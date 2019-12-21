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Возвращение не удалось: Лебедев проиграл Мчуну

Мчуну победил Лебедева в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев возобновил карьеру , однако уступил южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за титул чемпиона по версии WBC Silver. «Газета.Ru» проела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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20:35

Итак, у нас единогласгное решение судей — Табисо Мчуну победил Дениса Лебедева!

20:31

12-й раунд: Попытался Денис перейти в атаку, но так и не получилось задавить южноафриканца. Максимально скучный и близкий бой получился. Ждем решения судей.

02:27

Чемпионские раунды пошли. Очень сложно сказать, кто побеждает. Продолжают боксеры в осторожной манере работать, не ввязываясь в залихватскую драку.

20:22

«Шахматы» продолжаются. Денис старается найти бреши в обороне соперника, а Мчуну не позволяет этого и сам никуда не спешит. Скучный бой.

20:18

Пропустил Денис неприятный удар на исходе девятого раунда, но в целом Мчуну работает на сдерживание козырей российского боксера.

20:15

Тягучий бой, клинчи пошли. Лебедев пытается работать первым номером, но Мчуну готов.

20:11

Седьмой раунд: есть ощущение, что Лебедев начинает уставать. Все-таки 40 лет уже российскому боксеру. Но Мчуну события не форсирует все равно.

20:06

Разменялись соперники неприятными друг для друга ударами, в остальном все в прежнем ключе.

20:03

Пока без изменений. Соперники прощупывают друг друга, хотя пора бы уже переходить к активным действиям. Пять раундов позади. Скучно.

19:58

Агрессивнее стал действовать Лебедев, но ненамного. В целом, «боксерские шахматы» продолжаются пока.

19:53

У Мчуну по ходу третьего раунда открылось кровотечение, но вроде бы ничего серьезного пока. В остальном по-прежнему осторожный поединок мы наблюдаем.

19:49

Второй раунд тоже прошел в достаточно осторожной борьбе. Продолжают прощупывать друг друга соперники, не предпринимая серьезных акций.

19:46

Первый раунд прошел в разведке, боксеры не форсировали события, предпочитая прощупывать друг другу. Интересно будет дальше.

19:43

Представили Лебедева, и бой начался!

19:41

Представляют Таьбисо Мчуну, у которого 26 побед при 5 поражениях.

19:39

Отыграл гимн ЮАР, теперь гимн России исполняют.

19:37

А вот и Лебедев на ринге!

19:33

Появляется на ринге Табисо Мчуну.

19:32

Итак, представляют бойцов на ринге в Красноярске.

19:25

Итак, Лебедев и Мчуну сейчас появятся в ринге!

19:20

Итак, следующим боем Лебедев и Мчууну выйдут на ринг через несколько минут.

19:15

Близится к концу андеркард, скоро мы увидим на ринге Лебедева и Мчуну.

18:50

Пока идут бои андеркарда.

18:34

Мчуну одержал 21 победу (13 — нокаутом) и потерпел пять поражений.

18:32

В активе Лебедева 32 победы (из них 23 — нокаутом) и два порадения — от другого россиянина Мурата Гассиева и немца Марка Хука. Последний бой Лебедев провел в ноябре 2018 года, победив американца Майка Уилсона.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции поединка Дениса Лебедева, который возобновил свою карьеру и теперь поборется за титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.