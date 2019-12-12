«Изолируйте их полностью»: спортивный мир против России

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря об отстранении России от международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр сроком на четыре года ожидаемо вызвало острую реакцию со стороны как российских спортсменов и чиновников, так и их иностранных коллег. Многие зарубежные спортивные федерации и ведомства поддержали вердикт WADA, посчитав его справедливым наказанием россиян за допинговые махинации.

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В частности, теперь отечественным спортсменам в ближайшие четыре года придется добиваться нейтрального статуса, чтобы выступить на крупных международных турнирах. Впрочем, нашлись и те, кто не согласился с решением исполкома WADA и назвал меру наказания недостаточной.

Одной из первых несогласие с вердиктом исполкома выразила, как ни странно, представительница WADA, а именно — вице-президент ведомства Линда Хеллеланд. Норвежка уже 1 января 2020 года официально покинет свой пост вслед за действующим главой организации Крэйгом Риди, но о борьбе с Россией высказывалась регулярно. Изначально Хеллеланд протестовала против восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018-го, а затем уже высказывалась за максимально жесткие санкции в отношении россиян накануне заседания исполкома. По его итогам норвежская чиновница выразила свое недоумение, посчитав вердикт слишком лояльным.

«Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации. Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Я абсолютно недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем»,

— цитирует Хеллеланд ТАСС.

О том, чтобы изолировать Россию от мирового спорта полностью, стали говорить и другие спортивные чиновники. Многие поддержали позицию Хеллеланд, потребовав исключить какую-либо возможность участия российских спортсменов в международных турнирах. Даже с нейтральным статусом и чистой допинговой историей. В нее иностранцы, к слову, не верят, будучи убежденными, что каждый отечественный атлет так или иначе был вовлечен в допинговый скандал.

Так, комиссия спортсменов WADA, а именно ее председатель Бекки Скотт, направил исполкому требование лишить всех российских спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх. Данное письмо подписали большинство членов комитета.

«Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться, если будет вынесен менее жесткий вердикт. До тех пор, пока эти критические нарушения не столкнутся с решительным обязательством защищать спортсменов и «чистый» спорт, они будут продолжаться, а спорт, который мы любим, останется запятнанным. Российская допинговая сага доминировала на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, на горизонте — четвертые. Продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает», — отмечается в заявлении, которое приводит «Би-би-си».

Также издание The Times опубликовало позднее информацию о том, что комиссия спортсменов WADA намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с подачей жалобы с требованием полного отстранения россиян.

Заседание комиссии состоялось 11 декабря, однако по ее итогам представители WADA опровергли сам факт того, что организация рассматривала возможность обращения в CAS по данному поводу.

«Комиссия спортсменов WADA провела одну из своих регулярных телеконференций, в ходе которой они обсудили решение исполкома WADA от 9 декабря о статусе РУСАДА. Во время разговора, председатель комитета спортсменов подтвердил, что сообщения о подаче апелляции в CAS об ужесточении санкций в отношении российского спорта были неточными, они не рассматривают подачу такой апелляции», — приводит РИА «Новости» сообщение организации.

Впрочем, тенденция с требованием тотального бана российского спорта продолжилась. Например, президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте хоть и поддержал санкции в отношении России, но при этом посчитал несправедливым тот факт, что они распространяются только на так называемые major events, тогда как на региональных стартах, этапах Гран-при и этапах Кубков мира отечественные спортсмены смогут выступить без каких-либо санкций.

«Моя позиция очень четкая – правила не могут быть разными для чемпионата мира и Кубка мира. Я против коллективного наказания, но в какой-то момент чаша терпения переполнилась. В течение длительного времени Россия показывала, что ее больше волнует защита мошенников, а не тех, кто играет по правилам», — приводит слова Рёсте NRK.

Британская олимпийская ассоциация же обвинила Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил. В организации поблагодарили WADA за проведение большого расследования скандала, но также потребовали от исполкома более «решительных санкций в отношении россиян перед Олимпиадой-2020 в Токио».

Председатель Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон призвал применить к России самые решительные санкции перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио.

«На протяжении трех олимпийских циклов подряд вопрос системного употребления допинга российскими спортсменами нависал как темное облако над всем олимпийским движением. Мы обеспокоены тем, что даже после санкций, которые были наложены в Пхенчхане, Россия продолжала манипулировать данными Московской лаборатории, а вместе с ними и спортивными результатами. Они не высказали никакого раскаяния или уважения к олимпийскому движению и его спортсменам», — сказал председатель ассоциации Хью Робертсон.

В Британском антидопинговом агентстве же выразили надежду на то, что расследование допинговых нарушений со стороны России не будет завершено сейчас.

«Мы знаем, что это не означает конец дела. Если РУСАДА решит обжаловать решение в CAS, это должно быть сделано с минимальной задержкой, особенно в свете предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио», — говорится в заявлении.

Более жесткую позицию ожидаемо высказали в США. Так, глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт также потребовал полного отстранение россиян от всех международных соревнований. По его мнению, решение исполкома WADA допустить российских атлетов до турниров в нейтральном статусе — это «еще один сокрушительный удар по чистым спортсменам, целостности спорта и верховенству закона».

«WADA пообещало миру еще в 2018 году, что, если Россия снова не сможет выполнить договоренности, оно будет применять самые жесткие санкции в соответствии с правилами. Тем не менее история повторилась; WADA говорит одно, а делает совсем другое. Нет сомнений в том, что в России самый преднамеренный, глубокий и широкий уровень коррупции во всем спортивном мире, в котором деньги превыше морали, а злоупотребления над здоровьем и коррупция выше олимпийских ценностей и мечты всех спортсменов. Теперь чистым спортсменам, любителям спорта и спонсорам придется переживать еще один ужасный день сурка из-за российской коррупции и доминирования», — сказал глава USADA, выразив надежду на то, что в CAS «не поддадутся российскому давлению» во время рассмотрения апелляций.

Американские спортсмены, по данным Daily Mail, и вовсе намерены устроить акцию протеста во время Олимпийских игр в Токио. Отмечается, что американцы собираются бойкотировать церемонии награждения россиян, если те завоюют медали на Играх.

Впрочем, вердикт исполкома WADA также был оценен с позиции несправедливого отношения к России и отечественным спортсменам. Помимо самих россиян претензии высказали на Кубе. Президент страны Мигель Диас-Канель поддержал российских атлетов, заявив, что решение WADA основывается не на спортивных целях, а на политических взглядах.

«Куба выступает против несправедливых санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России. Решения, касающиеся спорта и международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах», — написал Диас-Канель в своем Twitter.