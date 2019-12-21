«Грозит скандалом»: игрока сборной Украины обвинили в допинге

Проблемы с допингом преследуют не только российских атлетов.

Накануне стало известно, что футболист сборной Украины и одного из самых статусных клубов этой страны — киевского «Динамо» — Артем Беседин отстранен от спортивной деятельности на 30 дней по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

Реклама

Изначально информация об этом появилась в Facebook Youtube-канала TaToTake, посвященного украинскому футболу.

«Ох, у нас для вас печальные новости, которые грозят вылиться в большой скандал. По нашим данным, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского «Мальмё»

(игра состоялась 29 ноября в рамках группового этапа Лиги Европы. — «Газета.Ru»).Теперь нападающему запрещено принимать участие в любой футбольной деятельности в течение 30 дней. Подробности дела пока неизвестны.

Судя по всему, расследование инцидента только началось, так что призываем не делать преждевременных выводов», — говорилось в сообщении проекта.

close https://www.facebook.com/tatotake/ https://www.facebook.com/tatotake/

Вскоре после этого пресс-служба «Динамо», которая получила тысячи звонков и сообщений от журналистов с просьбой прокомментировать информацию, выступила с официальным заявлением. Оно оказалось неутешительным для украинского футбола.

«В четверг, 19 декабря, киевское «Динамо» получило официальное уведомление о возможном нарушении Бесединым антидопинговых правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В данный момент изучаются все детали и обстоятельства происшествия. По этой причине, а также в связи с требованиями конфиденциальности «Динамо» не может в настоящее время сообщить более подробную информацию. Надо дождаться завершения всех процедур», — гласит обращение в официальном Instagram бело-синих.

Реплики фанатов киевлян под этой записью вполне способны выбить Беседина из колеи едва ли не больше, чем новость о возможном допинге.

Одним из наиболее популярных комментариев являются три смеющихся до слез смайла (они собрали уже 85 отметок «Мне нравится»). Еще больше «лайков» (116) собрали слова «По ходу, ему просроченный допинг кололи, раз он такой дубовый».

«Первое усиление в трансферное окно», «Если он принимает допинг, то прикиньте, какой он куст без него, жесть просто», «Нету слов, просто баран» — все эти слова получают множество положительных отметок.

close

В целом Беседин действительно не очень радует фанатов «Динамо» в этом сезоне, забив за 23 матча восемь мячей.

В данный момент бело-синие идут на втором месте в турнирной таблице, однако отставание от принципиального соперника — донецкого «Шахтера» — равняется уже 14 очкам, что практически невозможно отыграть.

К тому же на пятки киевлянам наступают такие команды, как луганская «Заря» (34 очка), черниговская «Десна» (33) и «Александрия» (33).

Из перечисленных выше соперников Беседину удалось огорчить одним голом только «Десну», но его команда все равно потерпела поражение (1:2). Остальные клубы из топ-5 нападающий не тревожил (только в игре против «Александрии» отдал одну голевую передачу).

В Лиге Европы этого сезона Беседин вообще не записал на свой счет ни одного гола или ассиста.

В целом еврокубковая кампания у «Динамо» не задалась: бело-синие одержали только одну победу, четырежды сыграли вничью и один раз потерпели поражение, что позволило им занять лишь третью строчку из четырех в группе, в то время как для прохода в следующую стадию нужно было оказаться на первых двух.

В общем, даже если у Беседина и был какой-то допинг, то ему и его команде это никак не помогло — ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках.

В сборной Украины нападающий отличился этой осенью одним голом: 17 ноября в рамках квалификации на чемпионат Европы — 2020 он забил Сербии на 90-й минуте, чем помог «жовто-блакитным» вырвать ничью (2:2). Однако в целом это ничего не решало, так как подопечные Андрея Шевченко обеспечили себе выход на Евро еще в октябре.

Что же это за бесполезный допинг, в приеме которого подозревается Беседин? Все это очень напоминает историю бывшего полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко.

Он тоже был неожиданно отстранен на 30 дней, а затем появилась информация о положительной допинг-пробе, взятой после еврокубкового матча — против «Монако» на групповом этапе Лиги чемпионов.

В итоге оказалось, что в анализах Еременко нашли кокаин, который считается допингом в соревновательный период, хотя вряд ли влияет на игровые качества футболиста в хорошем смысле. Полузащитника ЦСКА дисквалифицировали на два года.

Возможно, нечто подобное произойдет и в случае с Бесединым. А может, все это роковая ошибка. Исход этого дела станет известен примерно через месяц.