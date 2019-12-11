«Одно слово — обосрались»: как «Зенит» объяснил провал в ЛЧ

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» с разгромом проиграл португальской «Бенфике» на выезде. Причем даже в случае поражения сине-бело-голубые могли претендовать на еврокубковую весну: все зависело от результата параллельно идущего матча между «Лионом» и «РБ Лейпциг». В случае победы немцев у «Зенита» и «Лиона» осталось бы равное количество набранных очков, но по личным встречам петербуржцы оказались бы выше и с третьего места пробились бы в плей-офф Лиги Европы.

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К этому все шло уже по окончании первого тайма. Если на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне после 45-ти минут матча счет не был открыт, то во Франции на табло горели цифры 0:2 — Эмиль Форсберг и Тимо Вернер по разу отличились с пенальти и вывели «Лейпциг» на первое место.

Как высказался Сергей Семак после матча с «Бенфикой», в перерыве встречи он уже знал результат параллельной игры. Однако отметил, что на состояние его команды это не повлияло. Тем не менее на поле все вышло иначе.

В самом дебюте второго тайма «Бенфика» распечатала ворота голкипера «Зенита» Михаила Кержакова.

Капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович не смог прервать передачу Габриэла с фланга вдоль штрафной, махнув ногой мимо мяча, снаряд дошел до Винисиуса Мораиса, тот взял небольшую паузу и аккуратно покатил вправо на Пицци. Португальскому хавбеку оставалось точно прострелить на дальнюю штангу, где оказался одинокий Франко Серви, которому никто не помешал замкнуть передачу уже по сути в пустые ворота.

Чуть менее чем через десять минут петербуржцы и вовсе остались в меньшинстве. Дуглас Сантос неудачно прервал, казалось бы, простую передачу с фланга, сыграв рукой в своей штрафной площади. Бразильский защитник «Зенита» долго апеллировал и доказывал арбитру, что правила не нарушал, однако пенальти был назначен, а сам Дуглас получил желтую карточку, которая стала для него второй. Удаление и гол Пицци с 11-метровой отметки.

В концовке встречи провал «Зенита» достиг своего пика.

Все тот же Пицци выполнил подачу с углового, а Сердар Азмун, которому абсолютно никто не мешал, пяткой красиво переправил мяч в свои ворота, записав себе в «актив» автогол.

0:3 — «Зенит» разгромлен в Лиссабоне, но на этом мучения петербуржцев не закончились, ведь в параллельном матче «Лион» сумел отыграться с 0:2, забив два мяча во втором тайме и сведя исход встречи к ничьей. Таким образом, французы набрали на один балл больше петербуржцев и со второго места прошли вместе с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бенфика» же продолжит выступления в Лиге Европы. Ну, а «Зенит» — в чемпионате России.

Объясняя вылет своей команды из еврокубков, Сергей Семак был весьма спокоен. Более того, болельщики выразили недоумение после слов тренера, а именно — о том, что «у «Зенита» все нормально, а результат не катастрофичный».

«Результат нас не устраивает, но это точно не катастрофа, После долгого отсутствия в Лиге чемпионов мы понимали, как это будет тяжело, увы, не получилось выйти из группы. По очкам не самый плохой результат. Мы набрали семь баллов, но не хватило даже этого. Сейчас чем громче слова, тем больше внимание. Считаю, все абсолютно нормально. Надеемся, в следующем году у нас все получится.

Будет ли скорректирована подготовка в межсезонье из-за отсутствия борьбы за еврокубки весной? Да, у нас теперь появится третий тренировочный сбор», — сказал главный тренер «Зенита» на послематчевой пресс-конференции.

Подопечные Семака же ничего нормального в провальной еврокубковой кампании не увидели. Например, Бранислав Иванович, объясняя вылет из еврокубков, заявил — команда показала, что ей не хватило опыта. В последний раз сине-бело-голубые играли в групповом этапе Лиги чемпионов до текущего сезона в 2015 году, когда, кстати, вышли в 1/8 финала и проиграли в итоге все той же «Бенфике».

«Первый тайм у нас получился, но уже три или четыре раза в Лиге чемпионов проводим два разных тайма. Нам есть над чем работать, и нам нужно продолжать это делать. Потенциал у нашей команды выше, чем четвертое место в группе. Это наш первый год в Лиге чемпионов, и нам нужно больше опыта и таких игр. Мелочи в такой игре все сходятся.

«Зенит» должен поставить себе такие задачи, что при любом раскладе и в любом году выигрывать чемпионат России. Но сегодня у нас каждому игроку очень тяжело внутри, после такого расклада тяжело найти слова. Мы будем переживать, но я уверен, что, исходя из этого, команда вырастет и покажет лучший футбол», — цитирует Ивановича «Чемпионат».

Голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков и вовсе подчеркнул, что после матча в раздевалке вся команда молчала.

«В голове полное опустошение, ничего больше. Что было в раздевалке? Молчание — а что говорить? Все все прекрасно понимают», — сказал он.

Дуглас Сантос, который привез пенальти в свои ворота и получил красную карточку, после игры настаивал на своем, утверждая, что рукой мяча не касался.

«Я никакого движения рукой не делал и сам мяч не трогал. Я удивился, когда повтор показал другое, я до мяча касался только ногой», — приводит «Чемпионат» слова бразильца, также выразившего мнение, что «Зенит» не уступает по уровню своим соперникам по группе, а провальный результат — лишь случайность.

Ну, а форвард «Зенита» Артем Дзюба после игры вдруг оказался немногословным. Вылет из еврокубков он описал одним словом.

«Обосрались», — сказал он.