Срезало крышу под фурой: футбольный чиновник погиб в ДТП

Страшная трагедия произошла неподалеку от Саранска вечером 19 декабря. В результате автокатастрофы на 58-м году жизни погиб президент федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

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«Александр Викторович посвятил свою жизнь футболу и его развитию в республике, в разные годы возглавлял федерацию футбола Мордовии и Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия». В памяти друзей и коллег он останется как порядочный и отзывчивый человек, запомнятся его компетентность и настойчивость в достижении поставленных целей. Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия и спортивная общественность региона выражают глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится на сайте минспорта Мордовии.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло ориентировочно в восемь часов вечера по московскому времени на 67 км федеральной трассы «М5 Урал» в Краснослободском районе. Яшков направлялся в Саранск из Москвы, где накануне стал участником одной из пресс-конференций Российского футбольного союза (РФС). Во время езды спортивный чиновник, находясь за рулем своего легкового автомобиля, не увидел впереди фуру и на скорости врезался в ее прицеп.

В результате столкновения автомобилю Яшкова практически полностью срезало крышу, а сам пострадавший скончался на месте.

Отмечается, что погодные условия в этот момент были благоприятные, равно как и дорожные. Причины, по которым Яшков не увидел на пути большой грузовой автомобиль, на данный момент выясняют следователи.

«57-летний водитель легковой автомашины наехал на полуприцеп грузовика в составе седельного тягача. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия», — приводит агентство «МордовМедиа» сообщение пресс-службы местного ГИБДД.

По словам водителя грузового автомобиля, он на некоторое время остановился на обочине трассы, чтобы решить проблемы с машиной. При этом он отметил, что во время незапланированной стоянки в свете технической неисправности автомобиля включил аварийную сигнализацию. Почему Яшков на своей иномарке не увидел перед собой фуру и не сумел избежать столкновения, второй участник ДТП не смог объяснить.

«У меня сломалась машина, я остановился, включил аварийки, выставил знаки и приступил к ремонту. В какой-то момент услышал удар…»

— цитирует водителя грузовика «Известия Мордовия».

На данный момент в Федерации футбола Республики Мордовия решают, когда и кого назначить временным главой организации. Кроме того, в региональном министерстве спорта уже сообщили дату и место похорон Александра Яшкова. Прощание с чиновником состоится 21 декабря в 11.00 по московскому времени в Никольской церкви в Саранске, которая расположена неподалеку от футбольного стадиона «Мордовия Арена».

Александр Яшков возглавлял региональную федерацию футбола с мая 2015 года, и за этот период местный клуб «Мордовия» провел один сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), но в 2016 году по его итогам вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) с последнего места, набрав в 30 матчах 24 очка при четырех победах и 14-ти поражениях. Также во время руководства Яшкова в Саранске была построена «Мордовия Арена».

Стадион принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, который состоялся летом 2018 года в России. Так, на арене в Саранске свои встречи провели Перу с Данией (0:1), Колумбия с Японией (1:2), Иран с Португалией (1:1) и Панама с Тунисом (1:2). Кроме того, в июне этого года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 на «Мордовия Арене» сборная России разгромила команду Сан-Марино, забив девять безответных мячей. Сейчас на данном стадионе свои домашние матчи проводить клуб РПЛ «Тамбов», чей домашний стадион не подходит под регламент лиги. «Мордовия» же, выступающая в ФНЛ, своих соперников принимает на стадионе «Старт», который вмещает чуть более 11,5 тысяч зрителей.