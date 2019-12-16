Праздник без России: главные интриги еврокубковой весны

Лига чемпионов

В жеребьевке приняли участие восемь команд-победителей своих групп, а также восемь клубов, которые заняли вторые места. В 1/8 финала не могли между собой встретиться участники, представляющие одну лигу, а также команды, которые играли в одной группе в групповом этапе.

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Итоговые пары выглядят следующим образом:

«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ»

«Реал» – «Манчестер Сити»

«Аталанта» – «Валенсия»

«Атлетико» – «Ливерпуль»

«Челси» – «Бавария»

«Лион» – «Ювентус»

«Тоттенхэм Хотспур» – «РБ Лейпциг»

«Наполи» – «Барселона»

Наиболее привлекательной выглядит пара действующего обладателя главного европейского турнира — «Ливерпуля». Скаузерам, которые невероятно близки к завоеванию долгожданного титула Английской премьер-лиги (АПЛ), предстоит встреча с «Атлетико», который под руководством Диего Симеоне проводит свой не лучший сезон. Несмотря на успехи в национальном первенстве, в Лиге чемпионов у «красных» не все сложилось хорошо на групповом этапе: они одержали четыре победы при одном поражении и одной ничьей. Что касается «матрасников», то они один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

Также интерес представляет противостояние «Реала» и «Манчестер Сити». Англичане самоликвидировались из борьбы за чемпионство в АПЛ, поэтому, как заявил Хосеп Гвардиола, смогут полностью сосредоточиться на еврокубках — на групповом этапе «горожане» лишь дважды сыграли вничью. Мадридцы в свою очередь продолжают переживать кризис и не без труда вышли из довольно простой группы.

А вот победители группы A — «ПСЖ» — встретятся с дортмундской «Боруссией». Если парижане легко обеспечили себе квалификацию в плей-офф, то «шмели» до последнего тура боролись с «Интернационале», а оказались в групповом этапе только благодаря тому, что в решающем матче итальянцы уступили «Барселоне».

Каталонцам же, учитывая соперников для других команд, считающимися фаворитами турнира, достался относительно легкий соперник. Неаполитанцы в своей группе остались позади лишь «Ливерпуля», но обыграли скаузеров в одном из матчей. Выход в плей-офф, так или иначе, не спас от увольнения уже бывшего главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти — теперь командой руководит Дженнаро Гаттузо.

Наконец, единственной командой, выигравшей все матчи на групповой стадии, стала «Бавария». Мюнхенцы не лучшим образом играют в чемпионате Германии, но в еврокубках традиционно претендуют на победу. В матчах с «Челси» они будут очевидным фаворитами — лондонцы с огромными проблемами вышли в плей-офф и находятся в процесс перестройки.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.

Лига Европы

Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов определились пары 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира. В числе сеяных команд оказались 12 победителей групп Лиги Европы и четыре клуба с лучшими коэффициентами, занявшие третье место в своих группах в Лиге чемпионов. Несеяные — 12 обладателей вторых мест в групповом этапе Лиги Европы и оставшиеся четыре команды из Лиги чемпионов. Как и в ЛЧ, между собой не могли встретиться команды из одной ассоциации или группы.

Полностью пары выглядят следующим образом:

«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»

«Спортинг» – «Истанбул»

«Хетафе» – «Аякс»

«Байер» – «Порту»

«Копенгаген» – «Селтик»

АПОЭЛ – «Базель»

ЧФР – «Севилья»

«Олимпиакос» – «Арсенал»

АЗ – ЛАСК

«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»

«Лудогорец» – «Интер»

«Айнтрахт» – «Зальцбург»

«Шахтер» – «Бенфика»

«Вольфсбург» – «Мальме»

«Рома» – «Гент»

«Рейнджерс» – «Брага»

Очевидный интерес вызывают матчи команд, не пробившихся в 1/8 Лиги чемпионов — это «Интер» и «Аякс». Однако в этом сезоне произошло уникальное событие для английского футбола: впервые за 11 лет в плей-офф пробились все команды, участвовавшие в групповых этапах еврокубков. Их семь.

Так, лондонский «Арсенал» до сих пор не оправился от увольнения Унаи Эмери и под руководством Фредрика Юнгберга борется за первую шестерку АПЛ. В условиях огромной конкуренции в чемпионате Англии для «канониров» может быть крайне выгодна потенциальная победа в Лиге Европы, которая гарантированно даст шанс сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но противостоять им будет не менее амбициозный «Олимпиакос», который до этого играл в ЛЧ.

Коллегам по несчастью лондонцев — «Манчестер Юнайтед» — предстоит встреча с «Брюгге». Манкунианцы выиграли свою группу в Лиге Европы, а бельгийцы, как и «Олимпиакос», не смогли пробиться в плей-офф ЛЧ. Несмотря на это, очевидными фаворитами в своих парах будут считаться именно «МЮ» и «Арсенал».

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля. Напомним, что российские клубы впервые за 18 лет не будут играть в еврокубках весной.