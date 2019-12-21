Лучший ученик Гвардиолы: что Артета даст «Арсеналу»

Возвращение со скандалом

37-летний испанец под конец игровой карьеры провел шесть лет в «Арсенале», за которые дважды завоевал Кубок и Суперкубок Англии.

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Через месяц после завершения карьеры футболиста Артета получил предложение от наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы войти в его тренерский штаб в «Манчестер Сити», с таким же предложением обратился к хавбеку и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Артета решил помочь соотечественнику, знакомому со времен выступлений за каталонскую «Барселону».

В стане «горожан» испанец провел три с половиной года, а 19 декабря этого года ушел оттуда сразу же на пост главного тренера «Арсенала». Правда, не обошлось без скандала.

Как сообщает The Telegraph, «канониры» не уведомили «Ман Сити» о назначении специалиста, в связи с чем новость о его уходе была опубликована манкунианцами с запозданием в час. Утверждается, что «горожане» не будут принимать никаких мер, но считают, что «Арсенал» в преддверии перехода Артеты действовал без элементарной вежливости.

Контракт испанец подписал с лондонской командой на три с половиной года, однако кто войдет в его штаб – пока неизвестно. В качестве одной из основных кандидатур называют норвежца Фредерика Юнгберга, который исполнял обязанности наставника после увольнения Унаи Эмери. Также эксперты говорят о возможном появлении у «канониров» Родольфо Борреля, работавшего с Артетой в «Сити», и наставника «Нью-Йорк Сити» Доменека Торрена.

Чему Пеп научил Артету

Испанский тандем получился достаточно органичным. Вероятно, сказался опыт совместной работы в прошлом. Экс-хавбек, отыгравший более десяти лет в Англии, стал одной из важнейших фигур для Гвардиолы, который только «въезжал» в кухню АПЛ.

Но Артета не собирался быть просто помощником. Он постоянно проявлял инициативу, в чем Пеп ему нисколько не мешал. Как рассказывал сам наставник «горожан», его 37-летний специалист много времени потратил на Рахима Стерлинга, что отразилось на невероятном прогрессе футболиста.

Помимо навыков стратега и аналитика, Артета проявлял себя как красноречивый лидер. Так, в матче с французским «Лионом» он заменял Гвардиолу, который был на тот момент дисквалифицирован. Несмотря на то, что «Ман Сити» проиграл, на послематчевой пресс-конференции испанец рьяно отстаивал своих игроков. Как позже рассказал Фернандиньо, в раздевалке специалист выступил с речью, которая тронула и вдохновила всю команду. В стане «горожан» помощника Пепа всегда уважали и слушали.

«Микель очень важен для нашего успеха. Но если он захочет сменить род деятельности – никто не будет ему мешать. В «Сити» открыты к разговору. И лично мне не хотелось бы, чтобы он чувствовал себя некомфортно», — говорил Гвардиола Sky Sport, когда Артета был лишь одной из кандидатур на пост тренера «Арсенала».

С чем столкнется Артета в «Арсенале»

В данный момент «канониры» являются одной из самых проблемных команд в АПЛ. Экс-наставник Унаи Эмери не сумел вернуть «Арсенал» в нужную кондицию, а, кажется, наоборот вогнал клуб в еще большее уныние, хоть и вывел команду в Лигу Европы.

Как утверждали инсайдеры после увольнения Эмери, испанец был одной из самых неудачных кандидатур на пост главного тренера – он плохо говорил по-английски, не был уверен в своих действиях и не умел считывать психологию игроков.

Все это раздражало как команду, так и фанатов. Отсутствие конкретики в тактиках и схемах баска подорвало уверенность футболистов в успехе. Несмотря на выдержанность в эмоциях и некоторую интеллигентность, Эмери не доставало харизмы, он не умел вдохновлять своих подопечных на подвиги на поле.

Всего того, что не доставало Унаи, и ждут от Артеты.

Новый наставник же, кажется, осознает те тяжесть и масштаб работы, с которыми ему предстоит столкнуться и также говорит о том, что не боится трудностей. Он отметил при этом, что на восстановление «Арсенала» как команды, ему потребуется немало времени.

«Владельцы клуба Стэн и Джош Кронке ясно дали мне понять, что «канониры» должны бороться за трофеи. Для меня большая честь, взяться за эту работу.

Безусловно, я реалист и осознаю, что ничего не сможет произойти в одночасье. Однако в нынешнем составе много талантливых игроков, и у «Арсенала» есть мощная подпитка ресурсов из академии», — заявил Артета на пресс-конференции после назначения.

Реакция команды

В успехе испанца на новом поприще, кажется, уверены все. Не только его учитель, но и новые подопечные.

Одним из тех, кто тепло поприветствовал наставника, стал его бывший партнер по игре за «Арсенал» немец Месут Озил.

«Добро пожаловать обратно в семью», — написал он в Twitter, сопроводив пост фото, где они оба стоят на поле в футбольной форме «канониров».

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Артета не руководил «Арсеналом» в матче 18-го тура АПЛ, в котором лондонцы со счетом 0:0 сыграли против «Эвертона». Испанец наблюдал за игрой с трибуны.