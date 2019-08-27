«Можете списать меня со счетов»: как сдалась Шарапова

О том, что Марии Шараповой придется по меньшей мере несладко в первом матче Открытого чемпионата США, где ее по результатам жеребьевки ожидала вице-чемпионка турнира Серена Уильямс, ни для кого загадкой и сюрпризом не было. Но такого поистине провального выступления на старте турнире от российской теннисистки явно не ждали.

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Начало встречи для Марии вышло неплохим: после проигранного первого гейма она сразу же восстановила равновесие на своей подаче. Но затем Серена пошла в откровенный разнос соперницы.

Американка взяла пять геймов подряд, реализовав два из двух брейкпоинтов, а также взяв тройной сетбол в первой партии.

6-1



Serena makes a statement in the first set against Sharapova...#USOpen pic.twitter.com/LLDN8Yxdtv — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019

Шарапова от подобного начала явно потеряла концентрацию, в связи с чем пошли двойные ошибки. К середине второго сета Мария в теории могла хоть как-то повлиять на исход поединка, но сама же все возможности для этого и упустила, чем удачно воспользовалась Уильямс. Американка не только смогла реализовать еще три брейк-поинта из четырех, но и отыграть все пять заработанных брейков Шараповой, выиграв вторую партию с таким же разгромным счетом, как и первую.

Как итог: 6:1, 6:1 — легкая по результату победа Серены менее чем за час. Для разгрома Шараповой Уильямс потребовалось всего лишь 59 минут.

Flawless from the start...@serenawilliams defeats Sharapova 6-1, 6-1 in the opening night match in Arthur Ashe Stadium!#USOpen pic.twitter.com/8DjK65kKP9 — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019

Таким образом, американка вновь увеличила свое превосходство в противостоянии с Марией, доведя счет личных встреч до 20:2. В активе Шараповой так и остались две победы, добытые в далеком 2004 году (с «Ролан Гаррос» в 2018 году Уильямс снялась из-за травмы, в связи с чем россиянка прошла в четвертьфинал автоматически — прим. «Газеты.Ru»). Для Серены же победа над Марией стала не просто 20-й по счету, но и 19-й подряд. Если говорить о счете, то таких разгромов, к слову, не было уже сравнительно давно.

В последний раз Уильямс отдала всего два гейма россиянке аж в 2007 году в четвертом раунде турнира в Майами. Самой же разгромной победой американки над Шараповой остается тотальный вынос Марии в финале Олимпийских игр — 2012 в Лондоне — 6:0, 6:1.

Для уроженки Нягани помимо «достижений» как одного из самых крупных поражений за всю историю US Open и вылета теперь уже со всех турниров «Большого шлема» на самом его старте разгром от Уильямс означает и то, что о месте в топ-100 рейтинга WTA ей стоит забыть. Прямо сейчас 32-летняя теннисистка занимает только 132-е место, опустившись аж на 45 строчек. Таким образом, участие Шараповой в Australian Open на данный момент остается под очень большим вопросом. Если Мария не сумеет исправить ситуацию и улучшить свои позиции в рейтинге, то ей придется выступать в квалификационных матчах. А, возможно, череда травм и неудачные результаты заставят Шарапову задуматься о своей карьере.

Впрочем, уходить из тенниса россиянка не намерена. По крайней мере, после обидного поражения от Серены Уильямс она выразила намерение доказать свою состоятельность в следующих турнирах.

«Это непростой путь, и он всегда таким был. Но не стоит забывать, что четыре месяца назад я перенесла операцию на плече. Можно сколько угодно работать, но, если ты не можешь подавать, все довольно непросто. Это самая большая преграда и проблема для меня. После долгого матча с Контавейт в Торонто у меня примерно неделю были проблемы с плечом. Я старалась привести его в норму. По-моему, в том матче я выполнила примерно 200 подач – очень много по сравнению с тренировкой перед игрой. Сейчас мне нужно мудро подойти к расписанию. Но при этом я хочу как можно больше играть до конца сезона.

В целом я верю в свои возможности. Можете списать меня со счетов. Многие могут меня списать со счетов – особенно после 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но если ты сама себя не списываешь, все будет хорошо»,

— цитирует Шарапову пресс-служба WTA.

"You can write me off. There are many people that can write me off, especially after going down 6-1, 6-1 in the first round of the US Open."@MariaSharapova opened up to the press after falling in the @usopen first round--> https://t.co/0ScpqlGS3j pic.twitter.com/hREcVuXpoZ — WTA (@WTA) August 27, 2019

Серена Уильямс же в свою очередь, комментируя очередную победу над российской теннисисткой, выразила сопернице благодарность за игру, хотя и не упустила возможность немного сыронизировать.

«Я просто чувствую, что ее игра действительно совпадает с моей. Ее мяч каким-то невероятным, чудесным образом приземляется в моей зоне удара. Это просто идеально для меня. Она идеальный соперник для меня.

Я просто не давала ей атаковать и оказывать на меня давление. Это делала я. Иначе, она бы выиграла. Она всегда так делает. Одно очко там, одно там, там ошибка соперника. Это могла быть другая игра. Я постоянно держала себя в руках, я была постоянно сосредоточенной. Это действительно важно в играх подобного уровня», — заявила Уильямс, подчеркнув намерение выиграть US Open после досадного поражения в финале прошлогоднего розыгрыша.

"I wanted to make sure I stayed focused."



After 16 winners to 12 unforced errors, all break points saved and winning 100% of second serve return points, it's safe to say @serenawilliams was focused in her @usopen opener--> https://t.co/En6lrAEAUN pic.twitter.com/tgIqhze3qH — WTA (@WTA) August 27, 2019

В следующем круге US Open Серена встретится со своей соотечественницей Кэти Макнелли, которая обыграла Тимю Бачиниски из Швейцарии (6:4, 6:1).