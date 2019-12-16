«Русских не остановить»: Мишина и Галлямов о WADA и Тарасовой

С допинг-контроля на награждение

— Вы заняли первое место на этапе Гран-при во Франции, третье — в Японии и в финале. Как оцените первую часть этого сезона?

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Галлямов: Мы много работали, и эта бронза в финале не просто так появилась. Ее надо было заслужить. Если же говорить об ожиданиях, то мы не претендовали изначально на какие-то места, а просто показывали то, над чем работали на тренировках. Надо было сделать все чисто, чтобы это заметили и оценили.

— В итоге вы отстали в финале от знаменитого китайского дуэта Суй Вэньцзинь и Цун Ханя всего на семь баллов.

Галлямов: Если отбросить, что Вэньцзинь и Хань — это пара чемпионов, то семь баллов — это все-таки достаточно много в парном катании. Один балл отставания в парном можно зачесть, как за десять в одиночном. У нас каждый балл — на вес золота.

— Саша говорил, что после произвольной программы уже переоделся, потому что не ожидал попадания на пьедестал. А ты, Настя?

Мишина:

Меня сразу взяли на допинг-контроль. Я сидела там и думала: «Сейчас сдам и пойду домой». А потом доктор подходит ко мне и говорит: «Переодевайся — надо на награждение».

— В финале вы обошли российские пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Видели их выступления, общались после турнира?

Галлямов: Да, видел их произвольные программы — я ведь успел переодеть коньки после нашего проката (смеется). Пропустил только два элемента — остальное видел.

Мишина: А я ничего не видела, потому что сдавала пробу, но насчет общения могу сказать, что на высоком уровне спортсмены всегда поддерживают друг друга. Сегодня выигрывают одни, завтра другие.

— На Первом канале ваши выступления в финале Гран-при комментировали олимпийский чемпион Максим Траньков и Татьяна Тарасова. Они выделили у вашей пары именно стабильную технику. Согласны, что это ваша лучшая сторона на данный момент?

Мишина: Мы действительно в этом году больше работали над техникой, так что в целом согласны с такой точкой зрения. Я думаю, что в конце этого сезона и в следующем году нам стоит уделить больше внимания именно программам, потому что техника у нас есть, а вот остального не хватает.

— Траньков и Тарасова тоже отмечали, что, в частности, в короткой программе под «Je suis malade» вам не хватает трагизма, какой-то экспрессии. Текст песни ведь очень сильный, на разрыв.

Галлямов: Да, по замыслу этой программы я ухожу от девушки, все время пытаюсь ее оставить, а она следует за мной и страдает из-за этого...

Согласны, что эта программа пока не доведена до того идеала, который хотелось бы видеть, но мы будем улучшать хореографию, чтобы полностью раскрыть свои образы.

— В то же время в произвольной программе вы очень органично смотритесь в сложных образах Мастера и Маргариты.

Мишина: Благодаря тому, что мы работаем над этой программой второй год, мы уже довели до хорошего стабильного уровня все элементы, шаги и стали больше работать над эмоциями, руками. Наверное, поэтому эта программа и смотрится сейчас лучше.

Решение WADA по поводу России

— Что думаете по поводу разбирательств WADA с российским спортом?

Мишина: Мы ничего поменять не можем. Ждем.

Галлямов: Это не от нас все-таки зависит. Мы к этому не причастны. Мы следим за тем, чтобы у нас не было проблем с допингом. Мы есть в пуле тестирования и отмечаем всегда, где находимся. Когда сдаем пробы, нужно писать, какие препараты ты употреблял за последний месяц до сдачи, и мы спокойно можем сказать, что все это соблюдаем.

— Справедливо ли, что молодых атлетов затронет наказание за какие-то события, которые могли произойти перед Олимпиадой в Сочи?

Мишина: Это, конечно, несправедливо. Но что мы можем вообще сделать? Только принять и понять.

Но даже если мы будем выступать только под нейтральным флагом, все равно все будут знать, что мы русские. Русских не остановит ничего!

Галлямов: Золотые слова. И если болельщики к тому времени будут знать нашу пару в мире, то, конечно, они будут в курсе, за какую страну мы выступаем.

Переход на взрослый уровень

— Это ваш первый полноценный сезон на взрослом уровне. Как проходит переходный период? Кажется, что в парах это сложнее, чем в одиночном катании.

Галлямов: В парах в принципе сложнее, чем в одиночном, потому что здесь катаются два человека, и не все зависит от тебя.

Вначале главное — хорошо себя зарекомендовать и улучшать свой арсенал элементов. В одиночном для этого необходимо вставить четверные прыжки в программы, а в парном надо исполнять имеющиеся элементы чище, чтобы были высокие уровни.

Если в юниорах ты делал что-то на максимальный уровень, не факт, что в мастерах тебе поставят так же, потому что здесь все надо исполнять еще более четко и уверенно. Судейство отличается.

— Почему?

Мишина: Например, в юниорах достаточно мало пар делают подкрутки и тодесы на хорошем уровне, и при оценке тех дуэтов, которые исполняют их более-менее, судьи могут закрыть глаза на мелкие ошибки и поставить третий или четвертый уровень. А во взрослых практически все пары исполняют все хорошо, поэтому четвертый уровень можно получить только при идеальном исполнении, и даже третьего сложно добиться иногда.

Амбиции

— Этот сезон вы начали с победы на челленджере Finlandia Trophy.

Галлямов: В Финляндию мы поехали, чтобы показать себя…

Мишина: И чтобы набрать рейтинг. Мы были последними по рейтингу в финале Гран-при.

Галлямов: Да. От рейтинга зависит, в какой ты будешь разминке в короткой программе. Однако больше это ничего особенно не решает. Итоговые результаты все равно определяются не этим…

— Но вас задевал сам факт низкого рейтинга?

Галлямов: Конечно! Даже в прошлом году, когда мы выступали на юниорском чемпионате мира и в финале юниорского Гран-при, всегда оказывались в первой разминке, где обычно катаются более слабые дуэты.

Мишина: Дело в том, что мы встали в пару позже остального состава сборной, поэтому еще не набрали такого же рейтинга.

Галлямов: Тогда буквально назло хотелось выйти и так прокатать, чтобы из первой разминки в короткой программе попасть сразу в последнюю в произвольной. И в этом сезоне мы не остались в юниорах, чтобы не стоять на месте.

Знакомство

— Как вы нашли друг друга в спорте?

Галлямов: Мы были знакомы уже очень давно.

Мишина: Катались в одной группе, но не вместе.

Галлямов: Когда я перешел из одиночного в парное, мне было 14 лет, а Насте — 12.

Она каталась с одним партнером, я — с другой партнершей. Настя меняла пару, я — тоже… Но в 2017 году я в последний раз съездил на финал Кубка России с другой девушкой, а весной мы стали кататься вместе.

Мишина: Просто так сложилось. Тренер посчитала, что из нас может что-то получиться…

Галлямов: Да и мы сами понимали, что можем подойти друг другу. Что можем вместе достичь хороших результатов.

— И как привыкали к новому партнеру?

Мишина: Поскольку мы и до этого тренировались на одном льду, у нас была более-менее похожая техника. Так обычно бывает у парников из одной группы…

Галлямов: И у нас был один и тот же тренер, так что оставалось лишь почувствовать друг друга. Узнать, кто как катается. И, как видите, получилось.

Мишина: У нас общее дело, общая работа, и мы понимаем, что друг без друга никак. Поэтому стараемся сглаживать острые углы. В принципе неплохо получается (улыбается).

У нас в паре достаточно теплые отношения. Не можем сказать, что проводим все время вместе, но можем куда-то сходить и за пределами катка.

— Есть такое мнение, что в дуэте юноша должен быть очень крепким и высоким, а девушка — миниатюрной. Когда вас ставили в пару, думали об этом?

Мишина: Нет. Мне кажется, такая тенденция уже прошла, потому что при большой разнице в росте вы не можете вместе красиво скользить и делать какие-то танцорские элементы.

Галлямов: Когда такая пара стоит в позиции килиан, партнер должен максимально наклониться к девушке, попросту стать горбатым. Или, например, когда они едут просто в перебежке, парню приходится чуть ли не на лед сесть, чтобы нормально поехать.

Мишина: Даже если посмотреть на первую пару Суй Вэньцзин / Цун Хань — у них разница в росте не такая большая. Это смотрится гармонично. И если при небольшой разнице в росте удается так же качественно делать все элементы, то это даже лучше.

Параллельный четверной прыжок — реален?

— Как обстоят дела с тройным лутцом? Даже не все одиночники исполняют этот прыжок, однако вы говорили, что учите его.

Мишина: Мы его учим и точно покажем. Посмотрим, может быть, в следующем сезоне.

— Вы как-то упоминали, что в парном катании произойдет настоящая революция, если здесь начнут исполнять четверные прыжки параллельно. Может ли в теории быть такое, что кто-то, владеющий четверными, перейдет в парное?

Мишина: В ближайшие четыре года я думаю, что нет. Лет через десять, может, будет. Здесь сомнения по поводу мальчиков даже больше (смеется). А вот четверные выбросы в ближайшее время — возможно.

Галлямов: Бывает, что одиночники переходят в парное катание лет в 16-17 и пока катаются одни, прыгают на тренировках четверные. Сейчас юные девочки у нас начали делать квады, и остальные, глядя на них, возможно, тоже будут подтягиваться. Поживем — увидим. Но, конечно, риск тут огромный.

Если вы видели показательные на чемпионате России — 2019, то там девочки прыгали четверные и так падали с лутца… Я бы после такого просто не встал.

Мишина: Ну девочки и весят раза в три меньше тебя.

Галлямов: Да, и может, разница даже больше. Но все равно очень страшно на это смотреть. Крайне травматично такое исполнять — техника должна быть просто идеальной. Если ты будешь пытаться без правильной техники, тупо за счет силы скрутить четверной, то это ничем хорошим не закончится. Если на тройных еще можно как-то силу добавить, если ход был медленный, неудачно выехал, то с четверным такое не пройдет.

А если партнер высокий и много весит, то, даже если он начнет четверные делать, то спина вся разлетится. Даже не столько от падений, сколько от приземлений.

В парах даже прыгнуть каскад 3+3 — это достижение. Потому что сначала, когда переходишь в парное, ты начинаешь учить парные элементы и о прыжках немного забываешь. Потом намного тяжелее вспоминать тройные. И в целом времени меньше на отработку прыжков.

Мишина: На тодесах, вращениях и поддержках можно потерять больше, чем на прыжках. В целом парные элементы дают больше баллов, чем прыжки, но исполнять чисто надо, конечно, все.

Сериал Плющенко, футбол, книги и пицца в Турине

— Саша, после короткой программы ты говорил, что смотришь реалити-шоу с участием Евгения Плющенко и его супруги Яны Рудковской…

— Да, мне интересно чисто из-за Жени Плющенко посмотреть, поностальгировать, — он ведь как раз в Турине выиграл Олимпиаду в 2006 году. Я хорошо помню те его прокаты. Это мне даже дало некоторую мотивацию.

Я скачал несколько серий и, пока добирались на автобусе до катка, начал смотреть. К тому моменту, когда мы размялись в зале и уже надо было надевать костюм для короткой, мне осталось десять минут одной серии и очень хотелось закончить, но я не успел. В итоге досматривал уже после выступления.

Конечно, там все наигранно, хоть и говорят, что это реалити-шоу. У меня сложилось впечатление, что Яна пытается везде и во всем преуспеть. Кажется, что это человек, который вообще не отдыхает.

Женя сказал, что до 40 покатается и пойдет отдыхать, а Яна тащит его на всякие встречи, банкеты. А Плющенко любит быть на даче в Ленинградской области, ему нравится такой деревенский стиль.

Я посмотрел четыре серии, и мне уже тяжело видеть, как он работает. Конечно, Яна иногда наводит порядок, как типичная жена…

Мишина: Ты не хочешь психологом семейных отношений стать?

Галлямов: Было бы забавно, конечно (смеется). Назовусь Саша Супер. Но нет, таким заниматься не собираюсь. В свободное время я с друзьями встречаюсь или в футбол играю. В компьютер иногда играю, приставку вожу с собой почти на каждый старт. На финале Гран-при играли с Никитой Кацалаповым…

Мишина: Палишь мужскую компанию.

Галлямов: … ну и с остальными (оба смеются).

Мишина: Ладно, спалю только одного!

— Если говорить о футболе, играешь с Глебом Смолкиным?

— Он же в Америке сейчас тренируется. Редко видимся. Но вообще всегда приятно поиграть с человеком, который умеет обращаться с мячом.

— Слышал о забастовках фанатов в чемпионате России?

— Да, слышал, что «Вираж» ушел на матче против «Динамо» на 40-й минуте, чтобы поддержать болельщиков «Спартака». Но я лично в последний раз был на матче «Зенит» — «Спартак», и там ничего такого не было. Из-за финала Гран-при не получилось, к сожалению, сходить на матч с «Динамо»…

Мишина: Эх, финал помешал!

Галлямов: Да, мы постоянно так шутим с пацанами (смеется).

Мишина: Я пыталась играть в FIFA с Сашей, но у меня не очень получалось. В итоге мне просто сказали: «Тыкай на все кнопки! На все что есть» (смеется). А вообще предпочитаю книги. Дочитала «Тень ветра» Карлоса Руиса Сафона — очень понравилось. Концовка вообще неожиданная.

Бывает, что мне нравится какая-то мысль из произведения, и я могу ее использовать где-то в жизни. В фигурном катании мне это иногда помогает. Например, я прочитала книгу «Мастер и Маргарита» и могу достоверно выразить свой образ в произвольной программе.

— Хотелось ли что-нибудь самой написать по теме фигурного катания, например?

— Иногда я пишу что-то про соревнования в Instagram, но пока это максимум (смеется).

— А что по поводу еды? Пицца понравилась в Турине?

Галлямов: Да, ее здесь пекут прямо при тебе.

Мишина: Тесто не из морозилки (улыбается).

Галлямов: Да, не полуфабрикаты какие-то. В общем пицца достаточно понравилась.

— В парах попроще с диетой? Одиночник Андрей Мозалев говорил, что не уверен, что тренер разрешит ему попробовать пиццу в Италии.

Галлямов: В парах нужны более крепкие партнеры, поэтому нам нужно употреблять больше белка. И мы сами люди в здравом уме и следим за собой. С лишним весом будет сложно потом кататься.

Мишина: В парах больше самосознания. Нет ограничений по поводу того, что и когда ты ешь. Если выглядишь нормально, то тебя никто не будет трогать.