Первая после Серены: Шарапова поражает в матче с Айлой. LIVE

Поскольку мужчины уже отыграли, значит, Шарапова должна выйти на корт в ближайшее время. Это матч станет первым для россиянки после разгромного поражения от Серены Уильямс в августе 2019 года. Тогда в первом круге US Open Мария уступила принципиальной сопернице со счетом 1:6, 1:6. Сможет ли Шарапова показать более содержательный теннис сегодня? Будем надеяться.