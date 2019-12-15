Услышать гимн: Россия бьется за золото в эстафете. LIVE

На лидирующую позицию неожиданно вырвался словенец Миха Довжан, который не допустил ни одного промаха на лежке. Елисеев — 17-й. Француз Гигонна допустил два промаха и ушел на трассу 16-м. Также большие проблемы возникли у шведов — Фемлинг получил три штрафных круга...

Норвежец Дале отстрелялся без промахов, но немного промедлил и отправился в гонку четвертым.