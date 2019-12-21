Возвращение не удалось: Лебедев проиграл Мчуну

Итак, у нас единогласгное решение судей — Табисо Мчуну победил Дениса Лебедева!
12-й раунд: Попытался Денис перейти в атаку, но так и не получилось задавить южноафриканца. Максимально скучный и близкий бой получился. Ждем решения судей.
Чемпионские раунды пошли. Очень сложно сказать, кто побеждает. Продолжают боксеры в осторожной манере работать, не ввязываясь в залихватскую драку.
«Шахматы» продолжаются. Денис старается найти бреши в обороне соперника, а Мчуну не позволяет этого и сам никуда не спешит. Скучный бой.
Пропустил Денис неприятный удар на исходе девятого раунда, но в целом Мчуну работает на сдерживание козырей российского боксера.
Тягучий бой, клинчи пошли. Лебедев пытается работать первым номером, но Мчуну готов.
Седьмой раунд: есть ощущение, что Лебедев начинает уставать. Все-таки 40 лет уже российскому боксеру. Но Мчуну события не форсирует все равно.
Разменялись соперники неприятными друг для друга ударами, в остальном все в прежнем ключе.
Пока без изменений. Соперники прощупывают друг друга, хотя пора бы уже переходить к активным действиям. Пять раундов позади. Скучно.
Агрессивнее стал действовать Лебедев, но ненамного. В целом, «боксерские шахматы» продолжаются пока.
У Мчуну по ходу третьего раунда открылось кровотечение, но вроде бы ничего серьезного пока. В остальном по-прежнему осторожный поединок мы наблюдаем.
Второй раунд тоже прошел в достаточно осторожной борьбе. Продолжают прощупывать друг друга соперники, не предпринимая серьезных акций.
Первый раунд прошел в разведке, боксеры не форсировали события, предпочитая прощупывать друг другу. Интересно будет дальше.
Представили Лебедева, и бой начался!
Представляют Таьбисо Мчуну, у которого 26 побед при 5 поражениях.
Отыграл гимн ЮАР, теперь гимн России исполняют.
А вот и Лебедев на ринге!
Появляется на ринге Табисо Мчуну.
Итак, представляют бойцов на ринге в Красноярске.
Итак, Лебедев и Мчуну сейчас появятся в ринге!
Итак, следующим боем Лебедев и Мчууну выйдут на ринг через несколько минут.
Близится к концу андеркард, скоро мы увидим на ринге Лебедева и Мчуну.
Пока идут бои андеркарда.
Мчуну одержал 21 победу (13 — нокаутом) и потерпел пять поражений.
В активе Лебедева 32 победы (из них 23 — нокаутом) и два порадения — от другого россиянина Мурата Гассиева и немца Марка Хука. Последний бой Лебедев провел в ноябре 2018 года, победив американца Майка Уилсона.
Добрый вечер, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции поединка Дениса Лебедева, который возобновил свою карьеру и теперь поборется за титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.