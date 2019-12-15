Услышать гимн: Россия бьется за золото в эстафете. LIVE

Канадец Гоу раньше всех закрыл пять мишеней без доппатронов и ушел на трассу! Следов за ним — немец Кюн, тоже без промахов (+2,3 секунды). Жаклен дважды промахнулся и ушел в гонку третьим.
Будем надеяться на идеальную стрельбу на стойке, но в этом сезоне у него процент попаданий стоя только 68%. В общем, будет нервно.
Отставание Латыпова от лидера Жаклена выросло до 20 секунд.
Латыпова начинает догонять огромная группа преследователей, и возглавляет ее норвежец Бьонтегорд, недавно прошедший штрафной круг.
На трассе Латыпов, к сожалению, ходом уступает пока остальной группе лидеров. Его отставание от лидирующего Жаклена увеличилось до 15 секунд. Тройка из француза, немца и канадца потихоньку начинает отрываться от россиянина.
Латыпов на лежке идеален! Все закрыл с первого раза и ушел на трассу четвертым. Первый — француз Жаклен, второй — канадец Гоу, третий — немец Кюн. Латыпов уступает лидеру десять секунд.
Бьонтегорд уже стреляет лежа! Соперников даже не видно на стрельбище. И вот это да! Норвежец промахнулся четыре раза! Кошмар! Один штрафной круг его ждет!
На отметке 1,4 км Латыпов отстает от Бьонтегорда на 25 секунд. В принципе остальные преследователи норвежца в такой же ситуации — у них +23 секунды.
Третьими сменились французы — вместо Гигонна вышел Эмильен Жаклен, затем в сборной Канады Скотт Гоу заменил Бюрнотта, а пятыми передали эстафету россияне — вместо Елисеева в гонку вошел Эдуард Латыпов.
Дале передал эстафету Эрленду Бьонтегорду! Неожиданно вторыми сменились биатлонисты сборной Германии — Филипп Хорн продемонстрировал еще более внушительную скорость, чем Дале, и вырвался с пятого на второго места, передав эстафету Йоханнесу Кюну. Но отставание от Норвегии все равно велико — 20 секунд.
Тройка лидеров начинает отрываться от Елисеева. Надо додержаться до передачи эстафеты, не дать создать огромную разницу! Но устал Матвей, конечно...
Отрыв Дале от преследователей растет! Норвежец работает на кураже, как проклятый, скорость просто запредельная. Бюрнотт и Гигонна уступают ему уже 16 секунд, Елисеев — 19.
Дале идет первым с отрывом. С отставанием от него примерно в десять секунд следуют канадец Бюрнотт и француз Гигонна, а в 14-ти секундах — Елисеев.
Биатлонисты подъехали ко второму рубежу — стоя! Норвежец Дале отстрелялся идеально, француз Гигонна — тоже, и Елисеев просто великолепен! Ну стойка у него просто королевская. Россия возвращается в игру! В данный момент Матвей на пятом месте.
На отметке 3,9 км все потихоньку возвращается на круги своя. Норвежец Дале вновь стал первым, Гигонна поднялся с 16-й на восьмую позицию, Елисеев — с 17-й на девятую. Очень много сил затрачивает россиянин на работу на трассе — надо нагонять ходом медлительность на стрельбе.
На лидирующую позицию неожиданно вырвался словенец Миха Довжан, который не допустил ни одного промаха на лежке. Елисеев — 17-й. Француз Гигонна допустил два промаха и ушел на трассу 16-м. Также большие проблемы возникли у шведов — Фемлинг получил три штрафных круга...
Норвежец Дале отстрелялся без промахов, но немного промедлил и отправился в гонку четвертым.
Итак, первый огневой рубеж — лежа. Елисеев закрыл четыре мишени очень быстро, а вот на последнюю потратил три доппатрона! Ну хотя бы закрыл и обошелся без штрафных кругов. Но, пока выцеливал, отпустил более расторопных и точных соперников вперед.
В целом спортсмены стараются пока бежать осторожно, чтобы избежать столкновений и не поломать инвентарь. Если упасть, то можно легко попасть под караван и организовать пробку.
На отметке 1,4 км Елисеев третий! Впереди — норвежец Дале и француз Гигонна. Также совсем неподалеку швед Пеппе Фемлинг и канадец Жюль Бюрнотт. В общем-то группа лидеров пока не сильно оторвалась от преследователей.
Уже два биатлониста — швейцарец Жереми Финелло и австриец Давид Комац — завалились на трассе на ровном месте. Конечно, довольно быстро поднялись, но избежать столкновений в этой куче-мале довольно сложно.
Елисеев держится в первой пятерке. Лидеры идут с небольшим просветом от всех остальных. Всех ведет за собой француз Гигонна.
Гонка началась! Всего в эстафете принимают участие 27 сборных. Будет жарко!
Интересно будет понаблюдать и за командой Италии — Саверио Дзини, Томас Бормолини, Даниэле Каппеллари, Доминик Виндиш.
А вот у норвежцев четверка самая боевая — Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.
У Франции, кстати, не выступит Мартен Фуркад. Состав трехцветных — Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе.
В составе сборной России участие в эстафете примут Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Именно в такой последовательности они проведут гонку.
Старт гонки запланирован на 16.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене.