Первая после Серены: Шарапова поражает в матче с Айлой. LIVE

Подавляет Мария мощью свою визави — 30:0.
Отличный обмен ударами, но в итоге автралийка ошибается по длине — 15:0.
Ох, какой прием навылет! 3:4 — обратный брейк делает Шарапова!
Буквально убивает Мария вторую подачу соперницы приемом — 30:40, брейк-пойнт!
Теперь сама россиянка срывает вроде бы удобный удар, отправляя мяч в сетку — 30:30.
Томлянович отвечает классным розыгрышем, где она разбрасывала мячи по углам сильными ударами, пока Мария не ударила в сетку — 15:30.
Та-ак, еще один мяч за россиянкой — 0:30!
Шарапова идет к сетке с приема и берет первый мяч на подаче соперницы — 0:15.
Преодолела Мария спад в своей игре во втором сете. Очень уверенно довела гейм до победы — 2:4.
Обмениваются соперницы розыгрышами в начале гейма Марии, но потом Шарапова берет два подряд очка с подачи — 40:15.
Дожимает и этот гейм австралийка — 1:4!
Неприятная косая подача Айлы с уходящим отскоком, и прием Марии в аут — больше.
У Марии не выходит прием после отличной подачи Томлянович, а затем история повторяется — 40:40!
Какая молодец Маша! Повела розыгрыш, заставила соперницу запустить свечку, набежала на мяч и с лета забила под боковую линию — 15:40! Двойной брейк-пойнт.
Еще один классный прием от Шараповой — 15:30!
Блестящий прием Марии, после которого она очень спокойно довела розыгрыш до виннерса — 15:15.
Вела Мария розыгрыш, но атаковала слишком настойчиво и ошиблась по длине — 15:0.
Опять отыгрывается Мария, но затем проигрывает два мяча подряд — 1:3!
Неберущаяся подача Марии, а затем прием навылет соперницы — ровно и снова меньше.
Двойная ошибка от Марии — меньше, брейк-пойнт.
Ошибается Айла с приема, но затем и сама Мария допускает погрешность — 40:40.
Далековато играет Мария — 30:30.
Ошибается Томлянович в размене ударами — 30:15.
Отыгрывается с приема второй подачи Томлянович — Мария играет в сетку в ответ. 15:15.
Эйсом начинает свою подачу Мария — 15:0.
Домучивает Томлянович гейм — 1:2.
У сетки после второй подачи австралийки Шарапова играет слишком низко. Не дошла до мяча — больше.
Отыгрывается Айла — ровно.
Тормлянович сначала попадает в линию, но следующим ударом бьет в аут — меньше!
И еще один блестящий прием после сложнейшей подачи соперницы ставит Томлянович в тупик — 40:40!
Еще одна ошибка Марии, теперь в игре по линии, однако затем шикарный прием и последующий удар по диагонали от россиянки — 40:30.
А вот теперь Мария ошибается в размене, играя в сетку. И на следующем мяче бьет в аут по длине с приема — 30:15.
С двойной ошибки Томлянович начинает собственную подачу — 0:15.
И очко с подачи Марии завершает этот гейм — 1:1.
Отыгрывает один мяч Айла благодаря двойной ошибке Марии — 40:15.
А сейчас Мария прямо на ракетку соперницы мяч ударила, выйдя к сетке, но Томлянович обвела в аут! 40:0!
Не справляется с сильными подачами россиянки соперница — 30:0.
В аут принимает Томлянович первую подачу россиянки — 15:0.
Еще одна шикарная подача австралийки, которую Мария не смогла отбить в корт. Челлендж не помог — мяч зацепил линию квадрата на сантиметры — 0:1.
Шарапова аплодисментами встречает эйс соперницы — 40:30.
Приняла в центр, после чего не угадала направление удара соперницы — 30:30.
Очень хорошую игру показывает Шарапова. Еще одно очко за ней — 15:30.
Начинается второй сет. Сразу обменялись соперницы розыгрышами на подаче Айлы — 15:15.
Тяжелый розыгрыш, который вела Айла. Мария отбивалась изо всех сил, но в итоге австралийка решила укоротить и... попала в сетку. 6:4 — первый сет за Марией!
Еще одна ошибка Марии — Томлянович возвращается в гейм. 40:30.
Шикарный прием от Томлянович, практически навылет — 40:15. Два сет-пойнта остаются.
В сетку принимает соперница — 40:0. Тройной сетбол у Марии!
Очень бодро Мария начинает подачу на сет — 30:0!
Шарапова делает брейк и выходит вперед в первом сете — 5:4! В последнем розыгрыше было нервно — казалось, что был аут, но на самом деле мяч все-таки немного задел линию. Томлянович же не стала его отражать, позволив россиянке сделать брейк!
А теперь Мария отправила мяч куда-то в сторону после подачи Айлы. Больше у австралийки. Впрочем, она сама тут же ошибается и позволяет Шараповой восстановить равенство. Такое может долго продолжаться.
Томлянович выходит вперед, но тут же допускает двойную ошибку, и снова ровно.
А вот и проблеск прежней Марии! Пробила очень сильно в не досягаемый для соперницы угол. Ровно. Публика одобрительно ревет.
И снова невообразимым образом Мария разучилась принимать подачу австралийки. Обе соперницы показывают крайне нестабильный теннис в рамках этого матча. 40:30.
А нет, еще поборемся. Ряд ошибок Шараповой приводит к равенству в счете — 30:30.
Идет подача Томлянович, но такое ощущение, что она уже собралась сдаваться. Счет 0:30.
Но Шарапова все-таки забирает этот гейм! Айла заставила ее понервничать, гоняя из угла в угол, но в какой-то момент пробила слишком просто и нарвалась на мощный ответ от Марии, с которым она пока никак не может справиться — только послать мяч в сетку. Счет в первом сете уже 4:4! Россиянка отыгралась с 0:3.
Охохо, Мария перемудрила. Решила неожиданно сыграть укороченным, но Томлянович вовремя подбежала к сетке и закинула ей за шиворот. Ровно.
Ох, вот это мощная подача от Марии! Томлянович кое-как подстроилась под мяч, но не смогла его укротить и отправила в сетку. 40:30. Зрители в восторге.
30:30 — Томлянович не хочет отпускать Шарапову.
Двойная ошибка от Шараповой! Этого только не хватало. 15:15.
На подаче Шарапова. С первого раза мяч летит в сетку (довольно частое явление в этом матче). Но со второй попытки все же удается подать, и вскоре Мария попадает четко по задней линии, не оставляя сопернице шансов! Вот так надо играть свою подачу. 15:0!
У Айлы невообразимым образом посыпалась игра, и Мария без проблем забрала этот гейм. Счет в первом сете 4:3 — впереди еще австралийка, но надо сравнивать!
Красота! После мощного выпада Марии австралийка с трудом отбила мяч, тот свечой взмыл в воздух, Шарапова спокойно подошла, подстроилась и неотразимо пробила навылет в противоположный от соперницы угол. 30:0!
Айла подает и сразу же ошибается по длине — 0:15.
Еще одно попадание Шараповой в сетку — и Томлянович забирает гейм, даже не приложив особых усилий. Счет в первом сете — 4:2 в пользу австралийки.
Да что ж такое! Теперь, словно по щелчку пальца, прежние ошибки вернулись у Шараповой. Она проигрывает на своей подаче уже 0:40, то выбивая мяч на трибуны, то отправляя его в сетку в безобидных ситуациях. Какая-то игра в поддавки по очереди.
Итак, на подаче Мария. После короткого обмена ударами россиянка выбивает в аут, пытаясь попасть точно в угол корта. 0:15.
Шарапова забирает второй гейм подряд! Счет в первом сете — 3:2 (пока что в пользу австралийки). Но Айла стала о-о-очень много ошибаться по сравнению с тремя стартовыми геймами. Что ж, посмотрим, придет ли она в себя, позволит ли ей сделать это Мария.
Девушки ввязались в длительную перестрелку, и первыми нервы сдали у Томлянович — она отправила мяч в сетку. 15:30. И сразу же следует еще одна подобная ошибка! Как-то резко сбился прицел у австралийки, и Шарапова этим с удовольствием пользуется. 15:40.
На подаче Томлянович, и соперницы тут же обмениваются ошибками — 15:15.
Но эти очки так и остались единственными для Томлянович в гейме. Еще одна мощная подача Шараповой приводит к тому, что Айла отбивает в сетку, и россиянка берет свой первый гейм в матче! Счет в первом сете — 3:1.
Ответ австралийки — она смогла пробить ближе к углу корта, и Шарапова не успела добежать. 15:40.
Череда суперских подач от Марии — Айла отбивает только в сетку! Уже 40:0!
После небольшого отдыха игра возобновляется, соперницы меняются сторонами. Шарапова подает и делает это так здорово, что Томлянович кое-как отбивает — и в аут! 15:0.
В последнем розыгрыше Айле повезло: мяч ударился в трос и отскочил на половину корта Шараповой. Но это не отменяет того, что австралийка пока смотрится на голову выше. Счет в первом сете — 3:0 в пользу Томлянович.
На подаче Томлянович, и пока что матч с Шараповой не вызывает у нее серьезных затруднений. Россиянка пытается навязать борьбу, и периодически соперницы долго обмениваются ударами, но в конце концов Мария ошибается первой. Счет в этом гейме уже 40:15.
Томлянович забирает второй гейм подряд. Счет в первом сете — 2:0 в ее пользу.
Эх, а вот уже 15:40... Шарапова пыталась пробить со своего коронного бэкхенда, но переборщила с силой, и теперь у Томлянович — двойной брейк-пойнт.
Наконец-то Марии удалась качественная подача! С таким Айла не могла справиться — 15:30.
Теперь Шарапова на подаче! Правда, грубые ошибки по-прежнему никуда не делись — сильные подачи приводят к неточностям и вылету мяча куда попало. Счет уже 0:30.
А теперь снова помогает сама Мария, которой в последнее время никак не удается нормально попасть в корт. Мяч улетает в аут, а Томлянович зарабатывает решающее очко и забирает первый гейм. Счет в первом сете — 1:0 в пользу австралийки.
Томлянович удалась классная подача, которую Шарапова не смогла толком принять, — 40:30.
Но, к сожалению, тут же сама россиянка допускает ряд ошибок, рискуя и отправляя мяч в аут, и счет быстро становится 30:30.
Уже 0:30! Шарапова вовремя вышла к сетке и сильно пробила укороченным — у Айлы не было никаких шансов.
Матч начался! Томлянович на подаче — и сразу неудача. Слишком сильно приложилась с форхенда, и мяч улетел куда-то за пределы корта. 0:15.
Шарапова неплохо провела время в Абу-Даби до начала турнира. Пожелаем удачи и на самом соревновании!
Поскольку мужчины уже отыграли, значит, Шарапова должна выйти на корт в ближайшее время. Это матч станет первым для россиянки после разгромного поражения от Серены Уильямс в августе 2019 года. Тогда в первом круге US Open Мария уступила принципиальной сопернице со счетом 1:6, 1:6. Сможет ли Шарапова показать более содержательный теннис сегодня? Будем надеяться.
Итак, оба матча 1/4 финала среди мужчин завершились. Грек Стефанос Циципас одолел россиянина Андрея Рублева со счетом 6:3, 6:4 и в полуфинале сыграет с Новаком Джоковичем. Другой представитель России Карен Хачанов сыграл удачнее, чем Рублев, но и соперник у него был попроще — южнокореец Чхун Хён. Хачанов победил его со счетом 7:6, 6:4, а в полуфинале россиянина ждет встреча с самим Рафаэлем Надалем.
Матч пройдет на центральном корте после обоих мужских четвертьфиналов. Начало — не ранее 19.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Вашему вниманию — текстовая трансляция матча на выставочном турнире в Абу-Даби, где Мария Шарапова впервые с августа выйдет на корт и сыграет против австралийки Айлы Томлянович.