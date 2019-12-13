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Норвегия против: россиянки упустили золото эстафеты

Россия стала второй в женской эстафете на Кубке мира

В австрийском Хохфильцене в рамках Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета, в рамках которой лидировавшие по ходу соревнования отечественные биатлонистки не сумели справиться с финальным штурмом в исполнении норвежек. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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14:45

А мы на этом завершаем нашу онлайн-трансляцию. Оставайтесь на «Газете.Ru», впереди мужская гонка преследования!

14:43

А вот и итоговые результаты. Швейцарки стали третьими.

14:41

Кто бы мог подумать до гонки, что отечественные болельщики расстроятся из-за серебра? Но это так: золото ушло на последних секундах и рук России, за что можно только похвалить Норвегию, в очередной раз доказавшую свой класс. Это было грустно, но в то же время красиво...

14:39

Рейселанд плевать хотела на отрыв и на глазах публики обгоняет на полном ходу Юрлову-Перхт... Кошмар.

14:38

Боже мой...

14:37

Считанные километры до финиша — как никогда близка первая победа в сезоне! На 5.1 км

14:35

Юрлова закрывает шестью патронами! Она лидирует с преимуществом 15.3 секунд! Накал!!!

14:33

На отметке 3.4 сокращается отрыв до 24 секунд... Последняя стрельба!

14:30

Тем временем Швейцария вышла на третье место. Но сейчас все внимание на первых двух биатлонисток.

14:27

Первая лежка Юрловой-Перхт безупречна! Да, произошла осечка, и вылетели два патрона вылетело. Норвежка Рейселанд отстрелялась точно, но не отыграла ни секунды.

14:25

Катерина Юрлова-Перхт на 26 секундах отрыва остается на старте завершающего этапа эстафеты. Предпоследняя стрельба! Смотрим...

14:22

Тут норвежжка Экхоф на второе место выбивается! На отметке 5.6 у нее отставание от Мироновой 26 секунд.

14:20

Накал колоссальный! Но справились первые три наши биатлонистки. Теперь все в руках Юрловой-Перхт. У Мироновой отрыв от Готье 31.6!

14:18

Чуть задергалась Миронова и закрыла 5 из 8... Но итальянка проваливает стрельбу — отрыв колоссальны! 25 секунд отрыв.

14:15

6 секунд отрыв от Готье из Италии... Главное сохранять спокойствие и понять, что медаль сегодня вряд ли может уйти. А вот до золота буквально рукой подать! Впереди кульминация эстафеты!

14:12

Как же стреляют сегодня россиянки! Снова без промахов — лидерство укрепляется.

14:10

А Миронова снова нашу команду в лидеры выводит! Какая же гонка!

14:08

А на трассе уже Светлана Миронова, накануне взявшая бронзу! Поклон Куклиной — задел она обеспечила неплохой.

14:05

Ближайшая преследовательница россиянки — швейцарка Гаспарин. На 5.1 км отрыв Куклиной остается полминуты. Пока дела России складываются шикарно.

14:02

Из борьбы, похоже, выбывает Германия. Херман допустила шесть (!) промахов на стойке и улетела на три штрафных круга. У Франции и Норвегии по одному штрафному кругу.

13:59

Куклина и Виррер — 5 из 6! Россиянка вторая, 3 секунды отставание. Но каков отрыв! более 30 секунд!

13:57

Виррер, Херрман и Куклина — тройка лидеров. Немного подсела Лариса, но секунда всего отставание от итальянки. Это отметка 3.6 км — впереди стрельба из положения стоя.

13:54

Куклина — блестяще! Без дополнительный патронов наши девушки сегодня обходятся. Пока они лучшие... Виррер и немка Херрман дышат в спину.

13:51

И итальянка выбивается вперед! Но на первый огневой рубеж второго этапа соперницы подъедут почти одновременно.

13:49

Тем временем Лариса Куклина побежала свои 6 км. За ней в погоню устремляется Доротея Виррер, одна из лучших бегуний среди биатлонисток.

13:46

Представительницу Казахстана ближе к передаче эстафеты опережает итальянка Лиза Виттоцци. «Скуадра Адзурра» сегодня главные фавориты, интересно, как с ее напором справится Россия!

13:44

Вишневская из Казахстана идет второй. Она пока главная преследовательница Кристины.

13:41

И Резцова снова на высоте! Без ошибок стреляет наша биатлонистка!

13:38

Половина первой трассы позади. Резцова не теряет преимущества, но впереди стрельба...

13:35

Браво, Резцова! Она идеально отстрелялась и россиянка уходит лидером после первой стрельбы.

13:32

Кноттен на отметке 1,1 км в лидерах. Резцова же пока идет шестой.

13:30

Начинается гонка! Удачи нашим спортсменкам! Вчера наши атлеты две бронзы взяли — как оно будет сегодня?

13:25

21 команда сегодня будет бороться за золото. Россию сегодня представят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.

13:20

Добрый день! В австрийском Хохфильцене в рамках Кубка мира по биатлону проходит женская эстафета 4x6 км.