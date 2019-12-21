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Бе неудержим: россияне провалили масс-старт

Бе-младший выиграл масс-старт в Анси, Логинов — 11-й

Во французском Анси прошел мужской масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. Россиянин Александр Логинов финишировал 11-м. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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15:00

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами!

15:00

Что ж, подведем итоги. Йоханнес Бе уходит в декретный перерыв в статусе неоспоримого лидера общего зачета и сохраняет шансы на «Хрустальный глобус». Его брат Тарьей, судя по всему, будет бороться с французами Фийон Майе и Жаклена во время отсутствия Йоханнеса за золото. Фуркад, к сожалению, в очередной раз разочаровал и окончательно опустился в «середняки». Логинов сражался до последнего, но уровень подготовки совсем не тот. У Поршнева был первый масс-старт, и он не оказался провальным. Елисеев — отличная стрельба и ужасающее физическое состояние. Будем надеяться на лучшее.

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14:55

Эх, Никита! Поршнев 18-й. Елисеев и вовсе с нулем промахов проиграл пять с половиной минут.

14:55

А Логинов, к сожалению, только 11-й. Но боролся до конца.

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14:54

Ого! В первой шестерки у нас сегодня одни норвежцы и французы. Йоханнес Дале замыкает ее.

14:53

У Жаклена — серебро, Бе-старший — бронза!

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14:53

Йоханнес Бе — победитель!

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14:52

И у Бе-старшего, и у Жаклена сил уже просто нет. На восемь секунд отстает норвежец.

14:50

А Елисеев в свою очередь проходит все рубежи без промахов. Это приятно.

14:49

За 2 км до финиша Йоханнес выигрывает почти 50 секунд у Жаклена. Основная интрига в том, кто станет вторым.

14:47

Поршнев молодец! Пять из пяти на второй стойке. Сохраняет еще шансы на топ-15.

14:46

У Логинова один промах, как и у Детье. Борьба за шестое место сводится к Арнду Пайфферу.

14:45

Фуркад и Фийон Майе тоже точны. Бегут бороться за бронзу.

14:45

Вот это борьба! Тарьей Бе мажет один выстрел на финальном рубеже, а это значит, что Жаклен будет вторым.

14:44

Чемпионская стрельба Бе-младшего — пять из пяти. Бежит он к заветному финишу.

14:42

Логинов по-прежнему седьмой и тянет за собой целую группу отстающих. Больше двух минут от лидера.

14:40

У Йоханнеса преимущество 30 секунд относительно идущего вторым брата. Никак ему не помешал штрафной круг.

14:38

Поршнев точен. Ему очень нужно попадать в топ-15, чтобы квалифицироваться на январские старты.

14:37

Прекрасно! Логинов теперь седьмой с 20-секундным отставанием от «цветов». Не перестает бороться.

14:36

Эдер, Кристиансен — по промаху. Фуркад точен. Есть у Логинова шансы зацепиться за «цветы».

14:35

Жаклен поторопился и смазал один выстрел, а вот Тарьей Бе точен, хоть и медленно! Опыт.

14:35

У Йоханнеса один промах на первой стойке. Но преимущество слишком уж большое.

14:34

Логинов замыкает первую десятку, отставание уже перевалило за две минуты.

14:32

Елисеев не сделал ни одного промаха, но скорость — это ужас. Рядом с ним бежит Фабьен Клод, у которого уже четыре смазанных выстрела.

14:32

Йоханнес больше 20 секунд выигрывает у Эмильена Жаклена. Просто космос.

14:29

Логинов точен, у Поршнева штрафной круг. Елисеев точен, но проигрывает почти две минуты.

14:27

Тарьей Бе и Фийон Майе тоже чистыми убежали со стрельбища, а вот Фуркад и Детье отправляются на штрафной круг.

14:26

Прекрасен Йоханнес на второй лежке — пять из пяти выбивает.

14:25

Бе-младший бежит совсем уже в спокойном темпе, уверен он в победе своей. Фуркад проигрывает своим соотечественникам и в итоге пока только шестой.

14:23

Наши биатлонисты проигрывают полторы минуты. ПОЛТОРЫ. И это только после первого рубежа.

14:22

На 4,5 км Йоханнес увеличил преимущество до 11 секунд. Борются за медали сегодня только норвежца с французами.

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14:19

Поршнев и Елисеев точны на стрельбище, но отставание уже почти минуту составляет. Надо бороться.

14:19

Логинов отправляется на штрафной круг. Кошмар.

14:18

Братья Бе и Фийон Майе с Фуркадом точны на первой лежке. Быстрее всех, конечно, Йоханнес.

14:17

Бе-младший сделал огромный просвет. Вторым бежит его брат Тарьей, придерживая французов.

14:15

Логинов совсем не справляется. Бежал сначала в лидирующей группе, но за считанные минуты уступил более пяти секунд. Сейчас идет 12-м.

14:14

Украинец Дмитрий Пидручный упал на первом километре и сломал палку. Драматичное начало.

14:13

У Йоханнеса Кюна проблемы с лыжами. Помочь технического персонала потребовалась немцу.

14:12

Для Йоханнеса Бе, лидирующего в общем зачете, сегодня последняя гонка перед большим перерывом — значительную часть следующих стартов он пропустит из-за родов жены. Чтобы сохранить шансы на итоговую победу, ему сегодня нужен задел. Ранее выигрывал «Хрустальный глобус», пропустив часть сезона, только Уле-Эйнар Бьорндален.

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14:10

Гонка началась!

14:05

От России сегодня побегут следующие спортсмены: Александр Логинов (5-й стартовый номер), Матвей Елисеев (10-й), Никита Поршнев (30-й).

14:00

Начало гонки запланировано на 14.10 мск.

13:55

Во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону проходит мужской масс-старт.