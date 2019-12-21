Бе неудержим: россияне провалили масс-старт

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Что ж, подведем итоги. Йоханнес Бе уходит в декретный перерыв в статусе неоспоримого лидера общего зачета и сохраняет шансы на «Хрустальный глобус». Его брат Тарьей, судя по всему, будет бороться с французами Фийон Майе и Жаклена во время отсутствия Йоханнеса за золото. Фуркад, к сожалению, в очередной раз разочаровал и окончательно опустился в «середняки». Логинов сражался до последнего, но уровень подготовки совсем не тот. У Поршнева был первый масс-старт, и он не оказался провальным. Елисеев — отличная стрельба и ужасающее физическое состояние. Будем надеяться на лучшее.
Эх, Никита! Поршнев 18-й. Елисеев и вовсе с нулем промахов проиграл пять с половиной минут.
А Логинов, к сожалению, только 11-й. Но боролся до конца.
Ого! В первой шестерки у нас сегодня одни норвежцы и французы. Йоханнес Дале замыкает ее.
У Жаклена — серебро, Бе-старший — бронза!
Йоханнес Бе — победитель!
И у Бе-старшего, и у Жаклена сил уже просто нет. На восемь секунд отстает норвежец.
А Елисеев в свою очередь проходит все рубежи без промахов. Это приятно.
За 2 км до финиша Йоханнес выигрывает почти 50 секунд у Жаклена. Основная интрига в том, кто станет вторым.
Поршнев молодец! Пять из пяти на второй стойке. Сохраняет еще шансы на топ-15.
У Логинова один промах, как и у Детье. Борьба за шестое место сводится к Арнду Пайфферу.
Фуркад и Фийон Майе тоже точны. Бегут бороться за бронзу.
Вот это борьба! Тарьей Бе мажет один выстрел на финальном рубеже, а это значит, что Жаклен будет вторым.
Чемпионская стрельба Бе-младшего — пять из пяти. Бежит он к заветному финишу.
Логинов по-прежнему седьмой и тянет за собой целую группу отстающих. Больше двух минут от лидера.
У Йоханнеса преимущество 30 секунд относительно идущего вторым брата. Никак ему не помешал штрафной круг.
Поршнев точен. Ему очень нужно попадать в топ-15, чтобы квалифицироваться на январские старты.
Прекрасно! Логинов теперь седьмой с 20-секундным отставанием от «цветов». Не перестает бороться.
Эдер, Кристиансен — по промаху. Фуркад точен. Есть у Логинова шансы зацепиться за «цветы».
Жаклен поторопился и смазал один выстрел, а вот Тарьей Бе точен, хоть и медленно! Опыт.
У Йоханнеса один промах на первой стойке. Но преимущество слишком уж большое.
Логинов замыкает первую десятку, отставание уже перевалило за две минуты.
Елисеев не сделал ни одного промаха, но скорость — это ужас. Рядом с ним бежит Фабьен Клод, у которого уже четыре смазанных выстрела.
Йоханнес больше 20 секунд выигрывает у Эмильена Жаклена. Просто космос.
Логинов точен, у Поршнева штрафной круг. Елисеев точен, но проигрывает почти две минуты.
Тарьей Бе и Фийон Майе тоже чистыми убежали со стрельбища, а вот Фуркад и Детье отправляются на штрафной круг.
Прекрасен Йоханнес на второй лежке — пять из пяти выбивает.
Бе-младший бежит совсем уже в спокойном темпе, уверен он в победе своей. Фуркад проигрывает своим соотечественникам и в итоге пока только шестой.
Наши биатлонисты проигрывают полторы минуты. ПОЛТОРЫ. И это только после первого рубежа.
На 4,5 км Йоханнес увеличил преимущество до 11 секунд. Борются за медали сегодня только норвежца с французами.
Поршнев и Елисеев точны на стрельбище, но отставание уже почти минуту составляет. Надо бороться.
Логинов отправляется на штрафной круг. Кошмар.
Братья Бе и Фийон Майе с Фуркадом точны на первой лежке. Быстрее всех, конечно, Йоханнес.
Бе-младший сделал огромный просвет. Вторым бежит его брат Тарьей, придерживая французов.
Логинов совсем не справляется. Бежал сначала в лидирующей группе, но за считанные минуты уступил более пяти секунд. Сейчас идет 12-м.
Украинец Дмитрий Пидручный упал на первом километре и сломал палку. Драматичное начало.
У Йоханнеса Кюна проблемы с лыжами. Помочь технического персонала потребовалась немцу.
Для Йоханнеса Бе, лидирующего в общем зачете, сегодня последняя гонка перед большим перерывом — значительную часть следующих стартов он пропустит из-за родов жены. Чтобы сохранить шансы на итоговую победу, ему сегодня нужен задел. Ранее выигрывал «Хрустальный глобус», пропустив часть сезона, только Уле-Эйнар Бьорндален.
Гонка началась!
От России сегодня побегут следующие спортсмены: Александр Логинов (5-й стартовый номер), Матвей Елисеев (10-й), Никита Поршнев (30-й).
Начало гонки запланировано на 14.10 мск.
Во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону проходит мужской масс-старт.