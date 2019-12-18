Триумф ЦСКА, крах сборной, кокаин Кузнецова: события года в хоккее

ЦСКА выстрадал Кубок Гагарина

Прошлый сезон Континентальной хоккейной-лиги по праву был окрашен в красно-синие цвета. Конкуренцию московскому ЦСКА под руководством Игоря Никитина не смог составить никто. Да, в регулярном чемпионате чисто статистически столичные армейцы оказались чуть хуже своих соратников из Санкт-Петербурга, но это лишь крайности: вряд ли кто-то вообще обратил внимание на то, что у СКА на две победы в основное время больше, равно как и по заброшенным шайбам армейцы с Невы превзошли москвичей. Итог-то один — ЦСКА уверенно выиграл «регулярку», хотя так и не смог повторить и превзойти рекорд лиги по серии побед, который, кстати, принадлежит СКА: в позапрошлом сезоне петербуржцы выиграли 20 матчей кряду, подопечные Никитина же остановились на 18-ти победах, хотя до этого у ЦСКА имелась и без того внушительная серия еще и из 12-ти побед, которая неожиданно прервалась домашним поражением от «Куньлуня».

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Завоевав Кубок Континента, армейцы погнались за своим первым Кубком Гагарина. До прошлого сезона ЦСКА претендовал на главный трофей лиги дважды, но оба своих финала (в 2016-м магнитогорскому «Металлургу» и в 2018-м казанскому «Ак-Барсу) проиграл. Третьего провала красно-синие, кажется, не выдержали бы.

На подходе к финалу Западной конференции команда Никитина легко расправилась с «Витязем» и столичным «Динамо», но затем на пути встал все тот же СКА. И здесь уже началась настоящая армейская, так сказать, рубка. Первые два матча серии москвичи выиграли, вторые два — проиграли. Совершив обмен еще по одной победе, команды разыграли путевку в финал плей-офф в последнем, седьмом матче. На счастье ЦСКА, игра проходила в Москве.

До самого конца матча со скользким счетом 2:1 вел столичный клуб, и только гол Михаила Григоренко за две секунды до сирены в пустые ворота поставил жирную точку на армейском противостоянии — ЦСКА в финале.

Соперником красно-синих в борьбе за Кубок Гагарина неожиданно стал омский «Авангард». Прошлый сезон для «ястребов» вообще выдался крайне необычным с самого начала: из-за аварийного состояния «Арены-Омск» клубу пришлось искать новую базу. И нашлась она аж в Балашихе. Здесь «Авангард» успел обрести новую фан-базу, место в которой нашлось и Ольге Бузовой, а также, несмотря на нестабильные выступления в регулярном чемпионате, уверенно прошел все раунды плей-офф. По пути к финалу, ставшего для омичей уже вторым в истории, были обыграны «Ак Барс», «Барыс» и «Салават Юлаев».

«Авангард» в первую очередь запомнился своим эмоциональным, остро атакующим хоккеем. Но если со всеми соперниками стиль «ястребов» мог прокатить, то с прагматичным ЦСКА и идеально выстроенной Никитиным системы — нет. Тем более что «Авангард» в «регулярке» ничего противопоставить армейцам в очных встречах не смог. Памятуя об этом, Боб Хартли отказался от дерзкой игры с ЦСКА в финале. Неудивительно, когда на кону стоит Кубок Гагарина. Но канадский специалист прогадал: под ЦСКА «Авангард» подстроился, но вместе с этим остался самим собой.

Оказать сопротивление красно-синим омичи смогли разве что в четвертом матче серии, когда за спинами армейцев уже были три победы. Но ЦСКА откладывать дело в долгий ящик не стал, отыгрался с 0:2, а затем вырвал свой заветный Кубок благодаря голу Максима Мамина в овертайме.

4-0 — уверенная победа московский армейцев и первый Кубок Гагарина в истории клуба.

Овечкин, Малкин, Кучеров и Василевский не помогли сборной

На чемпионат мира в Словакии сборная России ехала в статусе главного фаворита. Победы «Красной машины» ожидали не только российские болельщики, но и иностранцы: по всем параметрам команда Ильи Воробьева превосходила едва ли не каждого соперника на первенстве, и единственным конкурентом на бумаге виделись разве что канадцы. Действительно, Воробьеву крайне повезло с подбором игроков:

из-за ранних вылетов главных российских звезд в первых раундах плей-офф Национальной хоккейной лиги главный тренер сборной заполучил в свое распоряжение Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова, Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Александра Георгиева, Никиту Задорова, Михаила Сергачева, Никиту Гусева, Евгения Малкина, да и еще кучу-кучу лучших хоккеистов страны.

Однако оценить весь потенциал такого звездного состава не удалось. Во-первых, Воробьев стал заложником ситуации, когда под рукой имеются и Малкин с Овечкиным, и Кузнецов с Кучеровым, и Гусев с Кириллом Капризовым. Как всех расставить, чтобы составить идеальные звенья, которые принесут пользу, — вопрос сложный. Во-вторых, уровень соперников. В группе у сборной России оказались итальянцы, латвийцы, швейцарцы и норвежцы с австрийцами. Для россиян они — мальчики для битья без всякого шапкозакидательства, что и показали очные встречи. По ним «Красная машина» проехал без оглядки, забросив 26 шайб при трех пропущенных. На секунду, всего в групповом этапе команда Воробьева за семь выигранных из семи встреч забросила 36 шайб и пропустила семь. То есть какую-никакую конкуренцию российская сборная могла ощутить только в матчах с чехами и шведами, что было в принципе ожидаемо.

Состояние, в котором россияне подходили к плей-офф, было непонятным. С одной стороны, за плечами ураганом пройденная группа, с другой — в борьбе за медали совершенно другие соперники.

В итоге сомнения не подвели: сборная Воробьева со скрипом прошла американцев в четвертьфинале, а вот в 1/2 финала не смогла сделать абсолютно ничего против прагматичных, качественно и дисциплинированно обороняющихся финнов.

1:0 — минимальная победа команды Суоми, и Россия остается без золота, которое уже было выложено на блюдечке еще до старта турнира.

Обескураженные российские хоккеисты едва-едва в итоге зацепились за бронзу, с трудом обыграв чехов по буллитам в матче за третье место. Ожидаемо работа Воробьева, от которого ждали исключительно победы на чемпионате, была оценена неудовлетворительно, и Илья Валерьевич был уволен с поста главного тренера сборной России.

Кокаин и дисквалификация Кузнецова

Спустя два месяца после чемпионата мира, когда неудачное выступление сборной уже никто не обсуждал, внимание к российской команде резко возросло. Точнее, к одному ее игроку.

23 августа Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о дисквалификации Евгения Кузнецова сроком на четыре года за нарушение допинговых правил. В организме хоккеиста были обнаружены следы кокаина.

История с наркотиками у Кузнецова началась еще во время чемпионата, когда после поражения российской сборной в матче с финнами в соцсетях появилось неоднозначное видео: на переднем плане был изображен сам Кузнецов, на столике перед ним пустые стаканы и две дорожки белого вещества, очень похожего на кокаин (впоследствии окажется, что это действительно были наркотики). Рядом с российским хоккеистом на кровати лежит девушка, а вот лицо человека, который это видео снимал, в кадр, естественно, не попало.

Видеозапись в интернете появилась 27 мая. Роковую допинг-пробу Кузнецов сдал 26 мая. Однако еще до объявления решениях дисциплинарного комитета ИИХФ, сам хоккеист утверждал, что видеоролик был снят еще год назад, летом 2018-го, когда «Вашингтон Кэпиталз» праздновал завоевание своего первого Кубка Стэнли в истории франшизы.

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли с «Вашингтоном». К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — говорил Кузнецов «Спорт-Экспрессу».

В «Вашингтоне» к данной ситуации отнеслись осторожно: санкций на российского форварда клуб накладывать не стал, приняв извинения с его стороны. Вопрос заключался в том, как на положительную допинг-пробу, подлинность которой, к слову, Кузнецов отказался оспаривать, отреагирует Национальная хоккейная лига. Имелось несколько вариантов развития событий, а самой жесткой мерой наказания предусматривалось отстранение хоккеиста на 20 матчей лиги. Кузнецова пронесло — НХЛ дисквалифицировала его только на три игры. Со сборной же Евгений попрощался до середины июня 2023 года.

Тарасенко привел «Сент-Луис» к чемпионству

Прошлый сезон НХЛ в очередной раз доказал, что даже самые очевидные фавориты могут в один момент дать слабину и провалиться на месте, а аутсайдеры — сотворить сенсацию. Все кому не лень уже отдавали Кубок Стэнли в руки «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» отгремели в «регулярке» так, что сомнений в превосходстве команды Кучерова, Василевского и Сергачева над другими соперниками просто не было. Однако «Тампа» неожиданно вылетела уже в первом раунде плей-офф, сгорев «Коламбусу» 0-4 в серии. Тогда эксперты разошлись во мнениях, кто же в таком случае станет чемпионом. Варианты сильно разнились, но никто не обращал внимания на «Сент-Луис», считая «музыкантов» очевидными аутсайдерами. Но «Блюз» перевернули лигу с ног на голову.

Надо отметить, что «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым совершил самый настоящий камбэк сезона. В январе 2019 года команда занимала последнее место в турнирной таблице Западной конференции, за несколько месяцев до этого был уволен главный тренер «Блюз» Майк Йео, а его место временно занял Крейг Беруби. И с конца января «Сент-Луис» неожиданно стал подниматься вверх, начав свой камбэк с 11-матчевой победной серии. В конечном итоге «музыканты» заняли пятое место на Западе.

Путь по плей-офф выдался для «Блюз» крайне непростым. Команда Беруби со скрипом прошла «Виннипег» в первом раунде, едва не соскочила на втором, но все же смогла удержать победу в серии с «Далласом», а затем громко выиграла финал Запада, одолев «Сан-Хосе». Соперником «Сент-Луиса» в борьбе за Кубок Стэнли стал «Бостон».

«Брюинз» по плей-офф прошли уверенно и мощно. Встреча с «Торонто» в первом раунде, конечно, потрепала нервы Брюсу Кэссиди, но затем «мишки» не заметили никакого сопротивления ни со стороны «Коламбуса», кстати, выбившего «Тампу», ни со стороны «Каролины». Казалось, что не заметят «Брюинз» и «выскочек» из Сент-Луиса.

Многие припомнили 1970 год, когда «Блюз» в последний раз выходили в финал Кубка Стэнли, но со счетом 0-4 уступили как раз «Бостону». Новое же противостояние вышло совершенно другим.

В первых четырех матчах команды обменялись победами, но затем «Сент-Луис» неожиданно вышел вперед в серии, выиграв в гостях. Шестая встреча, которая могла стать решающей, проходила на арене «Блюз». Но «музыканты» при своих болельщиках уступили 1:5. Как итог — седьмой, последний матч, и судьба Кубка Стэнли решается в Бостоне.

«Брюинз» на своем льду с самого начала матча смотрелись гораздо убедительнее соперника и превосходили его по всем параметрам, кроме главного — заброшенные шайбы. В этом «Блюз» преуспели, дважды поразив ворота Туукки Раска под занавес первой 20-минутки. В третьем периоде «Сент-Луис» забил еще два раза, и у «Бостона» опустились руки. Лишь в самом конце матча Мэтт Грызлик нанес точный дальний бросок, но этому голу он особо не радовался, потому что отыграть еще три шайбы было уже нереально.

Как итог: «Сент-Луис Блюз» — обладатель Кубка Стэнли. Впервые в своей истории.

Примечательно, что команда была основана в 1967 году. Уже в 1968-м «Блюз» дошли до финала плей-офф, но проиграли «Монреалю» 0-4. Через год произошло ровно то же самое. Еще через год был «Бостон». И все, с того момента «Сент-Луис» до решающей серии не доходил ни разу. И свой первый Кубок Стэнли команда выиграла аж спустя 52-летний период — дольше к заветному трофею не шла ни одна команда в истории НХЛ.

The moment many have waited a lifetime to see happen!!! Celebrate, St. Louis!!!!!!! pic.twitter.com/xTzDHsiO8Z — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.

Громкие контракты Панарина и Бобровского, провал Ковальчука в «Кингз»

Летом 2019-го решилась одна из главных эпопей: на кого Артемий Панарин и Сергей Бобровский променяют «Коламбус». В «Блю Джекетс» очень не хотели расставаться со своими российскими звездами. Панарин стал лучшим бомбардиром команды по итогам регулярки-2018/19, а Бобровский оставался одним из лучших голкиперов лиги. Высокая результативность Хлебушка вкупе с многочисленными сейвами Боба вывели «Коламбус» в плей-офф, там же в первом раунде была хлопнута «Тампа». На россиян в Огайо буквально молились. Но те о своем будущем в Коламбусе высказывались скептически: и Панарин, и Бобровский были твердо намерены сменить клубную обстановку. Россияне даже отказались от сумасшедший и щедрых в финансовом плане предложений от «Джекетс» и летом команду покинули.

Панарин совершил громкий переход в «Нью-Йорк Рейнджерс», подписав контракт на — внимание — семь лет со среднегодовой зарплатой $11,6 млн. Бобровский же сделал выбор в пользу «Флориды» и семилетнего соглашения с зарплатой $10 млн за сезон. Сделки произвели фурор в НХЛ.

Впрочем, трансферы-то оказались сумасшедшими, но вместе с этим на российских хоккеистов была автоматически возложена ответственность, ведь статус суперзвезд лиги надо оправдывать здесь и сейчас. И тут вот все складывается не так гладко, как хотелось бы.

Если говорить о Панарине, то к Артемию у болельщиков «Рейнджерс» едва ли есть какие-то вопросы и претензии. Хлебушек в текущем сезоне является лучшим бомбардиром команды. В его активе 20 голов и 23 результативные передачи в 33 матчах, россиянин по праву является лидером первого звена «Нью-Йорка». Вот только стараний Панарина пока что оказывается недостаточно: команда откровенно страдает от нестабильности, ее постоянно шатает от побед к поражениям и обратно, из-за чего «Рейнджерс» никак не может забраться в зону плей-офф Восточной конференции. На носу уже экватор регулярного чемпионата, и болельщики потихоньку начинают переживать.

Что касается Бобровского, то дела у российского голкипера складываются неудачно. Как и «Рейнджерс», «Флорида» болтается вне зоны плей-офф Востока, да и в своей конференции является одной из самых пропускающих команд. Бобровский стал заложником ситуации: по первой части «регулярки» претензий к нему было минимум, в отличие от линии обороны «пантер», постоянно допускающей немыслимые ошибки в своей зоне. Сергей сейв за сейвом старается выручать своих одноклубников, но когда линия защитников буквально стелит красную ковровую дорожку соперникам, то сделать что-либо уже невозможно. Но если раньше на пропущенные Бобровским шайбы закрывали глаза ввиду ужасной игры защитников, то к середине сезона эксперты и болельщики начали требовать ответственности за результат и от российского голкипера: пропускать так много просто непозволительно для него.

Куда сложнее ситуация обстоит у Ильи Ковальчука. Еще летом 2018-го российский нападающий решил под закат карьеры вновь попробовать свои силы в НХЛ и подписал трехлетний контракт «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму $ 18,75 млн. Выбор оказался неоднозначным, учитывая неудачные выступления «Кингз» в чемпионате, но Ковальчук верил, что все сделал правильно. Но он ошибся.

С первого же сезона Илья, претендуя на попадание в первое звено, столкнулся с нехваткой игрового времени и последующим конфликтом с главным тренером. Этот год должен был стать уже определяющим для Кови: об этом говорил и он сам перед началом нового сезона, и это же отмечали в «Лос-Анджелесе». Определяющим, конечно, стал, но явно не тем, чего ждал Ковальчук.

В ноябре «Кингз» вывели российского форварда из состава, а уже в середине декабря официально выставили его на драфт отказов с последующим обязательным разрывом контракта. Теперь Илья неограниченно свободный агент.

«Не сработало. Все просто. Не сработало в обе стороны. Это не сработало в обоих направлениях, после сегодняшнего дня он свободен. Он может осмотреться и продолжить свою карьеру здесь, в НХЛ, и двигаться дальше. Это просто не сработало. Однако нужно это принять и двигаться дальше», — прокомментировал прощание с Ковальчуком генеральный менеджер «Кингз» Роб Блэйк.

Теперь главным вопросом перед новым, 2020-м годом остается будущее российского олимпийского чемпиона: КХЛ или НХЛ? В России заинтересованность в услугах Ковальчука уже выразили, однако сам Илья возвращаться из-за океана не собирается. По данным американских СМИ, россиянин уже находится в контакте с «Бостоном», «Калгари» и «Питтсбургом».

Бонус

Исторический гол Свечникова

В апреле этого года 19-летний Андрей Свечников умудрился попасть на первые полосы американских и российских газет. Достаточно было просто вызвать Александра Овечкина на дуэль. В одном из матчей серии плей-офф молодой форвард «Каролины» неожиданно предложил главной звезде НХЛ и капитану «Кэпиталз» подраться, и Овечкин не отказался и преподнес своему визави урок на годы вперед, отправив того в нокаут с нескольких ударов. Тогда Свечников отлично засветил свое имя в лиге, но вошел в ее историю совершенно не из-за драки с Ови.

30 октября в домашнем матче чемпионата против «Калгари» россиянин отметился победным дублем, а его первый гол произвел настоящий фурор на всех любителей НХЛ:

19-летний Свечников остановился с шайбой у гостевого борта за воротами, оценил эпизод, поднял снаряд на крюк и резко опрокинул его под ближнюю штангу, оформив так называемый гол-лакросс. Такого в НХЛ не было никогда! Никто из всех звезд лиги не забрасывал шайбу таким образом, хотя попытки были. А Свечников смог.

После этого в соцсетях появились видеозаписи с тренировок «Каролины», на которых изображено, как российский молодой форвард обучает этому трюку своих опытных одноклубников. На этом Свечников решил не останавливаться.

В ночь на 18 декабря Андрей вновь исполнил гол-лакросс.

«He did it again!» — так восклицали английские комментаторы матча «Каролины» с «Виннипегом».

На этот раз Свечников даже не стал останавливаться, а сразу промчался вдоль борта, обогнул ворота и, приподняв шайбу на крюк, закинул ее за шкирку вратарю.

«Мой лакросс-гол? Просто перед воротами не было места, и я постарался сделать все максимально быстро. Решил, что почему бы и не попробовать, если получается. Это здорово для меня. Буду ли я пробовать еще? Почему бы и нет? В следующем матче могу попробовать еще раз», — отметил Свечников.