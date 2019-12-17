Начало конца: WADA передало России часть дел о допинге

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) приговорил Россию к четырехлетнему бану во всем мировом спорте, однако разбирательства допингового скандала будут завершены еще не скоро. Пока российские спортивные чиновники собирают всю необходимую документацию для подачи апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает разгребать кучу дел, связанных с допинг-пробами отечественных спортсменов.

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И хотя исполком WADA единогласно решил лишить РУСАДА статуса соответствия своего кодекса, обязав россиян при этом еще возместить все расходы за период расследования и выплатить немалый штраф, само руководство международного ведомства коллегам по цеху из России доверяет и даже положительно оценивает их работу.

Накануне WADA опубликовало список, в котором по результатам анализа базы данных московской лаборатории подозрения в нарушении антидопинговых правил возникли в отношении 145 отечественных спортсменов. Их имена во Всемирном антидопинговом агентстве раскрывать не стали, ограничившись лишь видами спорта, которые те представляют. Итого: в списке возможных нарушителей оказались 66 легкоатлетов, 41 тяжелоатлет, один борец, еще один гребец на каноэ, два тхэквондиста и еще два биатлониста.

Как отмечал глава Комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор, все 145 спортсменов будут отстранены от участия в Олимпийских играх и Паралимпиадах.

17 декабря в руководстве РУСАДА сообщили о получении 15 дел от коллег из WADA по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории. Включена ли в эти дела информация об обвиняемых 145 спортсменах — неизвестно. Единственное, о чем утверждают в Российском антидопинговом агентстве — под анализ экспертной группы WADA попали свыше двух тысяч допинг-проб российских атлетов.

«Этот процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют», — цитирует РИА «Новости» заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

В российском ведомстве также подчеркнули, что полученная информация от WADA будет рассмотрена не ранее чем в начале следующего года. По словам Пахноцкой, все дела будут проанализированы, а затем обсуждены на очередном заседании агентства.

«Из-за процедурных вопросов я не могу вам сказать, что, например, через два месяца мы вынесем решение. Но это какой-то разумный период. Наверное, речь о начале следующего года. Эти дела, полученные от WADA, пойдут уже на следующий год, потому что декабрьское заседание уже на полный день занято делами, открытыми ранее», — заключила Пахноцкая.

Говоря о декабрьском заседании, стоит отметить, что уже 19 декабря состоится заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором и будет принято окончательное решение — принимать вердикт исполкома WADA о лишении агентства статуса соответствия или нет. Если же совет не согласится с обвинениями, то расследование может затянуться еще на неопределенный срок. Тейлор же выразил надежду на то, что процесс будет завершен к марту или апрелю 2020-го.

«Согласно международному стандарту предусмотрена ускоренная процедура рассмотрения дела — три месяца с момента формирования коллегии арбитров. Соответственно, если в начале января будет подана жалоба, к концу января сформируют коллегию арбитров, а примерно до конца апреля стоит ждать финальное решение CAS», — приводит РИА «Новости» слова спортивного юриста Юрия Зайцева.

В любом случае, в РУСАДА — в том числе и Юрий Ганус — убеждены, что CAS оставит решение исполкома WADA в силе.

Стоит также обратить внимание и на само количество дел, которые открыты после перепроверки допинг-проб. Отметим — перепроверки именно допинг-тестов (а их, как заявила Пахноцкая, более двух тысяч как минимум), а не базы данных московской лаборатории, из-за чего и возникла вся шумиха последних месяцев.

Это особо подчеркнул и глава РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, «дела в большей части связаны как раз с исследованием биоматериала».

Данный пункт важен, потому что экспертная группа WADA имеет на руках именно биологические материалы помимо электронной базы данных, подверженной, по мнению международной комиссии, манипуляциям и махинациям.

Кто именно вошел в список переданных 15 дел — РУСАДА не сообщает. Единственное, о чем в конкретном случае стоит говорить, так о том, что это лишь небольшая часть всех разбирательств, которые предстоит разгребать России. Причем часть не всего дела, не всего расследования, а лишь часть из его части. Простыми словами: РУСАДА предстоит разобрать огромную папку с делами о подозрительных и не только допинг-пробах отечественных спортсменов. Сколько времени на это уйдет — предсказать невозможно.