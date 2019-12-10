Немцы подвели: как «Зенит» попрощался с евровесной

Петербуржцы подходили к матчу с семи очками в активе в группе G. У «Зенита» выдался не лучший групповой этап, но во втором туре группового этапа сине-бело-голубые уверенно обыграли «Бенфику» со счетом 3:1. Это и делало команду с берегов Невы фаворитом. Однако даже победа не гарантировала бы «Зениту» выход в плей-офф, не говоря уже о поражении.

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Ситуация в квартете сложилась таким образом, что перед завершающим туром выход в следующий раунд обеспечил себе только «РБ Лейпциг». Если бы в параллельном матче французский «Лион» обыграл немцев, то именно он бы оказался в 1/8 финала, а не «Зенит».

Но и у лиссабонцев, замыкающих группу перед последним матчем, своя мотивация была: «Бенфика» все еще могла рассчитывать на евровесну, окажись на третьем месте, которое автоматически бы отправляло команду в 1/16 Лиги Европы. Иначе говоря, ситуация в подгруппе G получилась уникальной, и интрига сохранялась вплоть до финального свистка в обоих матчах.

Что интересно, у «Зенита» и «Бенфики» богатая история противостояний. Так, с сезона-2011/12 команды встречались между собой аж семь раз, поэтому знают друг друга соперники давно и хорошо. Семь лет назад нынешний главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак забивал лиссабонцам.

Обеим клубам было, что терять, из-за чего первый тайм проходил в очень спокойном темпе и без опасных моментов. Тем более, что по ходу игры «РБ Лейпциг» первым забил «Лиону», поэтому сине-бело-голубые в режиме реального времени выходили в плей-офф даже в случае поражения. Это впоследствии завело «Бенфику», и португальца организовали несколько опаснейших моментов подряд, но с реализацией в этом сезоне у подопечных Бруну Лаже не все здорово.

На какой-то момент петербуржцам удалось умерить настырность хозяев фолами, но игра из-за этого совершенно не смотрелась и разбилась на эпизоды. «Бенфика» давила и создавала острые подходы к воротам, но в параллельном матче «Лейпциг» забил второй мяч «Лиону», прибавив «Зенитам» еще больше спокойствия. Единственной проблемой сине-бело-голубых были желтые карточки, полученные Дугласом дос Сантосом и Артемом Дзюбой в безобидных ситуациях. На перерыв команды ушли на крайне низких скоростях и, как следствие, при счете 0:0.

Другое дело, что у «Зенита» был лишь опасный момент — удар Сердара Азмуна рядом со штангой. У «Бенфики» же было больше ударов, процент территориального преимущества и даже количество и точность передач. Петербуржцы больше ли нарушали правила.

Но излишняя уверенность сыграла с гостями злую шутку. Сразу после начала второго тайма «Зенит» получил гол из раздевалки: на 47-й минуте Бранислав Иванович не смог прервать передачу на линии штрафной, мяч оказался у Мораиса, он покатил его Пицци, а тот прострелил во вратарскую, куда ворвался Франко Серви и одним касанием переправил снаряд в ворота Михаила Кержакова. Как оказалось, чем проще играла «Бенфика», тем больше у нее получалось.

Что удивительно, пропущенный гол ввел петербуржцев в еще больший ступор. Из-за полного отсутствия моментов «Зенит» фактически не знал, как ему играть в атаке, а лиссабонцы тем временем наращивали преимущество и имели возможность увеличить гандикап в счете.

И это произошло еще до истечения часа игры. На 56-й минуте Сантос сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти в ворота петербуржцев, попутно получив вторую желтую карточку, которая тут же переросла в красную. Пицци в итоге сделал счет 2:0, и практически сразу у «Зенита» появился новый повод нервничать: «Лион» отыграл один мяч у «Лейпцига».

За оставшееся время картина для «Зенита» ровным счетом не поменялась. Петербуржцам удалось создать только один действительно опасный момент, но сразу же после это они пропустили третий гол: Пицци выполнил подачу на ближнюю штангу, Азмун пытался сыграть на перехвате, но в итоге пяткой срезал мяч в свои ворота.

Курьез в том, что двумя минутами ранее Азмун мог делать счет 2:1, но в итоге забил в свои ворота, после чего на табло загорелись 3:0.

Примерно в этот же момент пришли дурные вести из Франции — там «Лион» героически свел игру с «Лейпцигом» к ничьей. Как итог, немцы с 11 очками выиграли свою группу, французы оказались с 8 баллами вторыми, на третьем месте финишировала «Бенфика» с 7 очками и отправилась в Лигу Европы, а «Зенит» с аналогичным количеством баллов замкнул квартет, испортив себе предстоящий отпуск.