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Лучший ученик Гвардиолы: что Артета даст «Арсеналу»

Микель Артета стал главным тренером лондонского «Арсенала»

За один день испанец Микель Артета переметнулся из тренерского штаба «Манчестер Сити» на мостик лондонского «Арсенала». «Газета.Ru» разбирается, сумеет ли ученик Хосепа Гвардиолы вернуть «канониров» в элитную пятерку Английской премьер-лиги (АПЛ).

Возвращение со скандалом

37-летний испанец под конец игровой карьеры провел шесть лет в «Арсенале», за которые дважды завоевал Кубок и Суперкубок Англии.

Через месяц после завершения карьеры футболиста Артета получил предложение от наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы войти в его тренерский штаб в «Манчестер Сити», с таким же предложением обратился к хавбеку и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Артета решил помочь соотечественнику, знакомому со времен выступлений за каталонскую «Барселону».

В стане «горожан» испанец провел три с половиной года, а 19 декабря этого года ушел оттуда сразу же на пост главного тренера «Арсенала». Правда, не обошлось без скандала.

Как сообщает The Telegraph, «канониры» не уведомили «Ман Сити» о назначении специалиста, в связи с чем новость о его уходе была опубликована манкунианцами с запозданием в час. Утверждается, что «горожане» не будут принимать никаких мер, но считают, что «Арсенал» в преддверии перехода Артеты действовал без элементарной вежливости.

Контракт испанец подписал с лондонской командой на три с половиной года, однако кто войдет в его штаб – пока неизвестно. В качестве одной из основных кандидатур называют норвежца Фредерика Юнгберга, который исполнял обязанности наставника после увольнения Унаи Эмери. Также эксперты говорят о возможном появлении у «канониров» Родольфо Борреля, работавшего с Артетой в «Сити», и наставника «Нью-Йорк Сити» Доменека Торрена.

Чему Пеп научил Артету

Испанский тандем получился достаточно органичным. Вероятно, сказался опыт совместной работы в прошлом. Экс-хавбек, отыгравший более десяти лет в Англии, стал одной из важнейших фигур для Гвардиолы, который только «въезжал» в кухню АПЛ.

Но Артета не собирался быть просто помощником. Он постоянно проявлял инициативу, в чем Пеп ему нисколько не мешал. Как рассказывал сам наставник «горожан», его 37-летний специалист много времени потратил на Рахима Стерлинга, что отразилось на невероятном прогрессе футболиста.

Помимо навыков стратега и аналитика, Артета проявлял себя как красноречивый лидер. Так, в матче с французским «Лионом» он заменял Гвардиолу, который был на тот момент дисквалифицирован. Несмотря на то, что «Ман Сити» проиграл, на послематчевой пресс-конференции испанец рьяно отстаивал своих игроков. Как позже рассказал Фернандиньо, в раздевалке специалист выступил с речью, которая тронула и вдохновила всю команду. В стане «горожан» помощника Пепа всегда уважали и слушали.

«Микель очень важен для нашего успеха. Но если он захочет сменить род деятельности – никто не будет ему мешать. В «Сити» открыты к разговору. И лично мне не хотелось бы, чтобы он чувствовал себя некомфортно», — говорил Гвардиола Sky Sport, когда Артета был лишь одной из кандидатур на пост тренера «Арсенала».

С чем столкнется Артета в «Арсенале»

В данный момент «канониры» являются одной из самых проблемных команд в АПЛ. Экс-наставник Унаи Эмери не сумел вернуть «Арсенал» в нужную кондицию, а, кажется, наоборот вогнал клуб в еще большее уныние, хоть и вывел команду в Лигу Европы.

Как утверждали инсайдеры после увольнения Эмери, испанец был одной из самых неудачных кандидатур на пост главного тренера – он плохо говорил по-английски, не был уверен в своих действиях и не умел считывать психологию игроков.

Все это раздражало как команду, так и фанатов. Отсутствие конкретики в тактиках и схемах баска подорвало уверенность футболистов в успехе. Несмотря на выдержанность в эмоциях и некоторую интеллигентность, Эмери не доставало харизмы, он не умел вдохновлять своих подопечных на подвиги на поле.

Всего того, что не доставало Унаи, и ждут от Артеты.

Новый наставник же, кажется, осознает те тяжесть и масштаб работы, с которыми ему предстоит столкнуться и также говорит о том, что не боится трудностей. Он отметил при этом, что на восстановление «Арсенала» как команды, ему потребуется немало времени.

«Владельцы клуба Стэн и Джош Кронке ясно дали мне понять, что «канониры» должны бороться за трофеи. Для меня большая честь, взяться за эту работу.

Безусловно, я реалист и осознаю, что ничего не сможет произойти в одночасье. Однако в нынешнем составе много талантливых игроков, и у «Арсенала» есть мощная подпитка ресурсов из академии», — заявил Артета на пресс-конференции после назначения.

Реакция команды

В успехе испанца на новом поприще, кажется, уверены все. Не только его учитель, но и новые подопечные.

Одним из тех, кто тепло поприветствовал наставника, стал его бывший партнер по игре за «Арсенал» немец Месут Озил.

«Добро пожаловать обратно в семью», — написал он в Twitter, сопроводив пост фото, где они оба стоят на поле в футбольной форме «канониров».

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Артета не руководил «Арсеналом» в матче 18-го тура АПЛ, в котором лондонцы со счетом 0:0 сыграли против «Эвертона». Испанец наблюдал за игрой с трибуны.