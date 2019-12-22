Три матча за четыре дня: «Ливерпуль» стал чемпионом мира

В клубном чемпионате мира, учрежденном Международной федерации футбола (ФИФА), принимают участие победители турниров каждой из шести конфедераций, а также чемпион принимающей страны. В 2019 году трофей разыгрывали «Ливерпуль» (Лига чемпионов УЕФА), «Фламенго» (Кубок Либертадорес), «Монтеррей» (Лига чемпионов КОНКАКАФ), «Эсперанс» (Лига чемпионов КАФ), «Аль-Хиляль» (Лига чемпионов АФК), «Ианген Спорт» (Лига чемпионов ОФК), «Аль-Садд» (победитель Старс-лиги).

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Английский футбол сопряжен с наибольшим количеством матчей и турниров на национальном уровне, из-за чего участие «Ливерпуля» в клубном чемпионате мира началось со скандала. Скаузеры успешно пробились в четвертьфинал Кубка лиги, но проблема заключалась в том, что матч против «Астон Виллы» в календаре был датирован 17 декабря, а поединок «красных» на клубном ЧМ в полуфинале против «Монтеррея» — 18 декабря.

Поскольку межконтинентальный турнир проходил в Катаре, то у «Ливерпуля» не было шансов сыграть за два дня основным составом и против «Астон Виллы» в Бирмингеме, и против «Монтеррея» в Дохе.

Матч Кубка лиги нельзя было подвинуть, поэтому «красным» пришлось решать проблемы самим. Главный тренер команды Юрген Клопп принял решение взять на клубный ЧМ основной состав, а борьбу за выход в следующий раунд третьего по значимости турнира Англии оставить на помощников и молодежь. На игру против «львов» мерсисайдцы в итоге выставили самый молодой состав за всю 127-летнюю историю клуба: средний возраст игроков составлял 19 лет, 6 месяцев и 3 дня. Молодые скаузеры проиграли с разгромным счетом 0:5, а руководивший командой вместо Клоппа помощник Нил Критчли позднее сказал, что его футболисты «играли великолепно».

Here comes the Liverpool team to face Aston Villa!



It's their youngest starting XI of all-time #AVLLIV pic.twitter.com/TAkWVTb9gP — Goal (@goal) December 17, 2019

Основной состав клуба на следующий день в полуфинале клубного ЧМ в упорном матче обыграла «Монтеррей» со счетом 2:1, а спустя три дня взяла верх над бразильским «Фламенго». Единственный и победный гол в игре в свой актив записал Роберто Фирмино.

«В целом я доволен результатом и игрой в таких сложных условиях. Мы уже давно нашли свой путь и следуем по нему. Мы частенько забиваем в концовках и хотим продолжать прибавлять и добиваться результата. Нужно продолжать усердно работать и играть таким образом», — сказал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон по окончании встречи в интервью «Би-би-си».

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» выиграл третий трофей. Любопытно, что скаузеры в итоге стали только второй английской командой, выигравшей клубный ЧМ. В 2008 году это сделал «Манчестер Юнайтед». И, более того, «Ливерпуль» первым из английских клубов в один год выиграл ЛЧ, Суперкубок Европы и клубный ЧМ.

«Мы не могли сделать больше, чем выиграть этот матч, и завоевать первый трофей клубного чемпионата мира для этого замечательного клуба. Перед игрой я говорил, что точно не знаю, каково выиграть этот трофей, но теперь могу сказать, что это замечательно. Великолепно. Я так горжусь ребятами, лучше не бывает», – приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

Вдобавок ко всему, «Ливерпулю» удалось закрепиться на первом месте по количеству трофеев среди английских команд. Этот титул стал для мерсисайдцев 47-м в истории, а ближайший преследователь — «МЮ» — отстает на два трофея.

Лучшим игроком турнира впоследствии был признан форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. В общей сложности он провел два матча, отметившись одной результативной передачей. Египтянина наградили специальным призом — «Золотым мячом» соревнования.

Салах тоже забивает много мячей, но у него не всегда это получается, и тогда это делает Садио Мане. А теперь нам нужен был гол Фирмино, и вот он случился. Очень рад за него, ведь еще до игры мы много говорили, насколько этот турнир важен для бразильцев», — добавил Клопп.

Но, справедливости ради, клубный чемпионат мира имеет все же не воспринимается как серьезный турнир и больше интересен с точки зрения маркетинга. Перед финальной игрой Клопп даже говорил: «Даже если «Ливерпуль» выиграет КЧМ, болельщики скажут: «Да какая вообще разница?»

Наставник скаузеров открыто заявлял, что понятия не имеет, как готовится к соревнованиям подобного характера — он сравнил это с «высадкой на Луну». Так или иначе, это новая глава в истории скаузеров, доказавшая, что 2019-й был годом «Ливерпуля».