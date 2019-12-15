Услышать гимн: Россия бьется за золото в эстафете. LIVE

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Кубок мира. Хохфильцен. Женщины. Эстафета. ОНЛАЙН

В австрийском Хохфильцене в рамках Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета 4х7,5 км. В составе сборной России выступают Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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16:47

Канадец Гоу раньше всех закрыл пять мишеней без доппатронов и ушел на трассу! Следов за ним — немец Кюн, тоже без промахов (+2,3 секунды). Жаклен дважды промахнулся и ушел в гонку третьим.

16:47

Будем надеяться на идеальную стрельбу на стойке, но в этом сезоне у него процент попаданий стоя только 68%. В общем, будет нервно.

16:46

Отставание Латыпова от лидера Жаклена выросло до 20 секунд.

16:44

Латыпова начинает догонять огромная группа преследователей, и возглавляет ее норвежец Бьонтегорд, недавно прошедший штрафной круг.

16:43

На трассе Латыпов, к сожалению, ходом уступает пока остальной группе лидеров. Его отставание от лидирующего Жаклена увеличилось до 15 секунд. Тройка из француза, немца и канадца потихоньку начинает отрываться от россиянина.

16:41

Латыпов на лежке идеален! Все закрыл с первого раза и ушел на трассу четвертым. Первый — француз Жаклен, второй — канадец Гоу, третий — немец Кюн. Латыпов уступает лидеру десять секунд.

16:39

Бьонтегорд уже стреляет лежа! Соперников даже не видно на стрельбище. И вот это да! Норвежец промахнулся четыре раза! Кошмар! Один штрафной круг его ждет!

16:38

На отметке 1,4 км Латыпов отстает от Бьонтегорда на 25 секунд. В принципе остальные преследователи норвежца в такой же ситуации — у них +23 секунды.

16:36

Третьими сменились французы — вместо Гигонна вышел Эмильен Жаклен, затем в сборной Канады Скотт Гоу заменил Бюрнотта, а пятыми передали эстафету россияне — вместо Елисеева в гонку вошел Эдуард Латыпов.

16:35

Дале передал эстафету Эрленду Бьонтегорду! Неожиданно вторыми сменились биатлонисты сборной Германии — Филипп Хорн продемонстрировал еще более внушительную скорость, чем Дале, и вырвался с пятого на второго места, передав эстафету Йоханнесу Кюну. Но отставание от Норвегии все равно велико — 20 секунд.

16:34

Тройка лидеров начинает отрываться от Елисеева. Надо додержаться до передачи эстафеты, не дать создать огромную разницу! Но устал Матвей, конечно...

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16:32

Отрыв Дале от преследователей растет! Норвежец работает на кураже, как проклятый, скорость просто запредельная. Бюрнотт и Гигонна уступают ему уже 16 секунд, Елисеев — 19.

16:30

Дале идет первым с отрывом. С отставанием от него примерно в десять секунд следуют канадец Бюрнотт и француз Гигонна, а в 14-ти секундах — Елисеев.

16:28

Биатлонисты подъехали ко второму рубежу — стоя! Норвежец Дале отстрелялся идеально, француз Гигонна — тоже, и Елисеев просто великолепен! Ну стойка у него просто королевская. Россия возвращается в игру! В данный момент Матвей на пятом месте.

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16:26

На отметке 3,9 км все потихоньку возвращается на круги своя. Норвежец Дале вновь стал первым, Гигонна поднялся с 16-й на восьмую позицию, Елисеев — с 17-й на девятую. Очень много сил затрачивает россиянин на работу на трассе — надо нагонять ходом медлительность на стрельбе.

16:24

На лидирующую позицию неожиданно вырвался словенец Миха Довжан, который не допустил ни одного промаха на лежке. Елисеев — 17-й. Француз Гигонна допустил два промаха и ушел на трассу 16-м. Также большие проблемы возникли у шведов — Фемлинг получил три штрафных круга...

Норвежец Дале отстрелялся без промахов, но немного промедлил и отправился в гонку четвертым.

16:22

Итак, первый огневой рубеж — лежа. Елисеев закрыл четыре мишени очень быстро, а вот на последнюю потратил три доппатрона! Ну хотя бы закрыл и обошелся без штрафных кругов. Но, пока выцеливал, отпустил более расторопных и точных соперников вперед.

16:21

В целом спортсмены стараются пока бежать осторожно, чтобы избежать столкновений и не поломать инвентарь. Если упасть, то можно легко попасть под караван и организовать пробку.

16:20

На отметке 1,4 км Елисеев третий! Впереди — норвежец Дале и француз Гигонна. Также совсем неподалеку швед Пеппе Фемлинг и канадец Жюль Бюрнотт. В общем-то группа лидеров пока не сильно оторвалась от преследователей.

16:18

Уже два биатлониста — швейцарец Жереми Финелло и австриец Давид Комац — завалились на трассе на ровном месте. Конечно, довольно быстро поднялись, но избежать столкновений в этой куче-мале довольно сложно.

16:17

Елисеев держится в первой пятерке. Лидеры идут с небольшим просветом от всех остальных. Всех ведет за собой француз Гигонна.

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16:15

Гонка началась! Всего в эстафете принимают участие 27 сборных. Будет жарко!

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16:10

Интересно будет понаблюдать и за командой Италии — Саверио Дзини, Томас Бормолини, Даниэле Каппеллари, Доминик Виндиш.

16:05

А вот у норвежцев четверка самая боевая — Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.

16:00

У Франции, кстати, не выступит Мартен Фуркад. Состав трехцветных — Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе.

15:55

В составе сборной России участие в эстафете примут Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Именно в такой последовательности они проведут гонку.

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15:50

Старт гонки запланирован на 16.15 мск.

15:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене.