Голевой рекорд и провал Моуринью: клубы АПЛ пробились в евровесну

«Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль» — 0:2

Встреча австрийской команды с «красными» не подвела ожиданий фанатов. Матч получился захватывающим и интенсивным, несмотря на то что с «Зальцбургом» бились действующие чемпионы Лиги чемпионов.

В первом периоде команды выступали на равных, создавая опасные моменты, которые лишь благодаря мастерству вратарей не переросли в голы, однако во второй 45-минутке подопечным Юргена Клоппа удалось распечатать ворота противника. Всего за две минуты «красные» умудрились оформить два гола, решив исход матча.

Сначала мяч в пустые ворота головой отправил хавбек Наби Кейта с навеса Садио Мане. А буквально через мгновение Мохамед Салах воспользовался ошибкой хозяев и нанес еще один результативный удар по воротам.

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Таким образом, «Ливерпуль», заработав 13 очков и поднявшись на первое место в группе, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Зальцбург» заработал путевку в Лигу Европы.

«Челси» — «Лилль» — 2:1

Подопечные Фрэнка Лэмпарда отлично сработали в последнем туре группового этапа ЛЧ. Весь первый тайм они уверенно контролировали ход встречи с «Лиллем», и уже на 19 минуте Тэмми Абрахам пробил голкипера французов Мика Меньяна. Под занавес первого тайма по воротам «Лилля» последовал второй залп от Сесара Аспиликуэты.

Однако во второй половине встречи подопечные Кристофа Галтье сумели оформить гол престижа на 78-й минуте усилиями Лоика Реми.

Победа в матче завершающего тура позволила «Челси» выйти в плей-офф. «Лилль» с одним очком утратил возможность выступить в еврокубках.

«Динамо Загреб» — «Манчестер Сити» — 1:4

Матч начался очень осторожно, однако на десятой минуте игроки «Динамо» неожиданно сумели воспользоваться своим первым моментом и открыли счет. Вперед свою команду вывел Дани Ольмо, который позже получил персональную похвалу от наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы за выступление.

Однако этот гол лишь раззадорил «Ман Сити», и на 34-й минуте ответный мяч оказался в воротах команды из Загреба — постарался Габи Жезус.

Во втором тайме манкунианцы также не стали сбавлять темп: на 50-й минуте стараниями все того же Жезуса был оформлен еще один гол, а через четыре минуты он трансформировал свой дубль в хет-трик.

Словно последний гвоздь в крышку гроба, вколотил четвертый мяч в ворота «Динамо» на 84-й минуте Фил Фоден.

После этого матча в копилке «Сити» оказалось 14 очков, благодаря чему он вышел из своей группы с первого места. Что касается «Динамо», то хорваты завершили выступление в еврокубках с пятью очками.

«Бавария» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:1

«Шпоры» оказались единственным клубом АПЛ, который не смог обыграть соперника в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить, что это поражение также оказалось первым за время работы на посту главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью.

Единственный мяч «Тоттенхэма» был забит защитником Райаном Сессеньоном на 20-й минуте.

А вот баварцы одним голом не ограничились. На 14-й минуте отличился форвард Коман Кингсли, к концу первого тайма немцев вывел вперед нападающий Томас Мюллер, а окончательный счет был установлен на 64-й минуте бразильским хавбеком Филиппе Коутинью.

Стоит отметить, что еще до этой встречи обе команды заработали себе путевки в плей-офф, однако благодаря победе мюнхенцы прошли туда с первой строчки турнирной таблицы группы, а вот лондонская команда — со второй.

«Вулверхэмптон» — «Бешикташ» — 4:0

В Лиге Европы фанатов АПЛ порадовала встреча «волков» с турецкой командой. Вот уже девять матчей подряд подопечные Эшпириту Санту не знают поражений ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках.

А в разгромной игре с «Бешикташем» рекорд Лиги Европы установил полузащитник английской команды Диегу Жота. Он оформил самый быстрый хет-трик. На это у игрока ушло девять минут и 39 секунд. Стоит отметить, что первый мяч он забил всего через три минуты после своего появления на поле.

Автором еще одного гола стал бельгийский хавбек Леандер Дендонкер, забивший в промежутке между вторым и третьим голом португальца.

«Вулверхэмптон» финишировал на второй строчке в турнирной таблице группы K, что позволило команде выйти в плей-офф турнира. «Бешикташ» с тремя очками завершил выступления в еврокубках в этом сезоне.

«Стандард» — «Арсенал» — 2:2

Несмотря на то, что встреча завершилась ничьей, лондонской команде удалось выйти в плей-офф Лиги Европы. Стоит отметить, что до 78-й минуты «канониры» уступали со счетом 0:2. Спасли положение форвард лондонцев Александр Ляказетт (78) и вингер Букайо Сака (81).

Эта встреча стала некоторым разочарованием для фанатов «Арсенала», которые надеялись на кардинальное изменение игры команды при исполняющем обязанности главного тренера Фредрике Юнгберге.

29 ноября он сменил на тренерском мостике испанца Унаи Эмери и сумел прервать серию поражений клуба в Английской премьер-лиге, однако в еврокубках ему еще только предстоит показать себя.