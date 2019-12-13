Норвегия против: россиянки упустили золото эстафеты

А мы на этом завершаем нашу онлайн-трансляцию. Оставайтесь на «Газете.Ru», впереди мужская гонка преследования!
А вот и итоговые результаты. Швейцарки стали третьими.
Кто бы мог подумать до гонки, что отечественные болельщики расстроятся из-за серебра? Но это так: золото ушло на последних секундах и рук России, за что можно только похвалить Норвегию, в очередной раз доказавшую свой класс. Это было грустно, но в то же время красиво...
Рейселанд плевать хотела на отрыв и на глазах публики обгоняет на полном ходу Юрлову-Перхт... Кошмар.
Боже мой...
Считанные километры до финиша — как никогда близка первая победа в сезоне! На 5.1 км
Юрлова закрывает шестью патронами! Она лидирует с преимуществом 15.3 секунд! Накал!!!
На отметке 3.4 сокращается отрыв до 24 секунд... Последняя стрельба!
Тем временем Швейцария вышла на третье место. Но сейчас все внимание на первых двух биатлонисток.
Первая лежка Юрловой-Перхт безупречна! Да, произошла осечка, и вылетели два патрона вылетело. Норвежка Рейселанд отстрелялась точно, но не отыграла ни секунды.
Катерина Юрлова-Перхт на 26 секундах отрыва остается на старте завершающего этапа эстафеты. Предпоследняя стрельба! Смотрим...
Тут норвежжка Экхоф на второе место выбивается! На отметке 5.6 у нее отставание от Мироновой 26 секунд.
Накал колоссальный! Но справились первые три наши биатлонистки. Теперь все в руках Юрловой-Перхт. У Мироновой отрыв от Готье 31.6!
Чуть задергалась Миронова и закрыла 5 из 8... Но итальянка проваливает стрельбу — отрыв колоссальны! 25 секунд отрыв.
6 секунд отрыв от Готье из Италии... Главное сохранять спокойствие и понять, что медаль сегодня вряд ли может уйти. А вот до золота буквально рукой подать! Впереди кульминация эстафеты!
Как же стреляют сегодня россиянки! Снова без промахов — лидерство укрепляется.
А Миронова снова нашу команду в лидеры выводит! Какая же гонка!
А на трассе уже Светлана Миронова, накануне взявшая бронзу! Поклон Куклиной — задел она обеспечила неплохой.
Ближайшая преследовательница россиянки — швейцарка Гаспарин. На 5.1 км отрыв Куклиной остается полминуты. Пока дела России складываются шикарно.
Из борьбы, похоже, выбывает Германия. Херман допустила шесть (!) промахов на стойке и улетела на три штрафных круга. У Франции и Норвегии по одному штрафному кругу.
Куклина и Виррер — 5 из 6! Россиянка вторая, 3 секунды отставание. Но каков отрыв! более 30 секунд!
Виррер, Херрман и Куклина — тройка лидеров. Немного подсела Лариса, но секунда всего отставание от итальянки. Это отметка 3.6 км — впереди стрельба из положения стоя.
Куклина — блестяще! Без дополнительный патронов наши девушки сегодня обходятся. Пока они лучшие... Виррер и немка Херрман дышат в спину.
И итальянка выбивается вперед! Но на первый огневой рубеж второго этапа соперницы подъедут почти одновременно.
Тем временем Лариса Куклина побежала свои 6 км. За ней в погоню устремляется Доротея Виррер, одна из лучших бегуний среди биатлонисток.
Представительницу Казахстана ближе к передаче эстафеты опережает итальянка Лиза Виттоцци. «Скуадра Адзурра» сегодня главные фавориты, интересно, как с ее напором справится Россия!
Вишневская из Казахстана идет второй. Она пока главная преследовательница Кристины.
И Резцова снова на высоте! Без ошибок стреляет наша биатлонистка!
Половина первой трассы позади. Резцова не теряет преимущества, но впереди стрельба...
Браво, Резцова! Она идеально отстрелялась и россиянка уходит лидером после первой стрельбы.
Кноттен на отметке 1,1 км в лидерах. Резцова же пока идет шестой.
Начинается гонка! Удачи нашим спортсменкам! Вчера наши атлеты две бронзы взяли — как оно будет сегодня?
21 команда сегодня будет бороться за золото. Россию сегодня представят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.
Добрый день! В австрийском Хохфильцене в рамках Кубка мира по биатлону проходит женская эстафета 4x6 км.