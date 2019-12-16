В Россию не вернется: «Лос-Анджелес» избавился от Ковальчука

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук покинул команду. Как сообщается в заявлении на официальном сайте «королей», хоккеист выставлен на драфт отказов с целью дальнейшего расторжения соглашения. Это значит, что в течение ближайшего времени потенциальные претенденты на россиянина должны заявить о желании подписать с ним контракт, по которому он будет получать не меньше, чем по нынешнему.

Если же клубов, которые захотят подписать Ковальчука, не будет, то «Кингз» имеет право завершить расторжение действующего контракта с игроком.

Инсайдер Пьер Лебрюн уточнил, что 36-летний форвард станет неограниченно свободным агентом, а в следующем сезоне его зарплата составит $4,25 млн.

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«Контракт игрока будет учитываться под потолком зарплат в этом и следующем сезоне, так как Ковальчук старше 35 лет. Однако клубу уже не придется платить ему в реальной жизни», — написал журналист в своих социальных сетях.

Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту. 15 декабря «Кингз» погасил перед российским хоккеистом последнюю часть бонуса за сезон-2019/20, которая составила $2,65 млн. Эта часть выплат стала второй – аналогичную сумму Ковальчук получил 15 сентября.

16 декабря сам игрок опубликовал в Instagram фотографию с подписью «И что дальше?» Предполагается, что речь шла о его уходе из клуба.

Напомним, что Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» летом прошлого года. Текущий сезон для «Лос-Анджелеса», как и для Ковальчука, складывается не лучшим образом. Россиянин принял участие в лишь в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал девять (три гола и три передачи) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени. В ноябре «Кингз» объявил, что хоккеист выведен из основного состава — это стало первым этапом к расторжению контракта. Хоккеисту было позволено и дальше тренироваться с клубом, однако до участия в играх он допущен не был.

К моменту вывода из состава серия Ковальчука без заброшенных шайб перешагнула отметку в девять игр подряд, а в последних шести встречах он набрал лишь одно очко (0+1). Многие называли форварда слабым звеном «Кингз», однако после его исключения из команды дела у команды не улучшились.

Важно понимать, что «Лос-Анджелес» определился с будущим Ковальчука еще давно, однако сложность заключалась в том, что его контракт не предусматривает обмена или «ссылки» в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) без согласия хоккеиста. Единственным вариантом было посадить игрока в запас, что Тодд Мккелнан впоследствии и сделал.

В прессе сообщалось, что к олимпийскому чемпиону Пхенчхана-2018 есть предметный интерес со стороны российских клубов — в частности, речь шла об омском «Авангарде». Однако, как стало известно «Р-Спорт», форвард не намерен возвращаться в Россию и хотел бы продолжить профессиональную карьеру за океаном.

«Ковальчук в Россию не поедет. Во всяком случае, пока. Он вместе с североамериканскими агентами старается найти команду, в которой будет бороться за Кубок Стэнли», — уточнил собеседник агентства.

О ситуации с Ковальчуком не так давно высказался форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Он пожелал соотечественнику терпения, а также выразил мнение, что Ковальчук мог не влиться в команду, так как в прошлом сезоне у него тоже были проблемы. По его словам, нападающему «Кингз» следует остаться в НХЛ.

«Пожелаю Ковальчуку терпения. Мы все его поддерживаем. Главное — он со своей семьей. Его окружают прекрасные люди», — цитирует Малкина «Матч ТВ».

«Конечно, тут единственное — сменить клуб. Перезагрузиться, что ли. Я не знаю насчет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поедет ли туда Ковальчук. Надо все возможности в НХЛ использовать. Если будут какие-то предложения, то лучше остаться в НХЛ», — добавил он.

В России Ковальчук получил широкую известность, выступая в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. В составе петербургской команды он дважды становился обладателем Кубка Гагарина.