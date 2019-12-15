Подвела стрельба: россиянки остались вне топ-10

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. На очереди мужская эстафета, старт — в 16.00. Следить за гонкой можно будет, конечно же, на «Газете.Ru». До встречи!
Вот так выглядит топ-25:
Татьяна Воронина, которая стартовала с последнего — 60-го — места, финишировала 36-й! Да, отстала от Экхофф в итоге на три минуты, но отыграла десятки позиций Татьяна, ни разу не промахнувшись за всю гонку!
Резцова пришла 18-й, Юрлова-Перхт — 22-й. По три промаха допустили Кристина и Екатерина, в итоге две минуты отставания привезли на финише.
Миронова хоть и провалила стрельбу, но последний круг отработала отлично. На 11-м месте финишировала Светлана, проиграв Экхофф полторы минуты.
Эберг вторая, Тандреволд — третья. Скандинавский подиум.
Тириль Экхофф спокойной приходит на финиш первой! Легкая победа для норвежки! Хороший ход показала Тириль и отличную стрельбу. Именно она — стрельба — и принесла ей золото.
А вот у Ворониной ни одного промаха на четырех рубежах!
Миронова еще раз мажет. Идет 13-й Светлана. У Резцовой тоже один промах, у Юрловой — сразу два.
Эберг тоже отстрелялась чисто, но шведка проигрывает 28 секунд. Только чудо может помочь ей догнать Экхофф.
И ни одного промаха не допускает Экхофф! Отличная стрельба от норвежки! Все 20 мишеней из 20-ти закрыты! Это золото!
Уже на второй «стойке» Тириль. Стреляет чисто — считай, побеждает в гонке. Ждем.
На отметке 7,6 км Экхофф уверенно идет первой, за ней — Бреза. Полминуты проигрывает француженка.
Единственная, кто не допустила промахов на трех рубежах помимо Экхофф, это... Татьяна Воронина! Но 2,5 минуты проигрывает Татьяна, ход слабый.
Резцова втянулась в гонку за лидерами и не устояла. Дважды мажет в «стойке» Кристина, отодвинулась на 17-е место. Миронова и Юрлова промазали по разу, но идут на 12-й и 13-й позициях соответственно.
Единоличным лидером становится Тириль. Тандреволд — вторая, +24,4.
Синхронно стреляли Экхофф и Тандреволд, но на последнем выстреле Тандреволд поторопилась и промахнулась. Экхофф немного затянула, но мишень закрыла.
Норвежки уже дошли до третьего огневого рубежа.
Резцова уже вошла в топ-10, но почти минуту проигрывает лидерам. Юрлова — 14-я, Миронова — 15-я.
На отметке 5,2 км Экхофф и Тандреволд уверенно лидируют, француженка Жюстин Бреза идет третьей с отставанием в 22 секунды.
35,4 секунды проигрывает Резцова, бежит 11-й. За ней — Вирер, допустившая еще один промах.
Резцова: два рубежа — ноль промахов. Как и Юрлова! А вот Миронова еще на один круг побежала.
Норвегия уходит в лидеры после второй «лежки». Тандреволд и Экхофф точны, Эберг бежит на штрафной круг.
Вирер потихоньку отыгрывает свое отставание. Уже на пятое место поднимается Доротея, проигрывая полминуты Тандреволд.
Миронова 11-я, Резцова — 13-я, Юрлова — на 17-й позиции.
На отметке 3,2 км Тандреволд остается лидером. Второй с отставанием в семь секунд бежит Ханна Эберг, за ней — Тириль Экхофф.
Резцова и Юрлова — без промахов!
Миронова убежала на один штрафной круг, бежит восьмой с отставанием в 40 секунд.
Смазала первые два выстрела на «лежке» Вирер, побежала на штрафные круги. Тандреволд точна и безошибочна. Уходит в лидеры норвежка.
Активно прошла первый подъем Вирер, немного увеличила свой отрыв. А вот Миронова отодвинулась на пятую позицию.
На отметке 1,2 км Вирер, конечно же, лидирует, но уже только с отрывом в 4 секунды. Миронова проигрывает 23 секунды.
Тамара Воронина замыкает весь список участниц и стартует с последнего, 60-го места.
Екатерина Юрлова-Перхт бежит под 26-м номером.
С отставанием 59 секунд под 19-м номером стартует Кристина Резцова.
За ней на трассу выходит Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии, а за той — россиянка Светлана Миронова.
Старт дан! Первой в красно-желтом бибе бежит итальянка Доротея Вирер.
Сборную России в гонке представят Светлана Миронова, Кристина Резцова, Екатерина Юрлова-Перхт и Тамара Воронина.
Сама гонка начнется в 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция женского спринта на 10 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене.