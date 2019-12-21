Борьба за медали на солнце: женский масс-старт в Анси. LIVE

Третий рубеж: Экхофф стреляет быстрее и без промахов! Два круга у Мяккарайнен!
Брайза и Херрманн, которые тянут группу преследовательниц, явно проигрывают в темпе лидерам. Главное, что Юрлова-Перхт выдерживает темп француженки и немки.
Юрлова держится в группе преследователей вместе с Херрман, Брайза, Вирер, Фиалковой, Тандревольд и Пройсс! На шестом месте сейчас Екатерина! Она в борьбе за медаль.
Вместе бегут Мяккарайнен и Экхофф. Секунду проигрывает норвежка. Она уже догнала Кайсу, но не собирается форсировать и выходить вперед.
У Мироновой еще два промаха, у Куклиной еще один неточный выстрел. Они сейчас 26-й и 25-й бегут соответственно.
Лидером убегает Мяккарайнен. +2,8 от нее у Экхофф.
Юрлова-Перхт стреляет чисто и убегает после второго рубежа пятой!
Финка точна и убегает! Брайза и Фиалкова по промаху, у Симон — два.
Экхофф с отрывом приезжает на второй рубеж. Следом готовятся стрелять Мяккяряйнен и Брайза. Норвежка же заканчивает уже, но с промахом!
Отметка 4 км.
Экхофф уже вырвалась на первое место. Юрлова отстает — только 13-я, а проигрывает уже больше половины минуты.
Миронова 26-й бежит, Куклина — 27-й. Обе больше минуты проигрывают лидерам.
Кстати, первой убегает не Экхофф, а француженка Жюли Симон!Юрлова 11-й уходит с отставанием в 26 секунд.
На первый рубеж приходят спортсменки: первой все мишени закрывает Экхофф, убегая лидером. По два раза мажут Миронова и Куклина, а вот Юрлова-Перхт точна!
Француженка Жюстин Брайза вышла на первое место на отметке в 1,5 км. Миронова бежит 12-й, Куклина — 21-я, Юрлова-Перхт — 25-я пока.
Миронова десятой бежит пока, Куклина и Юрлова-Перхт дальше на 20-й и 23-й позициях соответственно.
Очень мощный ливень, а пелотон тащит за собой Тириль Экхофф. Новый лидер Кубка мира Ингрид Тандревольд притаилась примерно на четвертом месте.
Старт дан!
В Анси, как обычно на этой неделе, идет дождь. Не прям жарко, но и, конечно, совсем не холодно. Впрочем, спортсменки уже приноровились к погодным условиям на этом этапе, так что данный фактор не должен оказать влияния на результаты. Тем более все стартуют вместе, а потому будут в равных условиях.
Итак, сегодня нас ждет последняя гонка декабря в Кубке мира. За Россию в этом масс-старте побегут Светлана Миронова (№7), Екатерина Юрлова-Перхт (№18) и Лариса Куклина (№19). Очень надеемся, что наши девушки поборются сегодня за медали.
Гонка начнется в 16.15 мск.
В Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону проходит женский масс-старт. Вместе с вами за событиями следит Александр Седов.