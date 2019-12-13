Норвегия против: россиянки упустили золото эстафеты

Кто бы мог подумать до гонки, что отечественные болельщики расстроятся из-за серебра? Но это так: золото ушло на последних секундах и рук России, за что можно только похвалить Норвегию, в очередной раз доказавшую свой класс. Это было грустно, но в то же время красиво...