер. В матче с «Эвертоном» Сонни плакал, потому что сломал ногу Гомешу. Теперь он плачет, потому что сломал ребра Рюдигеру», — заявил Жозе.

Помимо прочего, не обошел встречу и скандал на почве расизма — эта тема особенно остро стоит в футболе на фоне событий, происходящих в Италии в текущем сезоне. Все тот же же Рюдигер подвергся оскорбительному поведению со стороны болельщиков «Тоттенхэма». Во втором отрезке игры зрители кинули на поле неизвестный объект, после чего немец обратился к рефери, показывая, что фанаты «шпор» изображали жесты обезьяны. Предположительно, вспышка агрессии к темнокожему Рюдигеру была вызвана удалением Сона.

Spurs should be severly punished. One of many PA announcements: "Racist behaviour from spectators is interfering with the game. Please remember that racism has no place in football." Should not have to say that in 2019 #TOTCHE pic.twitter.com/X6vbpKlN8s — Mikel Arteta (@Ma8Artetaa) December 22, 2019

Диктор на стадионе трижды объявлял, что «расистское поведение мешает проведению игры». В конце концов, Тэйлор на некоторое время был вынужден прервать встречу. Существовал риск, что рефери уведет команды в раздевалку, однако матч впоследствии был доигран.

A third racism warning over Spurs stadium speakers - the game should have been stopped and players taken off pic.twitter.com/Yi7FdpoU4y — Rob Harris (@RobHarris) December 22, 2019

«Очень печально вновь столкнуться с расизмом на футбольном матче, но говорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не делать, то через пару дней об этом забудут (как всегда). Не хочу ничего предъявлять в этой ситуации «Тоттенхэму» как клубу, поскольку виноваты лишь два идиота. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков «шпор» со словами поддержки – спасибо вам большое за это. Очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На дворе 2019 год, расизм по-прежнему существует, и это позор. Когда же эта дичь прекратится?» – написал Рюдигер в своем Twitter-аккаунте.

If not, then there must have been witnesses in the stadium who saw and heard the incident. It's just such a shame that racism still exists in 2019. When will this nonsense stop? (4/4) — Antonio Rьdiger (@ToniRuediger) 22 декабря 2019 г.

«Тоттенхэм» оперативно отреагировал на инцидент. На официальном сайте лондонцев сообщается, что клуб начал собственное расследование проявлений расизма.

«Сейчас мы проводим тщательное расследование и будем поддерживать связь с «Челси» и его игроками. Расизм в любой форме абсолютно неприемлем, мы не потерпим его на нашем стадионе. Мы со всей серьезностью относимся к подобному и готовы принимать самые жесткие меры в отношении любого лица, кого уличат в подобном поведении, в том числе и запрет на посещение матчей», — говорится в заявлении «шпор».

Благодаря этой победе «Челси» закрепился на четвертом месте в турнирной таблице с 32 набранными очками. «Тоттенхэм» находится на седьмой строчке, имея в своем активе 26 баллов. В следующем туре «синим» предстоит встреча с «Саутгемптоном», а «шпоры» на своем поле примут «Брайтон».