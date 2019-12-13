Сказка продолжается: «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом

Уже великий

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года, сменив на посту главного тренера Брендана Роджерса. И начиналось для «красных» под его руководством все не так уж и здорово: проигранные финалы Лиги Европы и Кубка английской лиги, восьмое место в национальном чемпионате. В следующем сезоне скаузеры финишировали четвертыми в АПЛ, что давало право выступить в Лиге чемпионов. После этого руководство «Ливерпуля» выразило поддержку Клоппу в долгосрочной перспективе, пролонгировав его контракт до 2022-го.

Реклама

Трофеев по-прежнему не было. Но вылет из Кубка Англии и Кубка лиги в сезоне-2017/18 отошел на второй план, поскольку «Ливерпуль» сумел выйти в финал Лиги чемпионов и драматично проиграл там мадридскому «Реалу».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» повторил поход, чудом пройдя «Барселону», а в финале обыграв «Тоттенхэм Хотспур». Помимо прочего, весь соревновательный год скаузеры боролись за чемпионство, но уступили «Манчестер Сити» одно очко.

Клопп за время работы в Мерсисайде приучил к тому, что его команда прогрессирует от сезона к сезону. Как итог, уже в ранге лучшего клуба Европы «Ливерпуль» легко завоевал Суперкубок Европы, а к новогодним праздникам с огромным гандикапом лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. При Клоппе «красные» остаются непобедимыми в домашних матчах с апреля 2017 года, а в этом сезоне в национальном первенстве не проиграли еще ни разу, сыграв один раз вничью. Из последних 100 матчей в АПЛ «Ливерпуль» уступил лишь в семи...

В целом же статистика Клоппа в «Ливерпуле», учитывая слабый старт, не может не восхищать: 234 матча, 139 побед, 57 ничьих и лишь 38 поражений. Быстрее него, к слову, свои первые 100 побед в АПЛ одержал только Жозе Моуринью.

А не так давно Клоппа официально включили в Зал славы футбольных тренеров Англии и назвали лучшим клубным тренером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Иначе говоря, после не лучшего периода в дортмундской «Боруссии» и начала в «Ливерпуле» немец в глобальном смысле реанимировал карьеру и построил суперкоманду, попутно сделав себя лучшим тренером мира. Лучшего подарка на Рождество болельщики скаузеров вряд ли могли ждать.

Зачем это «Ливерпулю»?

«Красные» сейчас очень напоминают мадридский «Реал» несколькими годами ранее, когда команда трижды подряд брала Лигу чемпионов под руководством Зинедина Зидана. Но у Клоппа, в отличие от француза, задачи и амбиции шире: все-таки Зидан в те времена, как и сейчас, не был успешен на национальной арене, где доминировала «Барселона». Немец же уже добился ощутимых успехов в Европе, а в конце сезона наверняка станет чемпионом Англии, что намного ценнее, чем даже несколько трофеев в Испании.

Очевидно, что руководство «Ливерпуля», долгие годы наблюдавшее за кризисом команды, зацепилось за идею создать суперклуб, который наподобие «сливочных» станет флагманом мирового футбола. И Клопп в этой стратегии — фигура ключевая. Именно он построил команду, в которой хочет играть едва ли не каждый футболист. При нем едва «Золотой мяч» не выиграл Вирджил ван Дейк, а Мохамед Салах с Садио Мане стали одними из самых востребованных форвардов в Европе, Трент Александер-Арнольд с Эндрю Робертсоном — лучшими крайними защитниками мира.

Клопп принимает непосредственное участие в трансферной жизни клуба, а девять из десяти его покупок не просто окупаются, а выстреливают. Как итог, немец привлекает молодых и подающих надежды талантов, которые теперь сто раз подумают, выбрать им испанские гранды или «Ливерпуль», где будет возможность поработать с таким тренером.

Немец для «Ливерпуля» — главный актив. На его идеях живет клуб, поэтому желание руководства мерсисайдцев сохранить его вполне оправданно.

Зачем это Клоппу?

Другое дело, что при всех радушных перспективах расставание немца с «Ливерпулем» в конечном итоге будет неизбежно. В одно время Клопп так сильно привязался к «Боруссии», что после болезненного ухода из Дортмунда сразу же стал искать себе такую же среднестатистическую пару, которую в перспективе можно сделать лучшей командой мира. И у него это получилось.

Исходя из логики, Клоппу, у которого уже есть Лига чемпионов и практически — АПЛ, надо двигаться вперед. Для «Ливерпуля» это максимальные цели. В Дортмунде удалось выиграть все, кроме главного европейского турнира, но и тот был близок. После больших достижений последовал регресс, поэтому в чем заключается мотивация немца еще как минимум на пять лет в стане «красных» — большой вопрос.

Предыдущий контракт Клоппа с «Ливерпулем» был действителен до 2022 года. А дальше — «Реал», «Барселона», «Ювентус» или любой другой клуб мира, с которым можно ставить новые интересные задачи. Карьера немца показывает, что наибольшее удовольствие ему доставляет сам процесс строительства команды, а не трофеи. Так или иначе, но сейчас он выбрал другой путь. В лучшем случае он сделает из скаузеров самый успешный клуб десятилетия, в худшем — ему это просто надоест, что делает долгосрочный контракт большой авантюрой, хоть и с таким тренером.

Ведь не слишком сложно вспомнить, в какие суммы клубам АПЛ порой обходятся досрочные расторжения соглашений...