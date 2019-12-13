«Наш ответ WADA»: Россия взяла две медали в биатлоне

Этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене принес сборной России едва ли не первые радостные новости с начала сезона — Светлана Миронова и Александр Логинов одновременно завоевали бронзу в спринте.

И если пробуждения Логинова стоило ожидать, то для 25-летней Мироновой награда Хохфильцена стала первой личной медалью на этапах Кубка мира в карьере.

Кроме того, это первое попадание на подиум кого-то из женской команды России в нынешнем сезоне (в мужской одну бронзу брал ранее Матвей Елисеев).

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На Миронову возлагали большие надежды еще до старта этого сезона: скорость у девушки запредельная, но в предыдущие годы сильно подводила стрельба. В межсезонье спортсменка активно работала над этим аспектом, однако на первом этапе КМ — в Эстерсунде — особого прогресса показать не сумела.

В спринте биатлонистка тогда промахнулась трижды и, несмотря на привычно быстрый ход, стала только 15-й.

Однако в Хохфильцене Миронова неожиданно закрыла все мишени на первом огневом рубеже — лежа, а из положения стоя допустила только один промах — что особенно обидно, последним выстрелом.

Если бы не эта осечка, россиянка с ее космической скоростью претендовала бы на золото, но пришлось бежать штрафной круг 150 метров, что привело к итоговому отставанию в 18 секунд от итальянки Доротеи Вирер, занявшей первое место, и в 13 — от обладательницы серебра Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии.

Тем не менее долгожданная медаль перспективной биатлонистки на фоне разбирательств со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) стала для руководства российского биатлона глотком свежего воздуха.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал эту награду «ответом WADA» в своем эмоциональном посте, составленном в стиле известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Спасибо большое всей команде! Сегодня бронзовая медаль! Молодец, Светлана Миронова!!!

Это наш ответ WADA!!! Поздравляю всех болельщиков биатлона!!! Россия, вперед! Знай наших!!!»

— написал Драчев в своем Instagram.

Глава СБР посвятил Мироновой еще два поста, в которых отметил, что от девушки «долго ждали медали, и вот свершилось», а также выложил фотографию биатлонистки с первого интервью после гонки с подписью: «Вот она — радость медали! Света молодец!»

Сама Миронова выразила удовлетворение тем, что провела стрельбу практически идеально, однако пожаловалась на усталость в финальной части гонки.

«Спринт сложился для меня хорошо — промахнулась всего один раз, что меня очень обрадовало. Хотя, конечно, обидно, что на последнем выстреле поторопилась и допустила ошибку. В тот момент я мыслями уже убежала в гонку. Но в целом сегодня получилось все.

Мне говорили, что со второго огневого рубежа я ухожу лидером, но к тому моменту силы уже закончились. На трассе я сделала все, что могла», — заверила спортсменка.

Также Миронова прокомментировала решение исполкома WADA отстранить Россию от крупнейших соревнований на ближайшие четыре года за допинговые махинации.

«Это обидно. Думаю, это несправедливо по отношению ко мне, ведь я честна перед всеми и абсолютно чиста. На возможные отстранения мы никак не можем повлиять — вынуждены только ждать решения.

Нам не дают никаких объяснений, так что мы обладаем такой же информацией, что и все остальные.

Конечно, я хотела бы представлять Россию, а не бегать под нейтральным флагом. Но мы будем соревноваться в тех условиях, которые нам предложат», — подытожила Миронова.

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын отметил, что девушке еще предстоит решить свои проблемы на огневом рубеже.

«Со стрельбой Мироновой пока не до конца разобрались. Хотелось бы видеть у нее больше стабильности. Стрельба пока плавает. Все, что у нее получается на тренировках, не переносится на соревновательную деятельность. Нужно немного подождать», — считает специалист.

Что касается Логинова, то он не допустил промахов в Хохфильцене и уступил в спринте только гениальному норвежцу Йоханнесу Бё и французу Симону Детьё. Тем не менее такой результат можно считать отчасти неудовлетворительным, потому что оба соперника россиянина пробежали по штрафному кругу, но все равно обошли его по скорости.

«Мне удалось довольно долго сохранять высокую дистанционную скорость — это положительный момент. Но мне еще предстоит найти свою лучшую форму, — признал Логинов после гонки.

— Также меня пока беспокоят микротравмы, которые ощущаются не только на трассе, но и в повседневной жизни. В принципе из-за этих проблем со здоровьем результат можно считать хорошим.

Решение WADA? Мне трудно что-то сказать по этому поводу, хотя бы потому, что прямо сейчас у меня голова только гонкой занята».

Учитывая, что Александр ранее отбывал двухлетнюю дисквалификацию за допинг с 2014 по 2016 год, а одним из требований WADA для получения нейтрального статуса является чистая допинговая история, лидер сборной России рискует пропустить все важные старты в ближайшие четыре года.

Президент СБР Драчев заверил, что его ведомство предпримет все возможные меры, чтобы добиться для Логинова права выступать.

«Те, кто уже понес наказание, должны участвовать в соревнованиях. Почему они должны нести наказание второй раз? Такое решение будет неприятно для нас. Мы будем бороться за Александра, он один из лидеров нашей команды»,

— цитирует функционера «Чемпионат.com».