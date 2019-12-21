Бе неудержим: россияне провалили масс-старт

Что ж, подведем итоги. Йоханнес Бе уходит в декретный перерыв в статусе неоспоримого лидера общего зачета и сохраняет шансы на «Хрустальный глобус». Его брат Тарьей, судя по всему, будет бороться с французами Фийон Майе и Жаклена во время отсутствия Йоханнеса за золото. Фуркад, к сожалению, в очередной раз разочаровал и окончательно опустился в «середняки». Логинов сражался до последнего, но уровень подготовки совсем не тот. У Поршнева был первый масс-старт, и он не оказался провальным. Елисеев — отличная стрельба и ужасающее физическое состояние. Будем надеяться на лучшее.