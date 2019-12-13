Падение Моуринью и паяльник Овечкина: главные курьезы — 2019

FIFA 20 зависла. А вместе с ней и «Тоттенхэм»

Один из самых смешных мячей года был забит в матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором лондонский «Тоттенхэм Хоттспур» пожаловал в гости к «Црвене Звезде» (4:0).

Комичный эпизод случился на 34-й минуте, когда «шпоры» шикарно расчертили контратаку, но столкнулись с большими проблемами на решающей стадии наступления — мяч просто не хотел закатываться в сетку.

Харри Кейн вышел один на один с вратарем, но попал в штангу. На добивании сыграл Сон Хын Мин, но его удар блокировал защитник прямо на ленточке ворот. На помощь пришел Деле Алли, которого затолкали игроки соперника при попытке пробить через себя. Судья не зафиксировал нарушения — навал продолжился: подача снова пошла на Кейна, который выцеливал дальний угол, однако за сербов снова сыграла штанга!

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На этом фортуна устала помогать хозяевам — сыгравший на подборе Джованни Ло Чельсо с пятой (!) попытки гостей все-таки огорчил местную публику.

Повтор этого гола сразу разлетелся по сети, спровоцировав массу шуток про «баг в FIFA» — некоторые непроработанные ситуации в футбольном симуляторе и правда похожи на вымученное взятие ворот в исполнении подопечных Маурисио Почеттино.

Овечкин — мастер на все руки

Заставил улыбнуться болельщиков и очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Лос-Анджелес Кингз» дома бился с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

Прямо по ходу встречи камеры выловили сидящего на скамейке российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Как показалось поначалу, у россиянина возникли проблемы со шлемом. И их устранение капитан «столичных» доверил не техническому персоналу, а… паяльной лампе!

«Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, и я никак не мог избавиться от нее», — объяснил «урок труда» Овечкин.

Празднование гола — 2019. С двумя удалениями

Не обойдется наша подборка и без странного празднования гола. Два игрока «Брюгге» были удалены во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» в ситуации, когда эти красные карточки совершенно не вытекали из происходящих на поле событий.

Для начала стоит отметить, что бельгийцы ушли от поражения на 92-й минуте: Крепин Дьятта с передачи Клинтона Маты распечатал турецкие ворота. А дальше началось нечто... Дьятта получил вторую желтую за то, что во время празднования снял футболку, тогда как Мата на эмоциях пнул угловой флажок и тоже схлопотал второй горчичник.

На радость фанатов гостей, до конца матча оставались считанные секунды, поэтому удаления авторов гола и голевой передачи не сказались на итоговом результате.

Осторожно, гололед!

В феврале 2019-го крайне не повезло переживавшему плохие времена прославленному тренеру Жозе Моуринью. В попытке убежать от череды неприятных новостей (налоговый скандал в Испании и увольнение из «Манчестер Юнайтед») 56-летний специалист решил скоротать время в Подмосковье. Да-да, после деловых встреч в столице португалец заглянул в Балашиху, где посетил встречу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омского «Авангарда» и петербургского СКА.

Ничто не предвещало «беды»: перед матчем звезда футбола фотографировался с хоккеистами, разговаривал с персоналом клуба. В такой теплой атмосфере время подошло к началу хоккейного поединка, когда модник Жозе вышел на арену, чтобы сделать символическое вбрасывание.

Церемония прошла на 5+, за исключением возвращения Моуринью на трибуну. Красный ковер заскользил под ногами, и Жозе потерял равновесие.

К счастью, травм футбольный тренер не получил, и, тактично отметив, что с ним все хорошо, даже расхвалил проведенный в Балашихе вечер.

Главное не победа, а участие?

Не мог не вызвать смех с трибун и прошедший во французском Гренобле этап Гран-при по фигурному катанию.

Дал повод для иронии глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари, который во время церемонии награждения вручал медали и перепутал третье и первое места. Так, на шее россиянки-победительницы Алены Косторной чуть не оказалась бронзовая медаль. Ведь, награждая ставшую третьей представительницу США Мэрайю Белл, Феррари повесил на грудь американки медаль высшей пробы.

И пускай организаторы не заметили оплошности, фигуристки сами разрешили забавную ситуацию: Белл сняла золотую медаль и наградила ею смеющуюся Косторную.

К слову, второе место на том турнире заняла партнерша Алены по группе Этери Тутберидзе Алина Загитова, которая 13 декабря заявила о приостановке карьеры.