«Будем гимн орать вопреки всему»: как Россия уступила шведам

Ажиотаж вокруг первого матча сборной России в Москве царил невероятный. Главная команда страны радует зрителей домашними играми всего несколько раз в году — трижды на Кубке Первого канала и иногда — в вынесенных матчах других этапов Евротура.

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По этой причине в столицу съехалось большое количество болельщиков из самых разных уголков необъятной страны. На трибунах ледового дворца в Парке Легенд красовались флаги с надписью «Череповец»; в холле разгуливали зрители в свитерах новосибирской «Сибири», нижегородского «Торпедо», челябинского «Трактора», а столичные болельщики спокойно демонстрировали атрибутику «Спартака», ЦСКА и «Динамо». На играх национальной сборной нет никакой клубной вражды.

Помимо матча «Красной машины», всех фанатов объединили переживания по поводу отстранения России от крупных международных турниров (в том числе и Олимпийских игр) на ближайшие четыре года.

Обсуждая печальную новость до матча, кто-то считал, что спортивные чиновники провалили свою работу и поставили под угрозу будущее поколение профессиональных спортсменов в нашей стране.

Болельщик сборной России считает спортвных чиновников виновными в допинговом скандале pic.twitter.com/E1vhcLfYeD — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 12, 2019

А кто-то выразил мнение, что России следовало бы дать мощный отпор еще в прошлом году, когда мы остались без национальных атрибутов на Олимпиаде в Пхенчхане — 2018.

Возможно, стоило дать более жесткий отпор? pic.twitter.com/xxoWY6uMGO — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 12, 2019

Но всех тех, кто может столкнуться с проблемой допуска до международных соревнований, болельщики обещали горячо поддержать:

Мощнейшее послание для российских спортсменов pic.twitter.com/aYNXEHAZIQ — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 12, 2019

«Ребята, надо ехать под любым предлогом! Себя обозначать в любой формации, в любых видах, в любой мало-мальской структуре. Эту глупость (о возможном бойкоте Олимпиады и создании альтернативных Игр. — «Газета.Ru») говорят депутаты — они никогда не были спортсменами. Не будет гимна — мы будем этот гимн орать и петь вопреки всему»,

— утверждал один из фанатов.

Однако вскоре зрители уже перестали думать о каких-либо допинговых скандалах. Предматчевое световое шоу погрузило забитый до отказа стадион в атмосферу настоящей битвы.

предматчевое шоу в Парке Легенд pic.twitter.com/QLkqcN8F8e — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 12, 2019

Об этом сигнализировала и боевая музыка группы «Любэ», которая тем временем доносилась из раздевалки команды Алексея Кудашова.

Дополнительную порцию ответственности на плечи всех собравшихся добавило фантастическое по энергетике исполнение гимна в исполнении военного хора.

Сборная России начала матч уверенно: уже на первой минуте ведущее звено Григоренко — Шипачев — Капризов имело пару неплохих моментов для взятия ворот Ларса Юханссона, для которого трудно было назвать эту игру гостевой, поскольку он защищает цвета столичного ЦСКА, который выступает на этой же арене.

Все испортил быстрый гол «Тре Крунур» — в контратаке счет открыл точным кистевым броском под перекладину Андре Петерссон. Российскую команду это событие серьезно надломило —

пошли необязательные удаления, команда Юхана Гарпенлева перехватила инициативу и в середине первой двадцатиминутки окончательно взяла ее под свой контроль.

Буквально тут же пришел второй гол: с передачи Фредрика Хендемарка шайбу забросил Даниэль Бродин. После этого у россиян начали сдавать нервы:

уже вторая заварушка между и pic.twitter.com/enbNbip0VO — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 12, 2019

Большие проблемы возникли и при игре в большинстве. В одной из таких двухминуток под конец первого периода подопечные Алексея Кудашова около 40 секунд не могли хотя бы войти в чужую зону, а когда это все-таки случилось, шведский защитник дважды подряд выбросил шайбу в сторону противоположных ворот.

Второй период стартовал для наших парней столь же неудачно, как и первый: Мальте Стремвалль в третий раз поразил ворота Александра Самонова.

Дебют в национальной сборной у 24-летнего голкипера петербургского СКА не удался, и его заменил Илья Сорокин. Таким образом, на льду в очном противостоянии встретились два вратаря ЦСКА.

Любопытно, что болельщики сборной даже не думали унывать, несмотря на третью пропущенную шайбу. Развлекалась публика по большей части самостоятельно: фанатский сектор приготовил аж два барабана — непозволительная роскошь для любого коллектива болельщиков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Традиционный Дмитрий Маликов с песней «До завтра» регулярно провожал удалявшихся шведов...

а когда заиграл вечный хит Ромы Жукова, то арена буквально сошла с ума.

Райское место для любителей "Руки Вверх" pic.twitter.com/ZGwueRHphv — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 12, 2019

В середине матча российской сборной удалось выровнять положение, а в концовке периода Вадим Шипачев точным броском взорвал трибуны. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу скандинавской команды.

Третья двадцатиминутка прошла под шквал атак подопечных Кудашова, но бесчисленное множество удалений со стороны оппонентов сборной России так и осталось нереализованным. К счастью, начиная с 51-й минуты «Красная машина» все же начала превращать свои моменты в голы — и делал это исключительно Кирилл Капризов.

Сначала он замкнул прострел Рафикова, а затем реализовал большинство с передач Шипачева и Слепышева, но, к сожалению, Даниэль Заар не позволил россиянам сравнять счет, забросив еще одну шайбу шведов.

В концовке встречи наставник сборной принял решение выпустить шестого полевого вместо Сорокина, чтобы попытаться сравнять счет и перевести игру в овертайм, но забить гол так и не удалось.

3:4 — Россия начинает домашний этап Евротура с поражения и хорошей встряски, которая определенно должна помочь в следующих матчах.