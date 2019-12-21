Борьба за медали на солнце: женский масс-старт в Анси. LIVE

В Анси, как обычно на этой неделе, идет дождь. Не прям жарко, но и, конечно, совсем не холодно. Впрочем, спортсменки уже приноровились к погодным условиям на этом этапе, так что данный фактор не должен оказать влияния на результаты. Тем более все стартуют вместе, а потому будут в равных условиях.